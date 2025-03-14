Целевая аудитория 9950X3D – это преимущественно геймеры-стримеры и пользователи, совмещающие на одном компьютере профессиональную деятельность и игровые сессии.

Новый флагманский процессор AMD Ryzen 9950X3D был разработан для самых требовательных геймеров и профессионалов в области мультимедиа. Его появление на рынке вчера сопровождалось хвалебными отзывами и обзорами, однако, подобно последним графическим ускорителям от ведущих производителей, новинка от AMD не на долго задержалась в свободной продаже. Несмотря на первоначальное наличие в ассортименте крупных онлайн-ритейлеров и специализированных магазинов, на данный момент приобрести 9950X3D практически невозможно – он повсеместно распродан.

Следует отметить, что процессоры семейства Ryzen 9000 на архитектуре Zen 5, дебютировавшие в конце прошлого года, не произвели революции, но продемонстрировали заметный прирост производительности по сравнению с предыдущим поколением. В частности, модель 9800X3D укрепила лидерство AMD в игровом сегменте, отодвинув Intel на вторую позицию еще на одно поколение. И вот, спустя более чем полгода после выпуска основной линейки Ryzen 9000, AMD наконец представила топовую X3D модель. 9950X3D превзошел своего предшественника — 7950X3D — за счет оптимизации кэш-памяти и энергоэффективности, став универсальным решением для сложных задач.

Однако, какой смысл в топовых характеристиках, если новый процессор практически невозможно купить из-за тотального дефицита? На момент подготовки этого материала, на таких популярных платформах, как Amazon, Newegg, B&H Photo, Micro Center и Best Buy, новый процессор значится как отсутствующий в продаже. Аналогичная ситуация сложилась и с 12-ядерным Ryzen 9 9900X3D, а также с комплектами материнских плат и процессоров, предлагаемыми на Newegg, чья выгода для покупателя вызывает сомнения.

Единственным местом, где удалось обнаружить Ryzen 9950X3D, оказался игровой компьютер Skytech, предлагаемый на Walmart по цене свыше 5000 долларов. Приобретение по такой завышенной стоимости вряд ли можно назвать разумным решением, однако для тех, кто крайне заинтересован в получении именно этого процессора и сопутствующих компонентов, такой вариант все же существует.

Скриншот страницы Newegg с сообщением о распроданных комплектах Ryzen 9950X3D.

Впрочем, справедливости ради стоит отметить, что для большинства пользователей ажиотаж вокруг 9950X3D может быть несколько преувеличен. Несмотря на свою универсальность, Ryzen 9 950X3D является достаточно нишевым продуктом. Для большинства геймеров более предпочтительным выбором станет более доступный и в некоторых сценариях даже более производительный Ryzen 9 9800X3D. Он обеспечивает аналогичный уровень игровой производительности, а его мощности вполне достаточно для выполнения ресурсоемких задач за пределами игр для большинства обычных пользователей. Что касается специалистов, работающих с графикой и видео, и не увлекающихся играми, то для них технология 3D V-Cache (дополнительный объем кэш-памяти, реализованный по технологии вертикальной компоновки, что особенно эффективно в играх) не является необходимостью. В этом случае более разумным выбором станут либо более доступный Ryzen 9 9950X, либо новые процессоры Intel Core Ultra 200, отличающиеся большим количеством ядер.

Таким образом, Ryzen 9 950X3D в первую очередь ориентирован на энтузиастов и стримеров, занимающихся играми, а также тех, кто планирует использовать высокопроизводительный компьютер как для работы, так и для развлечений в свободное время. Для этой категории пользователей данный процессор представляет собой исключительное решение. Вероятно, спрос на него возрастет еще больше, как только он снова появится в продаже.