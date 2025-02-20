В отличие от традиционных дронов, полагающихся на оптические приборы, новое устройство японских ученых использует обоняние для навигации. Важно отметить, что обычные дроны, оснащенные камерами и лидарами, отлично справляются со своими задачами в идеальных условиях. Однако, в задымленной среде, при тумане, в условиях плохой освещенности или запыленности, их эффективность резко падает. Это особенно критично в зонах стихийных бедствий, где видимость часто ограничена. Решением проблемы стал инновационный биогибридный дрон, созданный на основе сочетания робототехники и биологических сенсоров – усиков самца шелкопряда. Этот уникальный дрон, разработанный в Японии, объединяет точность и маневренность роботов с невероятной чувствительностью насекомых, что открывает новые горизонты для применения дронов в самых разных областях: от навигации и обнаружения утечек газа до спасательных операций в условиях катастроф.

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Современные дроны уже нашли широкое применение в самых разных сферах деятельности – от доставки грузов и картографии местности до контроля за состоянием инфраструктуры и помощи в чрезвычайных ситуациях. Большинство из них для ориентации в пространстве используют визуальные системы, такие как тепловизоры или лидары (лазерные дальномеры). Однако, как уже отмечалось, эффективность этих систем напрямую зависит от внешних условий. Пыль, туман, дым, недостаток света – все это может серьезно затруднить или даже сделать невозможной работу "зрячих" дронов.

Природа давно нашла элегантное решение проблемы навигации в сложных условиях. Многие животные, птицы и насекомые полагаются на свое обоняние, которое позволяет им безошибочно находить пищу, избегать опасностей и искать партнеров для размножения. Особенно впечатляют в этом плане насекомые. Например, самцы ночных бабочек способны улавливать феромоны – особые химические сигналы, выделяемые самками для привлечения внимания – на расстоянии нескольких километров. Этот процесс, известный как локализация источника запаха, позволяет им находить самок даже в полной темноте и на значительном удалении.

Идея объединить биологическую чувствительность с технологическими возможностями роботов оказалась весьма перспективной. Биогибридные дроны, сочетающие в себе живые сенсоры и передовую электронику, способны преодолеть ограничения, присущие традиционным робототехническим системам, особенно в условиях, где визуальная навигация затруднена или невозможна.

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Изображение передового биогибридного дрона с антенной шелкопряда и встроенным корпусом датчика. Также представлена схематическая диаграмма, иллюстрирующая взаимосвязь между электроантеннографическим (ЭАГ) датчиком (т.е. датчиком запаха) и его корпусом, подчеркивая инновационную конструкцию, которая повышает чувствительность обнаружения запаха и эффективность системы. Источник: Dr. Daigo Terutsuki / Shinshu University, Japan

Именно в этом направлении работают ученые из Университета Шинсю под руководством доцента Дайго Теруцуки, совместно с коллегами из Университета Чиба. Их разработка – это биогибридный дрон, оснащенный антеннами самца шелкопряда, способный не только обнаруживать запахи, но и точно определять направление к их источнику.

Результаты этого исследования опубликованы в научном журнале npj Robotics.

Доктор Теруцуки объясняет мотивацию своей команды следующими словами: "Мы продолжаем развивать концепцию биогибридных дронов, в которых живые антенны насекомых используются в качестве сверхчувствительных датчиков запаха. В этом проекте нашей целью было интегрировать динамику и механизмы живых организмов в робототехническую платформу, чтобы кардинально улучшить характеристики дронов, предназначенных для поиска источников запаха. Мы убеждены, что наши достижения откроют новые возможности для эффективного обнаружения запахов и расширят спектр применения таких дронов, в первую очередь, в спасательных операциях".

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Типичная траектория полета передового биогибридного дрона, использующего трехступенчатый алгоритм вращения для поиска источника запаха. Дрон успешно проследил за феромонным шлейфом самки шелкопряда на расстоянии около 5 м, продемонстрировав свои улучшенные навигационные возможности и потенциал для применения в динамических средах. Источник: Dr. Daigo Terutsuki / Shinshu University, Japan

Следует отметить, что ранее эта группа исследователей разработала прототип биогибридного дрона с электроантеннографическим (ЭАГ) датчиком на основе антенн насекомых. Этот датчик отличался высокой чувствительностью и избирательностью к запахам, однако дальность обнаружения была ограничена всего двумя метрами.

За прошедшие годы ученые значительно усовершенствовали предыдущую модель, внедрив механизмы, имитирующие поведение насекомых при поиске запаха. Известно, что насекомые в процессе поиска периодически останавливаются, как бы "прислушиваясь" к запаху, чтобы точнее определить его направление. Роботизированные системы, как правило, лишены такой "паузы", что может негативно сказываться на дальности и точности обнаружения.

Для решения этой проблемы исследователи разработали "алгоритм пошагового вращения", имитирующий паузы насекомых при восприятии запаха. Это позволило существенно повысить точность определения направления на источник запаха.

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Кроме того, была проведена модернизация электродов и ЭАГ-сенсора для лучшей интеграции с деликатной структурой антенн шелкопряда. Создание бесшовного интерфейса между ЭАГ-сенсором с регулируемым усилением (способным адаптироваться к интенсивности электрических сигналов) и антеннами насекомого позволило значительно улучшить общую производительность и надежность системы.





Дополнительно, для снижения сопротивления воздуха и защиты от электростатических помех, датчик был помещен в специальный воронкообразный корпус с проводящим покрытием. В результате всех этих усовершенствований дрон стал демонстрировать превосходную способность обнаруживать источники запаха в самых разных условиях и при различных концентрациях пахучих веществ, увеличив эффективную дальность обнаружения до 5 метров.

Потенциал применения этого биогибридного дрона, ориентирующегося на запахи, огромен. Он может совершить революцию в обнаружении утечек газа на критически важных объектах инфраструктуры, в системах раннего обнаружения пожаров, в обеспечении общественной безопасности в аэропортах (например, для обнаружения наркотиков и взрывчатых веществ), а также существенно повысить эффективность спасательных операций при различных катастрофах.

Особенно востребованной эта технология может оказаться в регионах, подверженных природным катаклизмам, таким как землетрясения, где счет идет на секунды при спасении пострадавших.

"В настоящее время поисково-спасательные работы в основном полагаются на визуальный осмотр, поскольку не существует надежной технологии для быстрого обнаружения людей, попавших в беду. Разработанный нами биогибридный дрон способен кардинально изменить ситуацию, позволяя спасателям оперативно находить выживших, отслеживая запахи, и тем самым спасать больше жизней в условиях, когда каждая секунда на счету", – подводит итог доктор Теруцуки.