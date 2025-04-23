При этом экзопланета BD+05 4868 Ab оставляет за собой длинный хвост, подобный кометному.

Научная команда из знаменитого Массачусетского технологического института (MIT) наткнулась на удивительное зрелище — экзопланету, которая буквально разваливается на части, оставляя за собой длиннющий хвост, ну прямо как у кометы. Она так близко кружит вокруг своей звезды, что за один оборот — всего 30,5 часов — теряет столько вещества, сколько весит целая гора Эверест.

Как же её нашли? Помог космический охотник за планетами — спутник НАСА "TESS". Его основная работа заключается в том, чтобы высматривать малейшие периодические потускнения звёзд. Если что-то пролетает перед звездой (это и есть транзит), свет от неё слегка меркнет. Так вот, каждый раз, когда BD+05 4868 Ab проскакивала между TESS и своей звездой (кстати, это двойная звезда BD+05 4868 A), яркость последней падала как-то странно. Свет возвращался к норме дольше обычного. Стало ясно: за планетой что-то тянется, какой-то шлейф, который тоже блокирует свет.

Присмотревшись повнимательнее с помощью других инструментов, команда из Института астрофизики и космических исследований имени Кавли (тоже при MIT) подтвердила: да, BD+05 4868 Ab действительно стремительно разрушается. А хвост из обломков за ней тянется просто гигантский — на целых 9 миллионов километров.

Именно так выглядит спутник TESS, охотник за экзопланетами. Иллюстрация: НАСА

По массе BD+05 4868 Ab похожа на наш Меркурий. Но вот орбита у неё куда экстремальнее: она почти в 20 раз ближе к своей звезде, чем Меркурий к Солнцу. Представляете, как там жарко? По оценкам астрономов, температура на поверхности достигает 1600 градусов Цельсия. Неудивительно, что при таком пекле минералы, из которых состоит планета, просто испаряются, улетая в космос и формируя тот самый массивный хвост из газа, пыли и каменных крошек.

Есть и другая причина её медленной гибели — малая масса. Планеты-малышки со слабой гравитацией плохо удерживают атмосферу. А без атмосферы, как мы хорошо знаем на Земле, поверхность планеты беззащитна перед космосом.

«Это ведь крошечный объект, по космическим меркам, и с очень слабой гравитацией, — объясняет Ави Шпорер, научный сотрудник Института Кавли. — Поэтому он легко теряет массу. А теряя массу, он ещё больше ослабляет свою гравитацию, и процесс ускоряется». Он добавляет: «Это такой самоусиливающийся процесс распада, знаете, как снежный ком. И для планеты всё становится только хуже».

По прогнозам Шпорера и его коллег, BD+05 4868 Ab суждено полностью развалиться в ближайшие пару миллионов лет. А может, и того быстрее. Ну а пока планета ещё существует, учёные из MIT — и преподаватели, и аспиранты — собираются как следует изучить её с помощью новейшего космического телескопа «Джеймс Уэбб». Кто знает, может, им повезёт найти и другие такие же «тающие» миры? Пока что их известно всего четыре — редкая удача для астрономов.