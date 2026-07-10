Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Fantoci
Bigme анонсировала смартфон HiBreak Dual 2 с двумя экранами — цветным E-Ink c частотой 80 Гц и LCD
Предшественник модели, HiBreak Dual, также распространялся через Kickstarter в апреле 2026 года по цене от 359 долларов для ранних участников кампании, однако впоследствии не поступил в широкую розничную продажу — причины этого компания публично не объясняла.
реклама

Китайская компания Bigme открыла сбор предварительных заказов на смартфон Hibreak Dual 2 в рамках краудфандинговой кампании на платформе Kickstarter. Ключевой особенностью мобильного устройства является наличие двух дисплеев: стандартной жидкокристаллической панели (LCD) на фронтальной стороне и цветного экрана на базе электронных чернил (E-Ink) на тыльной панели. Начальная сумма взноса для приобретения устройства составляет около 599 долларов США.

Источник: Bigme

реклама

На передней панели смартфона установлен 6,13-дюймовый дисплей E-Ink. В монохромном режиме его разрешение составляет 824 × 1648 пикселей. При переключении на отображение цветного изображения плотность пикселей снижается с 300 до 150 PPI, что обусловлено техническими характеристиками цветной электронной бумаги. Согласно официальному заявлению разработчиков, частота обновления этого экрана достигает 80 Гц — показателя, превышающего стандартные значения для технологии E-Ink.

На тыльной стороне корпуса расположен дополнительный 5-дюймовый LCD-экран с разрешением 720 × 1280 пикселей. Производитель разделил сценарии использования: фронтальная панель предназначена для работы с текстом, чтения и энергосбережения, тогда как задний жидкокристаллический дисплей ориентирован на просмотр медиа и использование приложений, требующих высокой частоты кадров и полноцветной передачи.

Вычислительная база Hibreak Dual 2 построена на процессоре MediaTek Dimensity 8300. Смартфон доступен в модификациях с 12 и 16 гигабайтами оперативной памяти и встроенным накопителем объемом до 512 ГБ. Аппарат поставляется с предустановленной операционной системой Android 16 и поддержкой магазина приложений Google Play. Устройство оборудовано слотом для двух SIM-карт, поддерживает работу в сетях 5G и технологию NFC.


Фотографические возможности реализованы через 50-мегапиксельный основной сенсор и 5-мегапиксельную фронтальную камеру. Питание обеспечивает аккумуляторная батарея емкостью 4450 мАч с заявленной мощностью проводной зарядки 30 Вт. Для управления и создания рукописных заметок смартфон комплектуется стилусом.

Предыдущая модель серии, оригинальный Hibreak Dual, комплектовалась круглым 1,85-дюймовым дисплеем на задней панели, который выполнял функцию отображения уведомлений. Во второй версии Dual 2 компания отказалась от этого формата, установив прямоугольный экран для полноценной работы с интерфейсом операционной системы без необходимости активации панели E-Ink.

#kickstarter #e-ink #bigme #hibreak dual 2
Источник: notebookcheck.net
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

УАЗ «Буханка» получил затвердевающую на Солнце композитную броню
Новый метод измерения показал истинные размеры нашей галактики Млечный Путь
Редкий процессор AMD Ryzen 7 4700LE на архитектуре Zen 2 появился в новом игровом ПК с RTX 3050
Эксперт сравнил GTX 1060 6 ГБ и GTX 1650 в Crimson Desert и других современных играх
Энтузиаст протестировал RTX 2080 в паре с Ryzen 7 9800X3D в ряде современных игр
Американские нейросети могут закрыть доступ российским пользователям требованием паспорта
Сборка на Core i7-4790 с RX 570 протестирована в ряде популярных игр
Статистика «МегаФон» говорит о росте популярности смартфонов с ИИ на 150% за год
AMD выпустила 11 новых процессоров Hawk Point для линеек Ryzen 200 и Ryzen 100
Ученые обнаружили скрытое свойство галлия спустя почти 150 лет после его открытия
Xiaomi 18 Pro на Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro может получить 200-Мп камеру и батарею на 7000 мАч
Процессор AMD Medusa Point на Zen 6 обогнал предшественника на 22-29% в бенчмарке Geekbench
В России создан мощный двухпроцессорный сервер на базе отечественных 16-ядерных «Эльбрус-16С»
В России в свободной продаже замечены мини-НПЗ стоимостью от 1 млн рублей
Неисправную RTX 3070 удалось починить конденсатором от старого радиоприемника
Первые процессоры AMD на Zen 6 будут представлены через две недели
Впервые в истории команда хирургов из США провела операции с помощью человекоподобных роботов
Компания Radia из США пытается заинтересовать Европу гигантским транспортным самолётом WindRunner
Airbus и MTU создадут первый в мире полностью электрический водородный авиадвигатель
ЦБ ввёл в оборот модернизированную купюру номиналом 100 рублей с усиленной защитой и QR‑кодом

Популярные статьи

PlayStation против геймеров – топ-9 самых спорных решений Sony в 2026 году
Обзор и тестирование видеокарты Acer Nitro Radeon RX 9070 XT OC
На чем можно сэкономить при сборке игрового ПК в 2026 году, а на чем — не стоит
Десять фильмов, кассовые сборы которых превысили бюджет в 100, 200 и даже 11 000 раз
Обзор новых моделей устройств для уборки от компании Midea
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter