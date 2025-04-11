Можно ли продолжать создавать искусство, когда тебя уже нет? Этот вопрос невольно возникает, когда узнаёшь о последнем проекте Элвина Люсье.

Композитор Элвин Люсье умер еще в 2021-м, но, похоже, это не помешало ему продолжить сочинять музыку. Как это возможно? В галерее австралийского города Перт появился крошечный мозг композитора — его вырастили из клеток крови Люсье. Эту биоструктуру подключили к электродам, и она теперь сама посылает и принимает звуки, пробует новые сочетания.

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Все это — часть проекта, который Люсье задумал незадолго до смерти вместе с группой так называемых «био-художников». Разумеется, такие эксперименты вызывают кучу вопросов: откуда берется творчество? И насколько этично вот так «оживлять» человека после смерти?

Люсье всю жизнь тянуло к странным, нестандартным экспериментам в искусстве. Взять хотя бы его знаменитую работу «Я сижу в комнате» (I Am Sitting in a Room) — там он просто записал свой голос, а потом проигрывал и перезаписывал эту запись в той же комнате снова и снова, пока слова не превращались в гул самой комнаты. Или вот еще, в 1978-м, пьеса «Clocker», в которой тиканье часов менялось в зависимости от его эмоций — специальный датчик считывал реакцию кожи (это называется "biofeedback" или биологическая обратная связь).

Так что неудивительно, что именно для Люсье придумали такое вот «Оживление» (Revivification) – кажется, это идеальный способ сохранить память о нем и его идеях, раз уж самого композитора больше нет.

Элвин Люсье исполняет собственную «Оперу с объектами» в театре La MaMa, 14 октября 2004 г. Фото: Hulton Archive via Getty Images

Всё началось с безумной идеи. Художники Томпсон, Бен-Ари и нейробиолог Ходжеттс уговорили Люсье на авантюру. Они долго общались с Люсье перед его уходом, думали, как воплотить его последнюю идею. Забавно, но, как писали в газете The Guardian, сначала композитор вообще хотел отправлять звуковые волны на Луну.

Но потом все же решили остановиться на чем-то более земном, но не менее интригующем — перформансе на стыке неврологии и звука. Идеальное сочетание для Люсье, который всегда интересовался и наукой, и искусством.

Композитор успел сдать кровь. Из нее выделили нужные клетки (лейкоциты, то есть белые кровяные тельца), потом их "перезапустили", превратив в стволовые. А уже из стволовых клеток вырастили то, что ученые называют церебральными органоидами – по сути, комочки клеток, работающие как крошечные модели мозга. Эту "мозговую ткань" поместили на сетку с 64 электродами.

Органоиды Люсье на сетке электродов. Именно она передает и принимает аудиосигналы. Фото: Art Gallery Western Australia

И вот через эти электроды органоиды теперь "общаются" с залом в галерее. Что там происходит? На стенах висят 20 изогнутых пластин из латуни. За каждой — маленький молоточек и преобразователь (он превращает сигнал в звук). Когда органоиды Люсье генерируют импульс (а он превращается в электрический сигнал), молоточки бьют по этим пластинам. Получается звук, долго гуляющий по специальной комнате.

Но самое интересное: органоиды потом "слышат" и этот звук, и то, что происходит вокруг — шаги посетителей, например. Для этого в зале расставили микрофоны, которые передают звук обратно к органоидам. Получается такой замкнутый цикл «мозг-звук-мозг».

Сами органоиды находятся в центре зала, в специальной скульптуре-инкубаторе. Так на них можно посмотреть, не повредив — штука-то очень хрупкая.

«Получается, мы превратили его кровь в крошечный мозг, который живет сам по себе, уже после смерти автора. Это как бы „исполнитель-заместитель“, живая штука, которая сама по себе продолжает то, что начал Люсье», — объяснил художник Натан Томпсон на открытии выставки 29 марта.

Он считает, что «Оживление» — это не просто трибьют композитору. «Это, по сути, продолжение его жизни на клеточном уровне. И совершенно новый взгляд на то, что такое творческое бессмертие». Звучит, конечно, почти как фантастика.