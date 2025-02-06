В середине февраля Nissan планирует сделать официальное заявление, в котором, как ожидается, будет объявлена дальнейшая стратегия компании.

Всемирно известные японские автопроизводители Honda и Nissan, по всей видимости, близки к окончательному прекращению переговоров об объединении. Надежный источник, близкий к переговорам, сообщил агентству AFP, что совет директоров Nissan склоняется к выходу из переговорного процесса. Хотя формальное решение еще не утверждено высшим руководством обеих компаний, вероятность слияния стремительно тает.

Разногласия возникли после того, как Honda, ранее предлагавшая равноправное партнерство путем создания новой холдинговой структуры, внезапно изменила условия. Новая инициатива Honda заключалась в том, чтобы Nissan, переживающий сейчас не лучшие времена, стал дочерней компанией, полностью подконтрольной Honda. Подобный поворот событий в корне противоречил первоначальным планам и вызвал резкое неприятие в руководстве Nissan.

«Последнее предложение Honda было воспринято в Nissan как неприемлемое и даже оскорбительное, — заявил источник, подтверждая утечки в японской прессе. — Хотя для окончательного завершения процесса требуется соблюдение формальностей, фактически, можно считать, что история слияния закончена». Такая категоричная оценка свидетельствует о глубоком разочаровании Nissan предложенными условиями.

Несмотря на провал переговоров с Honda, Nissan не намерен отказываться от поиска стратегических альянсов. Источник подчеркнул, что компания открыта к рассмотрению различных вариантов партнерства, как в традиционной автомобильной индустрии, так и в быстро развивающемся технологическом секторе. При этом, ключевым фактором при выборе новых партнеров станет способность достичь реальной синергии и взаимовыгодного сотрудничества. В Nissan осознают необходимость творческого подхода и тщательного анализа потенциальных преимуществ любых новых союзов.

Идея объединения Honda и Nissan, которая в случае успеха привела бы к появлению третьего по величине автоконцерна в мире, изначально рассматривалась как ответ на растущую конкуренцию со стороны Tesla и китайских производителей электромобилей. В условиях глобальной гонки за лидерство в сегменте электрокаров, консолидация усилий казалась логичным шагом для японских автогигантов. Однако, как видно, достичь компромисса не удалось.

В декабре, комментируя перспективы слияния, глава Honda специально подчеркивал, что речь не идет о финансовой помощи Nissan. Это заявление прозвучало на фоне непростой экономической ситуации в Nissan, который недавно объявил о масштабных сокращениях персонала после катастрофического падения прибыли. Очевидно, Honda стремилась избежать впечатления, что берет на себя бремя проблем конкурента.

В преддверии ожидаемого официального заявления, которое Nissan планирует сделать в середине февраля, в СМИ появлялись сообщения о том, что компания склоняется к отказу от дальнейших переговоров с Honda. Ранее также циркулировали слухи об интересе к Nissan со стороны тайваньского гиганта Foxconn, который, по информации источников, предпринимал неудачные попытки приобрести контрольный пакет акций. Более того, Foxconn якобы зондировал почву относительно возможной покупки 35-процентной доли Renault в Nissan, однако эти переговоры были приостановлены еще до активизации диалога с Honda.

По данным источника, совет директоров Nissan принял принципиальное решение о прекращении переговоров еще во вторник. Теперь окончательное слово за исполнительными директорами обеих компаний. Таким образом, формальное подтверждение разрыва партнерских отношений является, скорее всего, вопросом времени.

Последнее десятилетие для Nissan было отмечено рядом серьезных испытаний, включая громкий арест в 2018 году бывшего руководителя Карлоса Гона, завершившийся его эпатажным побегом из-под японского правосудия. В добавок к репутационным потерям, компания обременена многомиллиардными долгами, срок выплаты которых приближается. Все эти факторы, вероятно, ослабили позиции Nissan в переговорах и сделали предложение Honda о поглощении еще более неприемлемым.

«На мой взгляд, Honda потеряла интерес к слиянию и сознательно сделала предложение, которое не могло быть принято Nissan, — резюмировал источник. — Давайте смотреть правде в глаза: даже несмотря на текущие трудности, Nissan не находится в таком критическом положении, чтобы согласиться на роль дочерней структуры в составе Honda». Это заявление подчеркивает сохраняющееся чувство собственного достоинства и амбиций у Nissan, несмотря на временные трудности.