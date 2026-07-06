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Samsung готовит бюджетный SSD-накопитель в серии 990 на базе QLC NAND без кэша DRAM
Ожидается, что гарантийный срок новой модели будет сокращен со стандартных пяти до трех лет.
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Южнокорейская компания Samsung Electronics готовит к выпуску новый SSD-накопитель серии 990 без суффикса «Evo» или «Pro», который расположится в модельном ряду ниже 990 Evo Plus. Информация о накопителе кратко появилась на сайте Samsung в Канаде и была зафиксирована французским порталом Overclocking.com в виде скриншотов страницы, после чего сама страница была удалена. Детали характеристик впоследствии получило издание ComputerBase со ссылкой на данные розничного продавца.

Источник изображения: Samsung Electronics

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Новая модель будет доступна в объёмах 1 и 2 ТБ и выполнена в стандартном формате M.2 2280. Накопитель работает исключительно по интерфейсу PCIe 4.0 x4, тогда как более дорогая модель 990 Evo Plus поддерживает как PCIe 4.0, так и PCIe 5.0. Заявленная скорость последовательного чтения для версии на 2 ТБ достигает 7250 МБ/с, для версии на 1 ТБ - 7150 МБ/с, при этом скорость записи для обеих версий указана на уровне 6450 МБ/с.

Главное отличие новинки - отсутствие выделенного DRAM-кэша: в качестве буфера на твердотельном накопителе используется технология Host Memory Buffer (HMB), заимствующая часть оперативной памяти компьютера, при этом производитель не упоминает отдельный чип DRAM. Косвенным подтверждением использования QLC-памяти вместо TLC служат показатели ресурса записи: для версии на 1 ТБ заявлено 400 ТБ записи, для версии на 2 ТБ - 800 ТБ, что примерно на 50% ниже показателей моделей 990 Evo, 990 Evo Plus и 990 Pro, использующих TLC-память и имеющих ресурс 600 и 1200 ТБ записи соответственно. По неподтверждённым данным, накопитель построен на новом контроллере с обозначением S4LY028, который в отдельных источниках упоминается под кодовым названием PiccoloQ - как решение, разработанное специально для бескэшевых SSD с QLC-памятью и интерфейсом PCIe 4.0.

Источник изображения: overclocking.com

Помимо сниженного ресурса записи, источники указывают на сокращённый гарантийный срок - три года против пяти лет у линейки Evo. По данным одного из продавцов, накопитель на 2 ТБ потребляет около 55 мВт в режиме простоя и 3 мВт в спящем режиме.

Официальная информация о цене отсутствует: Samsung пока не раскрывала стоимость, а появляющиеся в продаже предварительные ценники расцениваются источниками как завышенные. При этом поисковая индексация ранее показывала ориентировочную цену версии на 1 ТБ на уровне 155 канадских долларов, что соответствует примерно 100 евро. Дата официального анонса пока не называется. Samsung не подтвердила существование продукта и не прокомментировала утечку.

#samsung #ssd #dram #qlc nand #990 evo plus #samsung ssd 990
Источник: notebookcheck.net
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