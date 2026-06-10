Глобальное производство смартфонов в первом квартале 2026 года снизилось на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило около 284 млн устройств.

Аналитическое агентство TrendForce опубликовало отчет о состоянии рынка смартфонов за первый квартал 2026 года. Ситуация на рынке лидеров мобильной индустрии оказалась неоднозначной. Американская компания Apple показала уверенный рост, увеличив производство гаджетов на 20%. На этом фоне дела у Xiaomi идут заметно хуже — объемы выпуска устройств китайского бренда сократились почти на 40%.

Источник: techadvisor.com

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По данным TrendForce, в первом квартале 2026 года общий объем мирового производства смартфонов составил 284 миллиона единиц, что на 1,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Ключевым фактором, определяющим производственные стратегии компаний, стал резкий рост стоимости полупроводниковых комплектующих.

Дефицит мобильной памяти спровоцирован переориентацией производственных мощностей крупнейших поставщиков (Samsung, SK Hynix, Micron) на выпуск памяти стандарта HBM и высокопроизводительной DDR5 для нужд дата-центров и инфраструктуры искусственного интеллекта. В результате контрактные цены на мобильную память LPDDR4X и LPDDR5X выросли на 70–80%. Доля памяти в общей себестоимости производства (Bill of Materials) смартфона увеличилась с традиционных 10–15% до 20–30%, что напрямую повлияло на рентабельность выпуска новых устройств.

Полупроводниковый кризис оказал неравномерное влияние на участников рынка в зависимости от их целевых ценовых сегментов. Производственные показатели китайской корпорации Xiaomi сократились на 38% в годовом исчислении, составив 26 миллионов единиц. Бизнес-модель компании, ориентированная на массовый сегмент с высокой чувствительностью к ценообразованию, оказалась наиболее уязвимой перед скачком цен на компоненты. Схожая динамика зафиксирована у других производителей в этом диапазоне: выпуск смартфонов Vivo снизился на 8%.

В то же время корпорация Apple продемонстрировала рост объемов производства на 19,7% (до 60,2 млн устройств), главным образом за счет стабильного спроса на линейку iPhone 17. Устойчивость американского производителя к дефициту компонентов обеспечена долгосрочными контрактами на поставку памяти и высокой маржинальностью продукции. Южнокорейская компания Samsung также показала положительный результат, увеличив производство на 2,3% (до 62,6 млн единиц) за счет премиальных аппаратов серии Galaxy S26 и наличия собственной полупроводниковой производственной базы.

Согласно прогнозам TrendForce, по итогам 2026 года общее производство смартфонов может упасть на 16,2% — до 1,051 миллиарда единиц. В сложившихся условиях производители массового сегмента вынуждены корректировать спецификации, сокращая базовые объемы оперативной памяти в устройствах, либо повышать розничные цены.