Напряженная геополитическая ситуация, вызванная конфликтом на Украине, а также позиция США относительно НАТО, подталкивают европейские страны к активным инвестициям в технологии будущего.

В ответ на глобальную гонку военных технологий ключевые европейские игроки решили сформировать новый альянс, призванный вывести разработку автономных систем вооружения на новый уровень. На данный момент известно, что его ядром станет искусственный интеллект. Немецкая оборонная компания Helsing и французская Mistral, известная как конкурент OpenAI, договорились о совместной работе над ИИ-системами для военных целей, декларируя своей целью "защиту Европы". Следует отметить, что обе европейские компании имеют богатый опыт применения ИИ-технологий в ходе вооруженного конфликта на территории Украины. Основными направлениями разработки станут системы компьютерного зрения, анализа обстановки и интеграция с робототехническими комплексами.

Развитие искусственного интеллекта в военной сфере идет параллельно с разработкой популярных потребительских ИИ-сервисов, таких как ChatGPT. Военные ведомства по всему миру уделяют огромное внимание разработке автономного оружия. Конфликт на Украине стал своеобразным катализатором этой гонки вооружений. Украинская сторона активно применяет беспилотные летательные аппараты (БПЛА), оснащенные искусственным интеллектом, для противодействия российским средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и системам подавления сигналов.

Как мы уже ранее отметили, компания Helsing уже имеет практический опыт применения своих ИИ-разработок в зоне боевых действий на Украине. Компания также занимается разработкой программного обеспечения для военных симуляторов и боевой авиации (информация была предоставлена изданием NextWeb). В сотрудничестве с Mistral планируется разработка продвинутых моделей типа "зрение-язык-действие" (VLA – vision-language-action). Эти модели позволят военным платформам лучше "понимать" окружающую обстановку, эффективнее взаимодействовать с операторами и принимать более взвешенные решения.

В рамках сотрудничества с Loft Orbital, Helsing также намерена развернуть спутники, оснащенные ИИ, для оперативного выявления угроз. Источник: Helsing.

Формирование альянса происходит на фоне увеличения военных бюджетов европейских стран, вызванного продолжающимся конфликтом на Украине и заявлениями, исходящими от представителей американской администрации, касающихся НАТО. Значительная часть этих средств, как ожидается, будет инвестирована в разработку ИИ-систем, аналогичных тем, над которыми будут работать Helsing и Mistral. Хотя точные детали заявлений не могут быть предоставлены из-за ограничений моих знаний (до июня 2024 года), важно помнить, что политическая риторика и стратегические планы могут быстро меняться.

Соучредитель Helsing, Гундберт Шерф, подчеркнул стратегическую важность лидерства в области ИИ: "Европа должна заявить о себе как о сильном геополитическом игроке, и ключевую роль в достижении этой силы, а также в обеспечении безопасности и процветания Европы в будущем, играет именно лидерство в области искусственного интеллекта".

В настоящее время Helsing и Mistral одни из самых крупных и динамично развивающихся европейских компаний, работающих в сфере ИИ. Каждая из них оценивается более чем в 5 миллиардов евро. Официальное объявление о партнерстве было сделано на саммите, посвященном вопросам применения искусственного интеллекта, который проходил в парижском Большом дворце. Mistral, помимо военных разработок, занимается и гражданскими проектами – например, недавно компания представила собственный чат-бот "Le Chat". Helsing же, в свою очередь, сфокусирована преимущественно на сотрудничестве с государственными и военными структурами.

Миссия компании Helsing четко сформулирована на ее официальном сайте: "Helsing – оборонная компания нового типа. Мы обеспечиваем демократические государства высокоточными, массовыми и автономными возможностями для сдерживания и защиты".

Помимо партнерства с Mistral, Helsing объявила о сотрудничестве с Loft Orbital. Совместными усилиями компании планируют развернуть первую в Европе спутниковую группировку, оснащенную ИИ, для повышения ситуационной осведомленности и сокращения времени реагирования на возникающие угрозы.