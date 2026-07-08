Согласно сообщениям на платформе Reddit и публикациям профильных изданий Kotaku и Push Square, при инициации процедуры отмены система управления аккаунтами предлагает персональные дисконты на продление подписки.

Японская компания Sony Interactive Entertainment начала предлагать индивидуальные скидки до 50% на продление подписки PlayStation Plus пользователям, которые инициируют процедуру ее отмены. Данная маркетинговая активность совпала по времени с резким ростом недовольства игрового сообщества, вылившимся в международную петицию на платформе Change.org за сохранение физических носителей, которая преодолела отметку в 200000 подписей.

Источник изображения: videocardz.com

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О планах полностью перейти на цифровой формат выпуска новых игр для консолей PlayStation Sony объявила 1 июля 2026 года. Согласно официальному заявлению компании, начиная с января 2028 года производство физических дисков для всех новых игр, выходящих на платформах PlayStation, будет прекращено. Ранее выпущенные проекты, а также уже существующие физические копии решение не затрагивает. В компании объяснили шаг смещением потребительских предпочтений и общеотраслевым переходом от физических носителей к цифровому распространению.

Данное решение вызвало резкую негативную реакцию среди коллекционеров, ретейлеров и части игрового сообщества, обеспокоенной вопросами долгосрочного доступа к купленным играм в условиях полностью цифровой модели. Часть пользователей начала призывать других отменять подписку PS Plus или отключать автопродление, чтобы подать компании финансовый сигнал протеста.

Петицию под названием «Don't Kill the Disc» («Не убивайте диск»), адресованную Sony, запустила глава канадского игрового магазина PNP Games Джейд Пирс практически сразу после заявления Sony. За первые 48 часов петиция собрала более 40 000 подписей, на четвёртый день превысила отметку в 100 000, а затем продолжила расти, преодолев рубежи в 130 000 и 170 000 подписей. По данным на середину недели, число подписавшихся превысило 200 000 — таким образом, кампания менее чем за неделю стала одной из крупнейших потребительских акций протеста в игровой индустрии за последнее время.

Источник изображения: Change.org

В тексте петиции автор указывает, что физический диск является реальной игрой, которой пользователь владеет и может передать, продать, одолжить или подарить, тогда как коробка только с кодом загрузки — это фактически цифровая лицензия в пластиковой упаковке, доступ к которой может быть отозван. Авторы кампании подчёркивают, что не выступают против цифрового формата как такового, а возражают против ситуации, когда цифра становится единственным доступным вариантом.

На фоне сложившейся ситуации в социальных сетях и на форумах, включая Reddit, стали появляться сообщения пользователей о том, что при попытке отменить подписку PlayStation Plus им предлагали скидку на продолжение обслуживания. По данным нескольких изданий, включая Push Square и Insider Gaming, годовые подписки получали скидки в диапазоне от 25% до 33%, тогда как трёхмесячные подписки — скидки до 50%. Отмечается, что предложение поступало не всем пользователям, пытавшимся отменить подписку, а условия скидки требовали единовременной оплаты за новый период.

Источник изображения: Reddit

Представители Sony воздерживаются от комментариев относительно петиции и зафиксированного всплеска отказов от сервиса. Косвенным подтверждением неизменности корпоративного курса на отказ от дисков служат данные о реорганизации производственных мощностей. Австрийское подразделение Sony DADC начало переоборудование своего крупнейшего завода по печати оптических дисков в Тальгау под производство оптических микролинз для VR-гарнитур и автомобильной промышленности, инвестировав в перепрофилирование 30 миллионов евро.