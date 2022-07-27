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Прототип Apple-1, принадлежавший Стиву Джобсу, выставлен на аукцион

Производственный цикл Apple-1 длился более года, в течение которого Джобс и Возняк смогли произвести более 200 единиц компьютеров.
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Компания Apple была основана более 46 лет назад, 1 апреля 1976 года и её основателями были Стив Джобс, Стив Возняк и Рональд Уэйн. На раннем этапе это была скромная компания, которая размещалась в гараже. Однако сегодняшняя Apple превратилась в гигантскую транснациональную корпорацию с рыночной капитализацией, которая на пике своего развития достигала ошеломляющих 3 триллионов долларов. Сегодняшняя Apple в основном известна как компания, производящая потребительскую электронику, такую как iPhone, iPad и компьютеры Mac. Но свой путь компания начала с продажи продукта под названием Apple-1.

Для тех, кто не знает, Apple-1 был рудиментарным (по сегодняшним меркам) 8-битным настольным компьютером, который является предшественником всех современных компьютеров Apple. Вдохновение для создания Apple-1 пришло к Стиву Возняку после того, как он посетил первое собрание группы любителей компьютеров под названием Homebrew Computer Club. Производственный цикл Apple-1 длился более года, в течение которого Джобс и Возняк смогли произвести более 200 единиц компьютеров. Apple также продала почти все Apple 1, за исключением 25 единиц. Apple-1 был заменен улучшенным вариантом под названием Apple II в 1977 году. Являясь важной частью современной истории компьютеров, оригинальный Apple-1 теперь является частью коллекции Sydney Powerhouse Museum .

Но есть еще одна жизненно важная аппаратная часть, которая может быть даже более ценной, чем первый полностью собранный Apple-1. Речь идет о печатной плате раннего прототипа Apple-1, которая была вручную спаяна Стивом Возняком в 1976 году. Бостонский аукционный дом RR недавно выставил этот редкий образец истории Apple на аукцион.

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На странице аукциона RR с подробным описанием этого прототипа Apple-1 говорится, что выставленная на продажу печатная плата была тем же устройством, которое Стив Джобс использовал для демонстрации функционирования Apple-1 Полу Террелу, владельцу компьютерного магазина под названием The Byte Shop. Эта демонстрация стала ключевым моментом в истории Apple и помогла компании получить свой первый заказ. По настоянию Террела, Джобс и Возняк превратили Apple-1 из того, что оставалось бы частью любительского проекта за 40 долларов, в полнофункциональный персональный компьютер, который нашел покупателей, несмотря на его цену в 666,66 долларов. Возняк сказал, что это событие «было самым крупным эпизодом» за всю историю Apple. В итоге Террел заказал 50 единиц Apple-1, по сути став первой компанией, сотрудничающей с Apple.

Подлинность выставленной на аукцион печатной платы была подтверждена на основании фотографий, сделанных Террелом в 1976 году. В описании RR также обсуждаются различия между этим прототипом платы и серийными вариантами. Плата, например, была спаяна вручную Стивом Возняком, у которого была нетипичная «трехручная» техника. Во время работы с этим паяльником, Стив задействовал рот в дополнение к обеим рукам. Возняк также сделал несколько быстрых исправлений на обратной стороне печатной платы, чтобы сделать ее полностью функциональной как раз к демонстрации.

Из изображения видно, что плата к сожалению имеет некоторые повреждения, при этом правая верхняя часть полностью отсутствует. Поскольку уже подано более 15 заявок, стоимость этой печатной платы Apple-1 в настоящее время составляет 278 005 долларов (на момент написания). Аукцион на печатную плату Apple-1 заканчивается 18 августа 2022 года.

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