Дамаск квалифицировал произошедшее как «акт саботажа», при этом конкретный виновник так и не был назван публично.

Сирийская телекоммуникационная компания (SyTC), выполняющая функции национального оператора связи, зафиксировала критическое повреждение подводного оптоволоконного кабеля, проложенного по дну Средиземного моря и соединяющего Египет и Сирию. Согласно официальному заявлению SyTC, инцидент привел к существенному снижению пропускной способности каналов связи и перебоям в предоставлении телекоммуникационных услуг на территории всей страны.

Источник: alarabiya.net

Согласно официальному заявлению SyTC, разрыв магистрали зафиксирован вблизи сирийского портового города Тартус. Поврежденный кабель обеспечивает прямой обмен данными между Сирией и египетской Александрией. Государственное информационное агентство SANA уточняет, что оператор мобилизовал технические бригады для ликвидации последствий, однако точные сроки полного возобновления штатной работы сети не называются из-за технических сложностей проведения глубоководных ремонтных работ.

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Как сообщает издание Arab News, сирийское правительство возложило ответственность за инцидент на неназванных злоумышленников. Власти Дамаска охарактеризовали произошедшее как акт преднамеренного саботажа и часть «систематической диверсионной кампании», направленной против телекоммуникационного сектора и критической инфраструктуры государства. Возможные виновники аварии в официальных сводках не фигурируют.

С целью минимизации последствий аварии и поддержания связности сети SyTC перераспределила маршрутизацию трафика. Передача данных временно осуществляется через альтернативные узлы: подводную кабельную систему Ugarit протяженностью 239 километров, соединяющую Тартус с Пентаскиносом на Кипре, а также через сухопутную оптоволоконную магистраль пропускной способностью 1 Тбит/с, проходящую по территории Турции. Несмотря на задействование резервных каналов, абоненты в сирийских провинциях продолжают фиксировать нестабильное соединение.

Данный инцидент подчеркивает общую уязвимость международных коммуникационных систем. Подводные кабели, обеспечивающие глобальный обмен цифровыми данными и проведение транзакций, пролегают на дне и физически слабо защищены от внешнего воздействия. Они подвергаются риску как случайных повреждений судовыми якорями, так и целенаправленных атак в рамках так называемой «серой зоны» конфликтов. Для Сирии, чья инфраструктура значительно пострадала за годы боевых действий, бесперебойная работа цифровых шлюзов остается ключевым условием базового экономического функционирования.