Сейчас студия занята ремейком System Shock.

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Игры в жанре FPS являются одними из самых популярных в современных играх. В этом жанре есть много предложений, начиная от однопользовательских игр и заканчивая соревновательными многопользовательскими играми. Однако за эти годы шутеры от первого лица претерпели кардинальные изменения.

Оглядываясь назад, на игры более чем двадцатилетней давности, можно сказать, что игры FPS прошли долгий путь. Шутеры от первого лица 90-х годов отличались гораздо более простым геймплеем, но фанаты продолжают с любовью вспоминать эти игры. Такие игры, как оригинальный Doom и GoldenEye 007, изменили жанр и заложили основу для современных шутеров.

Учитывая, что у многих из этих игр все еще есть огромные фан-базы, разработчикам было бы разумно вернуть некоторые из них и похоже, что Nightdive Studio занимается этим прямо сейчас.

Недавно пользователь твиттера @SentientCRT опубликовал коллаж из классических игр в жанре FPS. Затем генеральный директор Nightdive Studios Стивен Кик ответил на этот твит и сообщил интересную информацию.

Генеральный директор заявил: "Мы обновили 4 из них… ещё несколько на подходе…".

Nightdive Studios уже работала над классическими играми в жанре FPS в прошлом. Разработчик работает над полным ремейком System Shock 1994 года. Blade Runner: Enhanced Edition также недавно был выпущен разработчиком; однако игра не оправдала ожиданий.

По словам генерального директора, Nightdive Studios работает над несколькими ремастерами. Более того, не так давно ходили слухи о ремастере GoldenEye 007. Возможно, Nightdive Studios захочет принять участие в таком проекте, как Duke Nukem.

Если присмотреться на выложенный коллаж, у Nightdive Studios есть что выбрать для будущих ремейков. Разработчик известен своей работой над классическими играми и Стивен Кик ясно дал понять, что Nightdive Studios намерена продолжить эту традицию.

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Сейчас студия занята ремейком System Shock. Поэтому будущие ремастеры, скорее всего не появятся в ближайшее время. Nightdive Studios получили похвалу от фанатов классических игр и похоже, что это только начало, впереди еще больше ремастеров.