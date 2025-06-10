Arsia Mons вдвое больше самого крупного вулкана Земли.

Орбитальный аппарат НАСА «Марс Одиссей 2001» продолжает свою научную работу несмотря на то, что его основная миссия завершилась более двадцати лет назад. Второго мая аппарат передал на Землю уникальное изображение горы Арсия (Arsia Mons) — одного из крупнейших потухших вулканов Красной планеты, высота которого превышает 19 километров.

Снимок сделали незадолго до марсианского рассвета, и в пятницу его опубликовала Лаборатория реактивного движения НАСА. На панораме видна кальдера горы Арсия, выглядывающая из-под плотной пелены облаков из водяного льда. По словам специалистов Лаборатории, такие облака формируются почти каждое утро в результате подъема, расширения и резкого охлаждения воздушных масс на склонах вулкана. Облачность становится гуще по мере удаления Марса от Солнца. В афелии, самой далекой точке орбиты, облака образуют плотный афелийный пояс, который и запечатлен на фотографии «Одиссея» вокруг горы Арсия.

Панорамное изображение горы Арсия, полученное орбитальным аппаратом НАСА «Марс Одиссей — 2001» 2 мая 2025 года. Источник:НАСА

Для съемки использовали инструмент THEMIS (Thermal Emission Imaging System или Системы получения тепловых изображений), который работает в инфракрасном и видимом диапазоне. Инфракрасный свет позволяет команде миссии находить подповерхностные залежи водяного льда, что крайне важно и для поисков внеземной жизни, и для будущей колонизации планеты. Видимый же свет нужен для создания подобных снимков, незаменимых при изучении сложной динамики марсианской погоды.

Чтобы полностью захватить гору Арсия в объектив, «Одиссею» пришлось совершить разворот на 90 градусов, не меняя при этом орбиты. Благодаря такому ракурсу команда миссии смогла рассмотреть слоистую структуру марсианской атмосферы: от облаков, окутавших подножие вулкана, до туманных зеленоватых газовых слоев над ними.

Именно съемка под углом к горизонту отличает новый снимок от трех предыдущих. Ранее аппарат фотографировал гору Арсия и соседние с ней вулканы горной гряды Фарсида строго сверху. Теперь же гигантский вулкан впервые предстал на фоне марсианского горизонта. Как поясняют в Лаборатории реактивного движения, с такого ракурса «похожую панораму Марса видят астронавты с борта Международной космической станции, глядя на Землю».

«На этих снимках с видом на горизонт мы наблюдаем весьма существенные сезонные различия, — отмечает планетолог Майкл Смит из Центра космических полетов имени Годдарда НАСА. — Подобные наблюдения дают нам новые ключи к пониманию того, как атмосфера Марса меняется с течением времени».