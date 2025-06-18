Новая версия автомобильной ОС получила многочисленные усовершенствования пользовательского интерфейса.

Компания Google представила новую версию своей автомобильной операционной системы Android Automotive 16 (AAOS). Главное нововведение связано с удалением виджета погоды с домашнего экрана. Освободившееся пространство позволило расширить карточку «Мультимедиа», которая теперь отображает больше полезных сведений, например статус готовности заказа еды. Об изменениях сообщает издание Android Authority.

Изменения коснулись и расположения элементов управления. Регулятор громкости теперь находится в левом верхнем углу рядом с настройкой яркости, а его прежнее место заняла кнопка вызова голосового ассистента. Системные панели вверху и внизу экрана научились адаптироваться под цвет фона, в то время как раньше они были исключительно черными.

Саму панель громкости также переработали, сделав ее более компактной и наглядной. В ней появился отдельный ползунок для громкости навигации, а термин «Громкость звонка» был заменен на более точный — «Громкость разговора». Фон панели уведомлений сделали полностью непрозрачным, что улучшило читаемость значков и текста.

В настройках подключенных устройств добавился переключатель сверхширокополосной связи (UWB). Как поясняет Android Authority, данная технология дает возможность использовать смартфон в качестве цифрового ключа для безопасного отпирания автомобиля и запуска двигателя.

Важным нововведением стала и функция AppCards, благодаря которой сторонние приложения могут выводить актуальную информацию непосредственно на главный экран. Стоит напомнить, что прежде такая возможность была только у системных карточек.

Несмотря на то, что нововведения в Android Automotive 16 не носят революционного характера, они ощутимо улучшают взаимодействие с системой и расширяют инструментарий для разработчиков. Следует помнить, что автопроизводители вправе изменять интерфейс по своему усмотрению, поэтому в большинстве серийных автомобилей он будет отличаться от эталонной версии с открытым исходным кодом.