Предшественник модели, HiBreak Dual, также распространялся через Kickstarter в апреле 2026 года по цене от 359 долларов для ранних участников кампании, однако впоследствии не поступил в широкую розничную продажу — причины этого компания публично не объясняла.

Китайская компания Bigme открыла сбор предварительных заказов на смартфон Hibreak Dual 2 в рамках краудфандинговой кампании на платформе Kickstarter. Ключевой особенностью мобильного устройства является наличие двух дисплеев: стандартной жидкокристаллической панели (LCD) на фронтальной стороне и цветного экрана на базе электронных чернил (E-Ink) на тыльной панели. Начальная сумма взноса для приобретения устройства составляет около 599 долларов США.

Источник: Bigme

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На передней панели смартфона установлен 6,13-дюймовый дисплей E-Ink. В монохромном режиме его разрешение составляет 824 × 1648 пикселей. При переключении на отображение цветного изображения плотность пикселей снижается с 300 до 150 PPI, что обусловлено техническими характеристиками цветной электронной бумаги. Согласно официальному заявлению разработчиков, частота обновления этого экрана достигает 80 Гц — показателя, превышающего стандартные значения для технологии E-Ink.

На тыльной стороне корпуса расположен дополнительный 5-дюймовый LCD-экран с разрешением 720 × 1280 пикселей. Производитель разделил сценарии использования: фронтальная панель предназначена для работы с текстом, чтения и энергосбережения, тогда как задний жидкокристаллический дисплей ориентирован на просмотр медиа и использование приложений, требующих высокой частоты кадров и полноцветной передачи.

Вычислительная база Hibreak Dual 2 построена на процессоре MediaTek Dimensity 8300. Смартфон доступен в модификациях с 12 и 16 гигабайтами оперативной памяти и встроенным накопителем объемом до 512 ГБ. Аппарат поставляется с предустановленной операционной системой Android 16 и поддержкой магазина приложений Google Play. Устройство оборудовано слотом для двух SIM-карт, поддерживает работу в сетях 5G и технологию NFC.





Фотографические возможности реализованы через 50-мегапиксельный основной сенсор и 5-мегапиксельную фронтальную камеру. Питание обеспечивает аккумуляторная батарея емкостью 4450 мАч с заявленной мощностью проводной зарядки 30 Вт. Для управления и создания рукописных заметок смартфон комплектуется стилусом.

Предыдущая модель серии, оригинальный Hibreak Dual, комплектовалась круглым 1,85-дюймовым дисплеем на задней панели, который выполнял функцию отображения уведомлений. Во второй версии Dual 2 компания отказалась от этого формата, установив прямоугольный экран для полноценной работы с интерфейсом операционной системы без необходимости активации панели E-Ink.