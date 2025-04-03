Однако предложенное AMD объяснение устраивает далеко не всех. Оно слабо коррелирует с сообщениями пользователей о том, что их процессоры отлично работали дни или даже недели, а затем внезапно выходили из строя, демонстрируя явные признаки физического повреждения.

Владельцы мощных игровых процессоров AMD Ryzen 9800X3D, а впоследствии и флагманских 9950X3D столкнулись с крайне неприятной проблемой – чипы начали массово выходить из строя. Поиски виновника привели AMD и их партнера ASRock, чьи материнские платы чаще всего фигурировали в отчетах о поломках, к довольно простому выводу: дело в старых прошивках BIOS и их несовместимости с некоторыми модулями оперативной памяти. Хотя поначалу была даже экзотическая версия про мусор в процессорном разъеме (сокете). Решение, по словам AMD, элементарное – обновите BIOS до последней версии, и все должно заработать как надо. Звучит просто, но в реальности, похоже, все намного сложнее.

Жалобы на «умершие» X3D-процессоры многократно увеличились в последние месяцы – счет пострадавших пользователей перевалил за сотню. И хотя проблема затрагивала платы разных производителей, именно ASRock упоминалась чаще других, что немедленно породило волну обсуждений в сети: не допустили ли инженеры ASRock какой-то просчет? Однако официальная версия AMD, озвученная после совместного с ASRock расследования, всецело упирает на проблемы в коде BIOS. Вот только тут же нашлись пользователи, которые клянутся, что их процессор «сгорел» уже после обновления на самую свежую, рекомендованную прошивку. Этот факт серьезно подрывает официальную теорию о простой несовместимости памяти.

В своих комментариях для профильных изданий, таких как Club386, представители AMD подтвердили, что знают о трудностях, с которыми сталкиваются пользователи плат ASRock AM5 – система может просто не стартовать, зависая на этапе самотестирования при включении (POST). Компания утверждает, что корень зла найден – та самая несовместимость памяти в ранних версиях BIOS – и уже исправлена в свежих обновлениях прошивок. ASRock, со своей стороны, также выпустила соответствующие рекомендации и, по данным AMD, уже занимается как минимум одним случаем, где речь идет о физическом повреждении процессора.

Обновление BIOS — это, конечно, важный шаг, особенно для тех, кто только собирает систему или опасается возможных проблем. Но как эта версия объясняет те многочисленные случаи, когда процессоры не просто переставали работать, а демонстрировали явные следы физического повреждения, будто что-то выгорело на кристалле или подложке? Ведь эти чипы зачастую исправно трудились дни, а то и недели в обычных условиях эксплуатации, а затем внезапно «умирали», показывая видимые дефекты. Сложно поверить, что банальная несовместимость с памятью способна привести к таким фатальным физическим последствиям. Всё это наводит на мысль, что проблема может быть гораздо глубже.

К чести ASRock, компания, похоже, относится к инцидентам со всей серьезностью. Судя по отзывам пострадавших, производитель плат идет навстречу клиентам, оперативно отвечает и даже предлагает выкупить у пользователей остальные комплектующие системы для проведения всестороннего тестирования и поиска истинной причины поломок. Так что расследование определенно не свернули. Похоже, точка в этой неприятной истории с выходом из строя новейших процессоров X3D еще не поставлена, и энтузиастам остается лишь ждать новых подробностей и окончательного вердикта.