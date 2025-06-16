К тому же линейка Core Ultra 400 будет использовать новый сокет LGA 1854, что потребует новой материнской платы.

В сеть попали предварительные характеристики новых настольных процессоров Intel Nova Lake-S, которые, предположительно, будут представлены под брендом «Core Ultra 400». Согласно последним утечкам информации, флагманские модели будут иметь 52 ядра и тепловую мощность (TDP) до 150 Вт, что потребует нового процессорного разъема LGA 1854. Поступившие данные указывает на выпуск линейки во второй половине 2026 года.

Основное внимание в утечках уделяется значительному увеличению количества ядер. Инсайдер Chi11eddog утверждает, что флагманский процессор Core Ultra 9 получит 16 производительных ядер (P-cores), 32 энергоэффективных ядра (E-cores) и 4 ядра сверхнизкого энергопотребления (LP-E cores), что составляет в общей сложности 52 ядра. Для сравнения, нынешний топовый Core Ultra 9 285K имеет всего 24 ядра (8 P-cores + 16 E-cores).

Это означает увеличение общего количества ядер в 2 раза, то есть удвоение количества P-cores и E-cores по сравнению с текущим поколением Arrow Lake. Столь значительный рост объясняется отказом Intel от технологии Hyper-Threading в новом поколении — единственным способом повысить многопоточную производительность остается физическое увеличение количества ядер.

Утечка раскрывает спецификации следующих моделей Nova Lake-S:

Core Ultra 9: 16 P-ядер + 32 E-ядра + 4 LP-E-ядра (Всего 52 ядра, TDP 150 Вт)

Core Ultra 7: 14 P-ядер + 24 E-ядра + 4 LP-E-ядра (Всего 42 ядра, TDP 150 Вт)

Core Ultra 5: Конфигурации от 6P+8E до 8P+16E (18-28 ядер, TDP 125 Вт)

Core Ultra 3: Конфигурации 4P+8E или 4P+4E (12-16 ядер, TDP 65 Вт)









Максимальное энергопотребление флагманских моделей составит 150 Вт по стандарту PL1, что на 25% выше, чем у нынешних топовых процессоров.

Одним из ключевых изменений станет переход на новый сокет. Хотя в свежих утечках фигурирует обозначение LGA 1854, более ранние источники указывали на LGA 1954. Это означает, что пользователям текущих материнских плат на LGA 1851 потребуется полная замена платформы.

Новые материнские платы будут оснащены чипсетом 900-й серии и поддержат память со скоростью свыше 10000 МТ/с благодаря усовершенствованному встроенному контроллеру памяти. Особое внимание будет уделено поддержке модулей CUDIMM для максимальной производительности системы.

Официальное подтверждение планов на Nova Lake поступило от сопредседателя Intel Мишель Джонстон Холтхаус, которая заявила о выпуске серии в 2026 году. Ожидается, что анонс состоится во второй половине 2026 года, что соответствует традиционному двухлетнему циклу смены сокетов у Intel.

Важной особенностью Nova Lake станет частичный переход на внешние производственные мощности, вероятно TSMC, что может обеспечить более высокую производительность и энергоэффективность чипов.

Радикальное увеличение количества ядер в Nova Lake-S создаст серьезную конкуренцию процессорам AMD Ryzen, которые традиционно лидировали в многопоточных задачах. Появление 52-ядерного процессора в потребительском сегменте может изменить расстановку сил на рынке настольных систем.

Однако переход на новый сокет означает дополнительные расходы для пользователей, которые приобрели материнские платы на LGA 1851 в 2024 году. Таким образов LGA 1851 будет поддержать только одно поколение процессоров (Arrow Lake), что вызывает обеспокоенность у энтузиастов.

Таким образом, утечка спецификаций Nova Lake-S демонстрирует амбициозные планы Intel по возвращению лидерства в сегменте настольных процессоров. Удвоение количества ядер, новая платформа и повышенный TDP указывают на серьезную ставку компании на многопоточную производительность в эпоху ИИ и высокопроизводительных вычислений.