Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Fantoci
Ритейлеры предупредили о возможном дефиците PS5 и Xbox к выходу GTA 6 из-за нехватки компонентов
В основе дефицита — кризис рынка памяти, который не демонстрирует признаков замедления: по ряду прогнозов, цены не снизятся вплоть до 2030 года.
реклама

В преддверии выхода игры Grand Theft Auto 6, запланированного на 19 ноября 2026 года, розничные сети ожидают масштабный дефицит консолей PlayStation 5, Xbox Series X и Series S. Наложение релиза игры на сезон рождественских праздников и распродаж в «Черную пятницу» спровоцирует резкий рост потребительской активности, который производители оборудования не смогут удовлетворить из-за проблем с поставками аппаратных комплектующих.

Согласно отчету профильного издания The Game Business, ссылающегося на старшего менеджера по закупкам одной из крупных торговых сетей, продавцы не получат запрошенные объемы приставок к старту продаж игры. По прогнозам ритейлеров, к концу года спрос на игровые устройства значительно превысит рыночное предложение.

реклама

Основной причиной ожидаемого дефицита является глобальная нехватка полупроводников, в частности — оперативной памяти (RAM). Данный кризис вызван активным развитием сектора искусственного интеллекта, который поглощает производственные мощности фабрик. Возросшая себестоимость комплектующих уже привела к пересмотру ценовой политики: в этом году Microsoft в очередной раз повысила цены на консоли Xbox, а компания Valve официально подтвердила удорожание сборки своих аппаратных платформ.

Следует отметить, что публичные заявления платформодержателей относительно запасов оборудования расходятся. Генеральный директор Sony Хироки Тотоки во время финансового отчета сообщил инвесторам, что компания зарезервировала необходимые объемы поставок PlayStation 5 на текущий календарный год. Директор по стратегии Xbox Мэтью Болл, напротив, подтвердил наличие жестких производственных ограничений. Представитель Microsoft заявил, что компания отгружает устройства с максимально возможной скоростью, однако текущий спрос уже превосходит доступное предложение.

Ситуацию на рынке усугубляют темпы предзаказов Grand Theft Auto 6, открывшихся 25 июня. Стандартное издание игры реализуется по цене 79,99 долларов, версия Ultimate — 99,99 долларов. По данным издания IGN, предварительные заказы на версию для PlayStation 5 опережают Xbox в соотношении шесть к одному. Общая динамика продаж указывает на риск того, что объем заявок на игру от пользователей, планирующих покупку платформы, превысит физическое наличие консолей на складах магазинов к моменту ноябрьского релиза.

#xbox #playstation 5 #gta 6 #ps5 #grand theft auto 6 #xbox series x
Источник: thegamebusiness.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Научно-фантастический фильм «Проект Аве Мария» стал самым успешным релизом 2026 года
Автомагистраль М-12 «Восток» продлят до Тюмени до конца года
Спин-офф «Рика и Морти» получил дату премьеры и новый трейлер
Высокие капоты пикапов и внедорожников связывают с 3000 летальных ДТП в США за последние 8 лет
Космический телескоп Euclid предоставил самое детализированное изображение центра Млечного Пути
Rockstar Games впервые ограничила доступ к части игрового мира GTA VI владельцам стандартной версии
ОДК: ПД-14 получил 16 новых технологий и относится к пятому поколению двигателей
РБК: Российские провайдеры осенью могут ввести тарифные планы с иностранным интернетом и без него
FSR 4.1.1 на RX 5700 XT на порядок увеличил задержку и заметно снизил fps по сравнению с FSR 3.1.5
Для LADA Azimut освоили выпуск бамперов на самой большой пресс-форме АВТОВАЗа весом 40 тонн
На Казанском авиазаводе введён в строй новый цех площадью в три футбольных поля
Xiaomi представила портативную кофемашину с аккумулятором на 7500 мАч и рабочим давлением 20 бар
Свежие скриншоты GTA 6 с обилием эффектов трассировки лучей вызывают вопросы о возможностях консолей
Самозанятые с 1 октября смогут работать на одной платформе не больше 60 часов в месяц
Standard Chartered прогнозирует рост Bitcoin до 500000$, Ethereum до 40000$, Aave до 3500$ к 2030 г.
Старые автомобили «Волга» получат увеличенный бензобак с защитой от коррозии
Китай с 2021 года произвел больше подводных лодок, чем Россия и США вместе взятые
В США полицейский дрон впервые обезоружил подозреваемого с помощью магнита
Самый быстрый в мире мотоцикл разгоняется до 100 км/ч за 0,4 секунды на паровой тяге
Эксплуатация 16 крупнейших пассажирских самолётов Airbus A380 приостановлена из-за трещин в крыльях

Популярные статьи

Обзор системной платы Gigabyte H81M-S2PV и почему AMD Ryzen был чисто маркетинговым на старте
Анатомия Росомахи с околонаучной точки зрения — регенерация и когти Логана
Разочаровывающие изменения ПК-гейминга за последние 10 лет — игры, технологии и комплектующие
Обзор игровой клавиатуры MSI Forge GK110
Обслуживание китайской видеокарты PowerColor AMD Radeon RX 470
От Xbox 360 до Xbox Series S – двадцать лет деградации игровой индустрии
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter