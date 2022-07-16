Компания DeepCool анонсировала новую линейку бюджетных кулеров следующего поколения в конфигурации с воздушным и жидкостным охлаждением «все в одном». Новые недорогие решения отличаются низким уровнем шума и достаточной эффективностью охлаждения для этого сегмента рынка.

Новое воздушное охлаждение серии AG и жидкостное серии LE оптимизированы для обеспечения высокой эффективности и производительности ПК. Обе серии получили свои тепловые и шумовые характеристики от воздухоохладителей премиум-класса DeepCool серии AK и жидкостных охладителей серии LS.

Жидкостное охлаждение серии DeepCool LE обеспечивает эффективное и надежное охлаждение, а также имеет яркую 6-цветную светодиодную подсветку. Разработано для расчетной мощности 180–220 Вт с технологией защиты от утечек, пользователь может уверенно использовать оборудование, снижая давление в радиаторе с помощью эластичного мешка для сброса давления.

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Входящие в комплект вентиляторы рассчитаны на высокий расход воздуха (85,85 CFM, высокое статическое давление (3,27 мм вод. ст.) и низкий уровень шума (≤32,9 дБА). Повышенная совместимость с системой MITx благодаря процессорному блоку высотой 52 мм.

Варианты и модели серии LE AIO

LE500 (240 мм, расчетная мощность 220 Вт)

LE300 (120 мм, расчетная мощность 180 Вт)

LE500/LE300 MARRS edition – одиночный светодиодный mMrrs зеленого цвета

Процессорный кулер DeepCool AG620

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AG620 — это высокопроизводительное решение для охлаждения, включающее 6 тепловых трубок в конфигурации с двумя башнями с двунаправленной технологией тепловых трубок для эффективного отвода тепла независимо от ориентации кулера (вертикальной или горизонтальной). DeepCool оценил этот кулер для работы с тепловыми нагрузками до 260 Вт с использованием эффективных вентиляторов. Упрощенная установка благодаря простому 5-этапному процессу установки.

Светодиодный процессорный кулер DeepCool AG400

AG400 — это еще один бюджетный кулер для процессора с одной башней из 4 тепловых труб с технологией двунаправленных тепловых труб. Он предлагает пользователям ПК хорошее соотношение цены и качества, TDP 220 Вт. AG400 LED поставляется с 6-цветными светодиодами и элегантным матричным радиатором с ребрами, чтобы улучшить эстетику воздушной системы. Этот кулер также будет доступен в конфигурации без светодиодов с вентилятором черного цвета.

Процессорные кулеры серии LE и AG доступны в сети авторизованных розничных продавцов и дистрибьюторов DeepCool по всему миру. Гарантия на жидкостные охладители серии LE составляет 3 года. Воздушные охладители серии AG возвращаются с годовой гарантией, а также с всемирной сетью обслуживания клиентов и технической поддержки DeepCool.

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Рекомендуемая производителем розничная цена для процессорных кулеров бюджетной линейки Deepcool начинается с 24,99 доллара и зависит от региона.