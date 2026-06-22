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Fantoci
Retroid анонсировала новую портативную игровую консоль Pocket Nova с OLED-экраном формата 4:3
Новинка позиционируется как альтернатива снятому с производства Pocket Mini на базе Snapdragon 865 с 6 ГБ ОЗУ.
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Китайский производитель игровых устройств Retroid опубликовал первое тизер-изображение новой портативной консоли под названием Pocket Nova. Главной аппаратной характеристикой анонсированной модели является OLED-дисплей с классическим соотношением сторон 4:3. Ожидается, что новинка заменит в продуктовой линейке компании модели Pocket Mini и Pocket Mini V2, официальные продажи которых были свернуты в начале 2026 года.

Источник: notebookcheck.net

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Презентация устройства состоялась на официальных каналах бренда в социальных сетях X (бывший Twitter) и Discord. Возврат к матрице формата 4:3 технически обусловлен требованиями аппаратной эмуляции классических систем, таких как NES, Super Nintendo, PlayStation 1 и Nintendo 64. Данное соотношение сторон позволяет выводить оригинальное игровое изображение без программного растягивания и образования пустых черных полей по краям, в то время как применение OLED-панели обеспечивает более глубокий уровень черного цвета и высокую контрастность по сравнению со стандартными IPS-экранами.

На данный момент Retroid не опубликовала полный список технических спецификаций. Опираясь на пропорции элементов корпуса, профильные издания и аналитики сообщества r/SBCGaming предполагают, что диагональ дисплея Pocket Nova составит около 4,4 дюйма. Габариты корпуса визуально близки к размерам базовой модели Pocket Mini, при этом высота устройства, по предварительным расчетам, увеличена примерно на 4 миллиметра.

Источник: notebookcheck.net

Опубликованные маркетинговые изображения демонстрируют обновленную конфигурацию элементов управления. В отличие от предыдущих портативных устройств компании, консоль получила расположенные друг над другом триггеры, эргономически огибающие верхние углы корпуса. В непосредственной близости от стандартных бамперов L1 и R1 установлены две дополнительные аппаратные кнопки, функциональное назначение которых пока не подтверждено. Кнопка питания и спаренная клавиша регулировки громкости интегрированы в правую боковую грань. Точное расположение крестовины (D-pad) и аналоговых стиков на фронтальной панели скрыто затемнением на тизерном изображении.

Выпуск Pocket Nova подтверждает отказ производителя от нестандартных форматов дисплея в мини-сегменте. Предшественник устройства, Pocket Mini V2, комплектовался 3,92-дюймовым AMOLED-экраном с соотношением сторон 31:27 и процессором Snapdragon 865, однако был снят с производства. Новая консоль нацелена на сегмент портативных Android-систем для энтузиастов ретрогейминга и будет напрямую конкурировать с такими устройствами, как готовящаяся к выходу Anbernic RG 477M. Данные о применяемой однокристальной системе (SoC), конфигурациях оперативной памяти, емкости аккумулятора, а также розничной цене и точных сроках релиза на текущий момент отсутствуют.

#oled #игровая консоль #портативная игровая консоль #retroid #pocket nova
Источник: notebookcheck.net
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