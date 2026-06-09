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Xbox Game Pass лишился миллионов подписчиков после повышения цены на 50% — глава по стратегии Xbox
Повышение цен вступило в силу 1 октября 2025 года для новых подписчиков и 4 ноября — для действующих. Тариф Game Pass Ultimate вырос с $19,99 до $29,99 в месяц (+50%), PC Game Pass — с $11,99 до $16,49.
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Корпорация Microsoft потеряла миллионы пользователей игрового сервиса Xbox Game Pass после повышения стоимости подписки на 50%. Данную информацию официально подтвердил новый директор по стратегии Xbox Мэттью Болл в ходе выступления на саммите The Game Business Live в рамках мероприятия Summer Game Fest 2026.

Автор: Габор Юрина. Источник: windowscentral.com

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Решение об увеличении ежемесячной абонентской платы за максимальный тариф Xbox Game Pass Ultimate с $19,99 до $29,99 было принято в октябре 2025 года. Данный шаг стал одним из последних стратегических распоряжений бывшего руководителя игрового подразделения Фила Спенсера незадолго до его ухода в отставку. Изначально повышение цен задумывалось руководством как мера по компенсации финансовых издержек на добавление в каталог новых частей франшизы Call of Duty в день их релиза.

Однако резкая корректировка тарифов спровоцировала массовый отказ потребителей от услуг компании. Из-за пиковой нагрузки на серверы, вызванной одновременными запросами на аннулирование договоров, страница отмены подписки на официальном сайте Xbox временно перестала функционировать.

«В течение нескольких месяцев мы лишились миллионов подписчиков», — заявил Болл во время публичного интервью. Заявление топ-менеджера первым опубликовал партнер компании The Game Business, организатор премии The Game Awards Джефф Кили. Точные данные о количестве отключившихся аккаунтов корпорацией не раскрываются, однако до повышения тарифов (по состоянию на февраль 2024 года) общая аудитория сервиса оценивалась в 34 миллиона человек.

Источник: x.com

Отток пользователей потребовал пересмотра бизнес-модели. В апреле 2026 года новое руководство Microsoft Gaming во главе с генеральным директором Ашей Шармой скорректировало тарифную сетку. Стоимость подписки Ultimate была снижена до $22,99 в месяц. Одновременно с этим корпорация изменила условия предоставления контента: из стартовой линейки Game Pass были исключены будущие релизы Call of Duty, доступ к которым теперь открывается спустя год после выхода.

Согласно официальным выводам из корпоративных документов, Шарма признала, что предыдущая ценовая политика сделала сервис экономически нецелесообразным для значительной доли аудитории. На данный момент менеджмент фиксирует первые признаки стабилизации базы пользователей после снижения стоимости подписки. Дополнительно Болл подчеркнул, что Microsoft намерена обеспечить непрерывный выпуск консольных эксклюзивов для поддержания аппаратного направления бизнеса Xbox.

#microsoft #xbox #xbox game pass #фил спенсер #xbox game pass ultimate #мэттью болл
Источник: wccftech.com
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