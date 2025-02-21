Потенциальная дата сближения астероида YR4 2024 с Землей – 22 декабря 2032 года.

Астрономическое сообщество уже несколько лет пристально следит за астероидом YR4 2024, траектория которого проходит вблизи Земли. Этот незваный космический гость, двигающийся в направлении Земли, заставил ученых неоднократно менять свои оценки вероятности столкновения. Первоначальные прогнозы варьировались от крайне низких, менее одного процента, до вполне ощутимых 3,5%. На момент подготовки этого материала, специалисты Лаборатории реактивного движения НАСА (JPL) в очередной раз скорректировали данные, снизив вероятность до рекордно низкого значения в 0,28%, что соответствует примерно одному шансу из 360.

Такая цифра уже не вызывает серьезного беспокойства у широкой общественности, поскольку находится значительно ниже психологически важного порога в 1%. Однако, возникает закономерный вопрос: почему именно этот астероид привлек к себе столько внимания, и чем обусловлена столь значительная неопределенность в оценке риска его столкновения с нашей планетой?

Начнем с базовых характеристик. Размеры YR4 2024 оцениваются в диапазоне от 40 до 90 метров в поперечнике, что само по себе представляет значительную погрешность. Ситуацию усугубляет и неточность данных о форме астероида, которая напрямую влияет на расчет его габаритов. В случае падения на Землю, астероид, вероятно, фрагментируется, вызвав серию из примерно пяти мощных ударов, способных суммарно нанести разрушения, сопоставимые с последствиями для крупного мегаполиса. Именно поэтому за ним закрепилось зловещее прозвище "убийца городов".

Согласно последним прогнозам, максимальное сближение YR4 2024 с земной орбитой ожидается приблизительно 22 декабря 2032 года. Именно этот временной промежуток рассматривается как окно потенциального столкновения.

По мере приближения этого астероида, сравнимого по размерам со стадионом, НАСА регулярно публикует обновленные данные о его траектории. Динамика этих цифр была весьма волатильной, но особенно запомнилась оценка, предполагавшая почти 3% вероятность столкновения – соотношение примерно 1 к 30. Такой прогноз, безусловно, заслуживал серьезного внимания. Однако, на текущий момент НАСА заявляет о вероятностях, существенно не превышающих 0,5%, при этом сохраняется предупреждение о примерно 1% вероятности столкновения не с Землей, а с Луной.

Карта Земли с указанием потенциальной зоны падения астероида YR4. Изображение: NASA

Несмотря на снижение общего риска, прогнозируемая зона потенциального удара на Земле по-прежнему включает густонаселенные мегаполисы, такие как Мумбаи в Индии (с населением около 21 миллиона человек) и Богота в Колумбии (около 8 миллионов жителей). Это подчеркивает необходимость серьезного отношения к потенциальной угрозе.

Траектория астероида в космическом пространстве подвержена влиянию множества незначительных факторов, включая даже давление солнечного света. Эти факторы взаимодействуют с особенностями поверхности астероида, которая, к тому же, меняется в процессе его вращения. По мере приближения к Земле, наблюдение за астероидом становится более точным, что, в свою очередь, повышает точность прогнозирования его дальнейшего пути. Дополнительным фактором, способствующим повышению точности, является сокращение расстояния, которое астероиду осталось преодолеть до момента потенциального сближения с Землей.

Таким образом, точность прогнозов возрастает экспоненциально, поскольку для расчета более простой траектории используются все более качественные данные наблюдений. Именно поэтому последние корректировки вероятности столкновения, практически единогласно направленные в сторону уменьшения, вероятнее всего, отражают реальную ситуацию гораздо точнее, чем более ранние оценки.

Мы продолжим следить за развитием событий и оперативно информировать вас, если YR4 2024 вновь будет представлять реальную угрозу для нашей планеты. Но на данный момент, все указывает на то, что нас ожидает лишь "близкий пролет" незваного гостя.

Для тех, кто склонен к чрезмерному беспокойству, существует возможность самому провести необходимые расчеты, регулярно отслеживая данные на странице системы "Sentry" Центра изучения околоземных объектов Лаборатории реактивного движения НАСА. (Для справки, система "Sentry" – автоматизированный комплекс НАСА JPL, непрерывно анализирующий каталог известных астероидов для выявления потенциально опасных для Земли объектов в будущем.)