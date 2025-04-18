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Fantoci
Суд в США признал, что Google нарушила антимонопольное законодательство в сфере онлайн-рекламы
Однако в штаб-квартире Google не унывают: половину обвинений удалось отбить, а проигранную часть уже готовятся обжаловать.

Интернет-гигант вновь оказался в эпицентре антимонопольного скандала. На этот раз федеральный суд Вирджинии частично поддержал обвинения властей, но сам Google называет вердикт успехом. Еще бы, ведь его огромный бизнес по продаже рекламы и те самые компании, которые Google скупал ради доминирования на этом рынке, суд пока не тронул.

Федеральный судья Леони Бринкема из Восточного округа Вирджинии вынесла вердикт, который был представлен общественности в 115 страничном меморандуме. Если коротко: Google нарушил старый добрый Закон Шермана (главный антимонопольный закон в Штатах). Как? Умышленно захватил и удерживал монополию на двух важных рынках: рекламных серверов для сайтов (издателей) и рекламных бирж в «открытом интернете» (то есть, не внутри закрытых экосистем типа соцсетей). Плюс, незаконно привязал свой сервер для издателей (DFP) к бирже (AdX) – мол, берите только вместе.

Однако по второму пункту обвинения – рекламным сетям для рекламодателей – Минюст США, по мнению судьи, доказательств не представил.

Напомним, Министерство юстиции подало в суд на Google еще в январе 2023-го. Претензии были такие: компания незаконно монополизировала:

  1. Инструменты для сайтов (издателей), чтобы продавать место под рекламу (у Google это DoubleClick for Publishers, или DFP).
  2. Инструменты для рекламодателей, чтобы эту рекламу покупать (Google Ads).
  3. И саму площадку, где продавцы и покупатели рекламы находят друг друга (Google AdExchange, AdX).

Так вот, по второму пункту Google, считай, оправдали. Но по первому и третьему (монополия на DFP и AdX) и по их «связыванию» – признали виновным.

Google, конечно, сразу подал всё в лучшем свете.

«Мы выиграли половину дела, а другую половину будем обжаловать», — сказала Ли-Энн Малхолланд, вице-президент Google по связям с регуляторами, изданию The Register. «Суд признал, что наши инструменты для рекламодателей и покупки компаний вроде DoubleClick конкуренции не вредят. А вот с решением по инструментам для издателей мы не согласны. У издателей полно вариантов, но они выбирают Google, потому что наши рекламные инструменты простые, недорогие и эффективные».

Откуда такой позитив? Дело в том, что суд не усмотрел нарушений в сделках Google с DoubleClick и AdMeld — ключевых для рекламного бизнеса. Это ставит крест на идеях о разделении компании.

Шансы правительства США заставить Google продать часть бизнеса (о чем намекал Минюст в документах) резко падают. Об этом говорили и представители Google на брифинге для прессы: раз суд одобрил «кирпичики», из которых строился рекламный гигант, то ломать его теперь сложнее.

Забавно, что, хотя власти США вроде как хотели помочь рекламодателям и сайтам вырваться из цепких лап Google, некоторые аналитики думают, что получится наоборот.

Адам Ковачевич, глава Chamber of Progress и, к слову, бывший топ-менеджер Google по политике в США, высказался прямо: «Для Google это явный проигрыш, а для их конкурентов по рекламным технологиям – победа. Но вот что странно: хотя рекламодатели и издатели вроде радовались этому иску, я боюсь, что в итоге у них станет хуже с таргетингом рекламы, ставки вырастут, а доходы упадут. Судья Бринкема как-то уж очень по-новому трактовала антимонопольный закон, апелляция может это решение и отменить».

Юристы Google на брифинге вторили этому мнению, ссылаясь на старое дело Verizon против Trinko. Суть того дела: Верховный суд тогда решил, что Verizon не обязана делиться своей сетью с конкурентом AT&T. Проще говоря, есть пределы тому, насколько компания должна помогать своим соперникам. Юристы Google намекают, что нынешнее решение судьи Бринкема идет вразрез с этим прецедентом.

Правда, как пишут в The Yale Law Review, с появлением гигантских платформ вроде Google, Facebook* (признана экстремистской и запрещена в РФ) и Amazon старые правила могут и не работать. Доктрина «обязанности сотрудничать» с конкурентами в последние десятилетия сильно сузилась, но сейчас снова идут споры: может, пора ее возрождать? Ведь этих гигантов часто обвиняют как раз в том, что они «душат» конкурентов на смежных рынках, отказываясь с ними работать или ставя палки в колеса.

Google надеется, что апелляция как раз и прояснит: до какой степени компания обязана открывать свои системы конкурентам, если речь заходит об антимонопольных правилах?

И хотя угроза принудительного разделения рекламного бизнеса вроде бы миновала (пока что), расслабляться Google рано. Сама компания (которую в IT-тусовке раньше неформально звали «Шоколадной фабрикой», хотя сейчас это прозвище почти забыто) скоро узнает судебное решение о том, не заставят ли ее отказаться от браузера Chrome – это уже как наказание по другому проигранному антимонопольному делу, связанному с поиском. Буквально на следующей неделе начинаются трехнедельные слушания, где решат, что делать с монополией Google на рынке поиска.

Следует отметить, что возможные перемены пугают не только Google, но и сильно встревожили интернет-сообщество, особенно Mozilla, создателей Firefox. Почему? Потому что суд может запретить Google платить производителям браузеров за установку своего поиска по умолчанию. А для Firefox такие выплаты – важный источник дохода.

«Некоторые из предлагаемых мер просто ставят под угрозу будущее нашего браузера Firefox и движка Gecko (сердце Firefox) – последнего независимого движка, не принадлежащего IT-гигантам», — написала глава Mozilla Лора Чемберс в блоге, повторяя опасения, которые еще месяц назад высказывал президент Mozilla Марк Сурман. Похоже, битва гигантов может больно ударить по небольшим игрокам.

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#google #антимонопольное законодательство #google ads #google adexchange #поисковый сервис
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