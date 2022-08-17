Прекращение поддержки 32-битных приложений уменьшит кодовую базу, необходимую для операционной системы Pixel Tablet и может сократить использование памяти.

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Google планирует выпустить Pixel Tablet в 2023 году. Ожидается, что новый планшет, анонсированный ранее в этом году, будет поставляться с Android 13 и рядом оптимизированных для планшетов приложений от Google.

Похоже, что Google Pixel Tablet может стать первым Android-устройством, поставляемым только с 64-битным программным обеспечением, а это означает, что он вообще не сможет запускать 32-битные приложения.

Исходный код Android, который проанализировал Мишаал Рахман, указывает на то, что Google тестирует только 64-битную сборку Android 13 на устройстве с кодовым названием «Tangor», которое по сообщениям инсайдеров является планшетом Pixel.

Google уже много лет прокладывает путь к 64-битным версиям Android. Компания начала поддерживать только 64-битные конфигурации с Android 12. А с середины 2019 года Google требует от разработчиков, которые отправляют приложения в Google Play Store, включать 64-битные сборки.

Другими словами, некоторые классические игры и другие очень старые приложения для Android, которые больше не поддерживаются разработчиками, могут не работать на планшете Pixel или другом оборудовании с 64-разрядной сборкой Android. Но самые последние или регулярно обновляемые приложения и игры в Play Store должны работать без проблем.

Прекращение поддержки 32-разрядных приложений уменьшит кодовую базу, необходимую для операционной системы Pixel Tablet и может сократить использование памяти.

32-разрядные приложения для Android, вероятно не исчезнут в ближайшее время. Рахман отмечает, что есть свидетельства того, что Google будет требовать от производителей устройств выпускать только 64-разрядные сборки Android, если они хотят использовать мобильные сервисы Google, начиная с устройств, которые будут поставляться с Android 14. Но неясно, действительно ли компания предпримет этот шаг в следующем году или планы поменяются за год.

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Между тем, среди пользователей по всему миру все еще существует огромное количество телефонов и планшетов Android, оснащенных 32-разрядными процессорами. И маловероятно, что Google прекратит поддержку 32-битных приложений, пока их число не сократится в ближайшие годы.