По оценкам ученых, антарктические гигантские кальмары вырастают до семи метров в длину и могут весить до 500 килограммов. Они являются самыми тяжелыми беспозвоночными на планете.

Раньше этого морского обитателя видели только в полупереваренном виде. Кальмара из семейства Mesonychoteuthis hamiltoni находили исключительно в желудках кашалотов и альбатросов. Поэтому британским морским биологам повезло. Им удалось — впервые в истории — заснять самого скрытного кальмара в его естественной среде, на глубине, почти 600 метров. А помог им в этом дистанционно управляемый робот, или, по-научному, телеуправляемый подводный аппарат (ТПА).

Об этой находке во вторник рассказал Институт океанографии Шмидта (SOI), которому принадлежит исследовательское судно Falkor (too). Само событие произошло еще 9 марта: международная команда ученых отправила подводного робота SuBastian на задание в Южную Атлантику, в район Южных Сандвичевых островов. И на отметке чуть меньше 600 метров (если точно, 1968 футов), аппарат и наткнулся на молодого кальмара, который рассекал холодные темные воды.

Позже Кэт Болстад, специалист по стеклянным кальмарам из Оклендского технологического университета (Новая Зеландия), подтвердила: да, это он, Mesonychoteuthis hamiltoni, гигантский (его еще называют антарктическим гигантским) кальмар, поймать которого в объектив – редчайшая удача. По ее словам, сомнений быть не может: от другого похожего вида, ледяного стеклянного кальмара (Galiteuthis glacialis), его отличают характерные крючья где-то посередине восьми щупалец.

Малыш, попавший на видео, был всего-то 30 сантиметров в длину. А ведь взрослые гигантские кальмары, по прикидкам ученых, могут достигать до 7 метров и весить под полтонны.

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Правда, о том, как именно они превращаются во взрослых гигантов, известно совсем немного. Понятно только, что с возрастом он теряет свою полупрозрачность. До сих пор-то ученым попадались только останки гигантских кальмаров в желудках китов и морских птиц. Как объяснила Болстад в интервью американскому радио NPR, все прошлые попытки снять кальмара живьем, скорее всего, просто распугивали осторожных созданий. Потому что у них огромные глаза, очень чувствительные к свету, и шум от подводной техники им явно не по душе.

Так что эти кадры – действительно первая настоящая возможность подсмотреть за повседневной жизнью гигантского кальмара в его родном, скрытом от нас мире.

И это далеко не единственное важное открытие, связанное с судном Falkor (too). По данным того же Института Шмидта, 25 января другая экспедиция на нем же впервые сняла живого ледяного стеклянного кальмара, которого раньше в своей стихии не видели. А чуть раньше в этом месяце исследователи на борту этого судна вообще случайно наткнулись на целую скрытую экосистему под отколовшимся куском шельфового ледника Георга VI в Антарктике. Ну а в прошлом году одна-единственная экспедиция у берегов Чили на Falkor (too) принесла просто фантастический улов: сотню новых для науки морских видов и четыре ранее неизвестные подводные горы. Вот такое удачливое судно.