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Fantoci
MOVA представила GPS-трекер для домашних животных с функцией двусторонней голосовой связи
Устройство выполнено в корпусе со стандартом влаго- и пылезащиты IP67. Масса трекера составляет 36,5 грамма, он предназначен для животных весом от 3,5 кг.
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Китайская компания MOVA, специализирующаяся на роботах-пылесосах и устройствах для умного дома, представила своё первое устройство для отслеживания домашних животных — GPS-трекер SureTrack Pro. Помимо определения местоположения питомца, устройство позволяет владельцу говорить с животным и слышать происходящее вокруг него в режиме реального времени.

Источник: MOVA

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Трекер сочетает шесть технологий позиционирования — GPS, AGPS, LBS, Bluetooth, Wi-Fi и Active Radar, — которые, по словам производителя, обеспечивают точность локации на уровне метра с обновлением координат каждые пять секунд. Для передачи данных устройство использует сети LTE/4G, 5G, а также Bluetooth 5.0, что должно обеспечивать стабильное отслеживание в разных условиях — в городе, в парке или в помещении.

Ключевой особенностью SureTrack Pro производитель называет функцию двусторонней голосовой связи, превращающую трекер в подобие телефона для питомца. Через устройство хозяин может подать голосовую команду, окликнуть животное на расстоянии или прервать нежелательное поведение; производитель отмечает, что функция задумана как дополнение к взаимодействию человека с питомцем, а не замена ему, и рекомендует приучать животное к звуку постепенно.

Источник: MOVA

Помимо геолокации, трекер оснащён пятиуровневой защитой от потери и функцией геозон — можно задать до четырёх безопасных зон, при выходе из которых владелец получает уведомление. Устройство также фиксирует активность животного с помощью алгоритмов на основе искусственного интеллекта, включая пройденную дистанцию, продолжительность активности и еженедельные отчёты. Для поиска питомца в темноте или в укрытии предусмотрены встроенные светодиодная подсветка и звуковой сигнал.

Корпус трекера весит 36,4 грамма и имеет размеры 52 × 36 × 22 мм; устройство крепится на ошейник и подходит кошкам и собакам весом от 3,5 кг. Трекер сертифицирован по стандарту IP67 и защищён от пыли и воды. По этому стандарту устройство выдерживает временное погружение в пресную воду на глубину до одного метра в течение 30 минут, но не предназначено для использования в солёной воде или под давлением. Автономность работы в энергосберегающем режиме достигает семи дней, полная зарядка занимает около двух часов. Благодаря встроенной eSIM устройство готово к работе сразу после активации, а управление и мониторинг осуществляются через приложение MOVAhome.

Источник: MOVA

Следует отметить, что SureTrack Pro вызвал интерес на выставке Interzoo 2026, которая прошла 12–15 мая в Нюрнберге; на этом мероприятии MOVA также анонсировала будущие разработки для рептилий и птиц. Устройство пополнило линейку товаров для животных бренда, в которую также входят умный лоток LR10 Prime и автоматическая кормушка NutriPal 10 Ultra.

Во Франции трекер поступил в продажу на официальном сайте MOVA по цене 99 евро, с одним месяцем подписки в подарок. Стоимость подписки составляет 8 евро в месяц (96 евро в год) при годовом плане, 6,67 евро в месяц (80 евро в год) при двухлетнем и 6,11 евро в месяц (73,33 евро в год) при трёхлетнем плане. Все тарифы включают неограниченный семейный доступ, историю перемещений за 365 дней, карты активности и полный набор уведомлений.

#ip67 #mova #gps-трекер #mova suretrack pro
Источник: notebookcheck.net
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