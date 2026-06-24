По словам участников рынка, спрос сместился в сторону устаревших серверных ускорителей, включая A100, а также игровых графических процессоров Nvidia, которые адаптируются для выполнения задач искусственного интеллекта.

Стоимость запрещенных к поставкам в Китай ускорителей искусственного интеллекта Nvidia на черном рынке существенно выросла на фоне ужесточения американских мер по пресечению нелегального экспорта и усиления контроля со стороны китайских таможенных органов. По данным Financial Times, китайские компании теперь платят до 600 тыс. юаней (около 82 тыс. долларов) за серверы на базе пятилетних ускорителей Nvidia A100, тогда как в конце прошлого года аналогичные системы стоили около 200 тыс. юаней.

Источник изображения: Wccftech

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Рост цен спровоцирован одновременным действием двух факторов. Вашингтон ужесточил меры по борьбе с теневым экспортом: в марте 2026 года одному из соучредителей компании Supermicro были предъявлены обвинения в организации схемы поставок ИИ-серверов китайским заказчикам на сумму $2,5 млрд. Вслед за этим власти Тайваня и Малайзии инициировали собственные расследования, фактически ликвидировав ключевые маршруты реэкспорта. Параллельно таможенные органы КНР приостановили оформление партий легально разрешенных чипов, заблокировав альтернативные пути поставок.

Рост цен на черном рынке затронул весь спектр вычислительного оборудования. Флагманские системы Nvidia DGX B300 подорожали в два раза за последние полгода — цена превышает 8 млн юаней ($1,1 млн), тогда как официальная розничная стоимость в США составляет порядка $400 000. Профессиональные видеокарты RTX 6000 Pro выросли в цене с 50 000 ($5 580) до 130 000 юаней ($14 500).

Для компенсации нехватки вычислительных мощностей китайские технологические компании закупают потребительские игровые графические процессоры, которые затем аппаратно модифицируются для запуска процессов логического вывода в задачах искусственного интеллекта. Изменилась и конъюнктура рынка облачных вычислений: стоимость аренды GPU внутри КНР теперь равна или превышает тарифы в США. Это полностью нивелировало дисконт, существовавший ранее за счет масштабной контрабанды.

В Nvidia прокомментировали ситуацию, заявив, что строительство центров обработки данных с использованием нелегально ввезенных компонентов является тупиковым путем. Производитель не предоставляет техническую поддержку, гарантийное обслуживание и ремонт для оборудования, подпадающего под экспортные ограничения.