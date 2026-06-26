В основе дефицита — кризис рынка памяти, который не демонстрирует признаков замедления: по ряду прогнозов, цены не снизятся вплоть до 2030 года.

В преддверии выхода игры Grand Theft Auto 6, запланированного на 19 ноября 2026 года, розничные сети ожидают масштабный дефицит консолей PlayStation 5, Xbox Series X и Series S. Наложение релиза игры на сезон рождественских праздников и распродаж в «Черную пятницу» спровоцирует резкий рост потребительской активности, который производители оборудования не смогут удовлетворить из-за проблем с поставками аппаратных комплектующих.

Согласно отчету профильного издания The Game Business, ссылающегося на старшего менеджера по закупкам одной из крупных торговых сетей, продавцы не получат запрошенные объемы приставок к старту продаж игры. По прогнозам ритейлеров, к концу года спрос на игровые устройства значительно превысит рыночное предложение.

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Основной причиной ожидаемого дефицита является глобальная нехватка полупроводников, в частности — оперативной памяти (RAM). Данный кризис вызван активным развитием сектора искусственного интеллекта, который поглощает производственные мощности фабрик. Возросшая себестоимость комплектующих уже привела к пересмотру ценовой политики: в этом году Microsoft в очередной раз повысила цены на консоли Xbox, а компания Valve официально подтвердила удорожание сборки своих аппаратных платформ.

Следует отметить, что публичные заявления платформодержателей относительно запасов оборудования расходятся. Генеральный директор Sony Хироки Тотоки во время финансового отчета сообщил инвесторам, что компания зарезервировала необходимые объемы поставок PlayStation 5 на текущий календарный год. Директор по стратегии Xbox Мэтью Болл, напротив, подтвердил наличие жестких производственных ограничений. Представитель Microsoft заявил, что компания отгружает устройства с максимально возможной скоростью, однако текущий спрос уже превосходит доступное предложение.

Ситуацию на рынке усугубляют темпы предзаказов Grand Theft Auto 6, открывшихся 25 июня. Стандартное издание игры реализуется по цене 79,99 долларов, версия Ultimate — 99,99 долларов. По данным издания IGN, предварительные заказы на версию для PlayStation 5 опережают Xbox в соотношении шесть к одному. Общая динамика продаж указывает на риск того, что объем заявок на игру от пользователей, планирующих покупку платформы, превысит физическое наличие консолей на складах магазинов к моменту ноябрьского релиза.