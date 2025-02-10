Лундмарк занимает должность генерального директора Nokia с 2020 года, а покинет свой пост 31 марта.

Генеральный директор Nokia Пекка Лундмарк (слева) стоит рядом с председателем совета директоров Сари Балдауф (в центре) и его преемником Джастином Хотардом (справа), главой подразделения искусственного интеллекта в Intel.

В финской телекоммуникационной корпорации Nokia грядут большие перемены на высшем уровне: пост генерального директора покинет Пекка Лундмарк, руководивший компанией с 2020 года. Его преемником станет Джастин Хотард, в настоящее время занимающий ключевую позицию в американском технологическом гиганте Intel, где он возглавляет направление искусственного интеллекта и центров обработки данных. Официальное заявление Nokia, опубликованное в понедельник, предупреждает, что Лундмарк сложит свои полномочия 31 марта.

Сам Пекка Лундмарк объяснил это неожиданное решение желанием перейти к работе в ином формате, ориентированном на стратегическое управление и экспертизу в советах директоров различных компаний. За его плечами более чем двадцатилетний опыт управления крупными публичными компаниями, чьи акции свободно обращаются на бирже.

Джастин Хотард, который примет бразды правления Nokia в "День дурака" 1 апреля, является опытным руководителем с более чем 25-летним стажем в технологической индустрии. До прихода в Intel он занимал руководящие посты в таких известных корпорациях, как Hewlett Packard и NCR Corporation. В Intel он достиг позиции исполнительного вице-президента, курируя одно из наиболее перспективных и быстрорастущих направлений – искусственный интеллект и центры обработки данных.

В своем первом заявлении в качестве будущего главы Nokia, Хотард выразил энтузиазм по поводу предстоящей работы и подчеркнул важность сетей как фундамента современной экономики и общества, особенно в контексте технологической революции, связанной с искусственным интеллектом. Он заявил о намерении продолжить трансформацию Nokia, направленную на раскрытие ее потенциала и увеличение акционерной стоимости.

Будущий глава Nokia Джастин Хотард.

Сари Балдауф, председатель совета директоров Nokia, отметила, что выбор Хотарда обусловлен его впечатляющим опытом в стимулировании роста технологических компаний и глубокой экспертизой в областях искусственного интеллекта и центров обработки данных. Именно эти направления, по мнению Балдауф, являются ключевыми для будущего развития Nokia.

Важно отметить, что назначение нового генерального директора происходит в период позитивных изменений в финансовых показателях Nokia. После сложного периода, отмеченного спадом в телекоммуникационной отрасли, компания демонстрирует уверенное восстановление прибыльности. В 2023 году Nokia была вынуждена объявить о сокращении до 14 тысяч рабочих мест на фоне снижения спроса на оборудование 5G-сетей, особенно в Северной Америке, что негативно сказалось на прибыли.

Однако уже в прошлом месяце Nokia отчиталась о впечатляющем росте чистой прибыли за 2024 год на 89%. Ключевым фактором такого роста стал значительный подъем продаж в Индии и Северной Америке в последние месяцы 2024 года.

Сари Балдауф высоко оценила вклад Пекки Лундмарка в развитие компании, отметив, что он возглавил Nokia в непростое время и покидает пост, заслужив глубокое уважение. Под его руководством Nokia смогла укрепить свои позиции технологического лидера в сфере сетей 5G и занять прочные позиции в области облачных базовых сетей, подчеркнула она.