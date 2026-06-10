Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Fantoci
Производство смартфонов Xiaomi упало почти на 40%, Apple нарастила выпуск iPhone на 20% — TrendForce
Глобальное производство смартфонов в первом квартале 2026 года снизилось на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило около 284 млн устройств.
реклама

Аналитическое агентство TrendForce опубликовало отчет о состоянии рынка смартфонов за первый квартал 2026 года. Ситуация на рынке лидеров мобильной индустрии оказалась неоднозначной. Американская компания Apple показала уверенный рост, увеличив производство гаджетов на 20%. На этом фоне дела у Xiaomi идут заметно хуже — объемы выпуска устройств китайского бренда сократились почти на 40%.

Источник: techadvisor.com

реклама

По данным TrendForce, в первом квартале 2026 года общий объем мирового производства смартфонов составил 284 миллиона единиц, что на 1,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Ключевым фактором, определяющим производственные стратегии компаний, стал резкий рост стоимости полупроводниковых комплектующих.

Дефицит мобильной памяти спровоцирован переориентацией производственных мощностей крупнейших поставщиков (Samsung, SK Hynix, Micron) на выпуск памяти стандарта HBM и высокопроизводительной DDR5 для нужд дата-центров и инфраструктуры искусственного интеллекта. В результате контрактные цены на мобильную память LPDDR4X и LPDDR5X выросли на 70–80%. Доля памяти в общей себестоимости производства (Bill of Materials) смартфона увеличилась с традиционных 10–15% до 20–30%, что напрямую повлияло на рентабельность выпуска новых устройств.

Полупроводниковый кризис оказал неравномерное влияние на участников рынка в зависимости от их целевых ценовых сегментов. Производственные показатели китайской корпорации Xiaomi сократились на 38% в годовом исчислении, составив 26 миллионов единиц. Бизнес-модель компании, ориентированная на массовый сегмент с высокой чувствительностью к ценообразованию, оказалась наиболее уязвимой перед скачком цен на компоненты. Схожая динамика зафиксирована у других производителей в этом диапазоне: выпуск смартфонов Vivo снизился на 8%.

В то же время корпорация Apple продемонстрировала рост объемов производства на 19,7% (до 60,2 млн устройств), главным образом за счет стабильного спроса на линейку iPhone 17. Устойчивость американского производителя к дефициту компонентов обеспечена долгосрочными контрактами на поставку памяти и высокой маржинальностью продукции. Южнокорейская компания Samsung также показала положительный результат, увеличив производство на 2,3% (до 62,6 млн единиц) за счет премиальных аппаратов серии Galaxy S26 и наличия собственной полупроводниковой производственной базы.

Согласно прогнозам TrendForce, по итогам 2026 года общее производство смартфонов может упасть на 16,2% — до 1,051 миллиарда единиц. В сложившихся условиях производители массового сегмента вынуждены корректировать спецификации, сокращая базовые объемы оперативной памяти в устройствах, либо повышать розничные цены.

#apple #xiaomi #iphone #ddr5 #hbm
Источник: notebookcheck.net
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Новые натрий-ионные батареи CATL прослужат дольше автомобиля и не боятся морозов
Китайский стартап Prinano печатает фотонные чипы без литографии и экономит 90%
В Китае стартовали продажи серии Xiaomi 17T — цены оказались на 45% ниже глобальных
Из законопроекта «Антифрод 2.0» исключили обязательное использование мессенджера «Макс»
Человекоподобный робот Unitree G1 покорил вулкан высотой 6200 метров и готовится к Эвересту
Мини-ПК NVIDIA RTX Spark могут стать альтернативой традиционным ПК на базе процессоров Intel и AMD
Джейсон Момоа покинул актёрский состав фильма Helldivers - Sony начала поиски нового актёра
Эксперт сравнил Ryzen 7 2700X с Core i7-4790K и Ryzen 7 1800X в целом ряде игр
Кодек AV2 повысит эффективность сжатия видео на 30% по сравнению с AV1 и будет бесплатным
LIAN LI встроила вентиляторы в переднюю стеклянную панель нового компьютерного корпуса LANCOOL 4
«Билайн» представил VPN с доступом к блокирующим российские IP иностранным сервисам
IE опубликовала список из 7 футуристичных самолётов с большими шансами выхода в эксплуатацию
«Волга» рассчитывает начать производить автомобили собственной разработки в 2028 году
NVIDIA выпустила внеплановое обновление драйверов GeForce Hotfix Display Driver 610.52
Переданную американским фермером за $10 землю под парк продали через 26 лет за $10 млн под ЦОД
В сети появилось первое изображение процессора Intel Nova Lake-S для сокета LGA-1954
Названы самые высокооплачиваемые рабочие профессии в России
Археологи обнаружили в Пермском крае России средневековое серебряное украшение с двумя фигурами
4-ГБ видеокарта AMD в Linux обеспечила заметно больший fps в Gothic 1 Remake на фоне Windows
Серийный выпуск электровоза «Орлец» начнётся в 2027 году

Популярные статьи

14 адреналиновых гонок нулевых годов на ПК, в которые с азартом играется даже в 2026 году
О последствиях использования искусственного интеллекта в Open Source
Xbox возвращает эксклюзивы – теория хаоса Аши Шарма
Виды малого бизнеса и с чего начать предпринимателю
Обзор ноутбука ASUS ZenBook A14 (UX3407N)
«Паук-Нуар»: нетривиальный взгляд на классического супергероя (субъективное мнение)
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter