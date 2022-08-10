TBP видеокарты Nvidia GeForce RTX 4070 составит 300 Вт.

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Серия GeForce RTX 40 от Nvidia, основанная на архитектуре Ada Lovelace, будет выпущена в конце этого года. Вокруг новой линейки видеокарт ходило много слухов, особенно в отношении энергопотребления и рекомендованной производителем розничной цены.

Ранее сообщалось, что энергопотребление Nvidia Geforce RTX 4070 будет намного выше, чем у Geforce RTX 3070 Ti; новая инсайдерская информация показывает, что это совсем не так. NVIDIA Geforce RTX 4070 будет иметь более высокую частоту в "бусте", почти на 1 ГГц больше при меньшем энергопотреблении почти на 100 Вт.

TBP видеокарты RTX 4070 составит 300 Вт, учитывая, что TBP видеокарты предыдущего поколения RTX 3070 Ti в некоторых вариантах может достигать даже более 400 Вт. Кроме того, максимальная тактовая частота GeForce RTX 3070 Ti достигает примерно 1,77 ГГц, а GeForce RTX 4070 сможет предложить свыше 2,5 ГГц! Это значительный прирост тактовой частоты, поскольку TBP также понизится.

Кроме того, у RTX 4070 даже базовая частота будет выше, чем у 3070 Ti. Базовая тактовая частота составит 2,31 ГГц, а тактовая частота может быть увеличена до 2,61, а максимальная до впечатляющих 2,8 ГГц. Полная графическая мощность составит 285 Вт, в то время как у RTX 3070 Ti - 290 Вт, при сохранении более низких тактовых частот.

Серия Geforce RTX 40 будет развиваться в другом направлении, чем предыдущие версии графических процессоров Nvidia. На этот раз новые видеокарты будут основаны на 5-нанометровых чипах от TSMC по сравнению с 8-нанометровыми чипами Samsung в 3000 серии.

RTX 4070 получит в свое распоряжение 7680 ядер Cuda, а видеокарта RTX 3070 имеет 6144. Хотя скорость шины, по-видимому, снизилась, объем кэша был увеличен, что привело к общему увеличению пропускной способности. Еще одно новое и долгожданное изменение коснется видеопамяти. Предыдущие видеокарты 70 серии в своих линейках имели 8 ГБ видеопамяти, в этом году раз она будет увеличена до 12 ГБ.

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Видеокарта также будет иметь тeнзoрныe ядрa 4-гo пoкoлeния, ядрa RT 3-гo пoкoлeния, нoвeйший кoдирoвщик NVЕNС и дeкoдeр NVСDЕС. Помимо всего перечисленного будут поддерживаться новейшие API, трассировка лучей и DLSS, а также G-sync.