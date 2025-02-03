Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Fantoci
Старт продаж NVIDIA RTX 50 оказался "бумажным" - реальные поставки ожидаются через несколько месяцев
В некоторых магазинах было всего 4 видеокарты RTX 5090 на старте продаж.

Несмотря на громкий анонс и восторженные обзоры, старт продаж новой 50-й серии видеокарт от компании Nvidia обернулся разочарованием для геймеров по всему миру. Особенно сложная ситуация сложилась с флагманской моделью RTX 5090, которая, несмотря на свой большой потенциал стать самой производительной видеокартой в мире, оказалась доступна лишь единицам покупателей. По сути, это классический пример так называемого "бумажного" релиза, когда продукт существует лишь на страницах сайтов и пресс-релизов, а не на полках магазинов и складов.

Еще до официального старта продаж RTX 5090 в геймерском сообществе ходили слухи о возможном дефиците на старте продаж. Nvidia косвенно подтвердила эти опасения, выпустив заявление о первоначально ограниченном количестве видеокарт, но пообещав нарастить поставки в ближайшем будущем. Однако, когда долгожданный день старта продаж (30 января) наступил, энтузиасты и геймеры, заблаговременно занявшие очереди перед магазинами, столкнулись с суровой реальностью – видеокарт в наличии практически не оказалось.

Пользователи Reddit провели подсчет запасов RTX 5090 и 5080 в американской сети магазинов Micro Center, и результаты оказались неутешительными. Даже в самом "богатом" магазине сети, расположенном в Тастине, штат Калифорния, насчиталось всего 67 экземпляров 5090 и 199 – 5080. В большинстве же магазинов ситуация была куда хуже: например, точка в Коламбусе, штат Огайо, могла предложить лишь 12 штук 5090 и 80 штук 5080. Многие филиалы, включая крупные магазины, такие как в Йонкерсе, штат Нью-Йорк, получили всего по 4-5 карт RTX 5090, а некоторые и вовсе не смогли предложить покупателям ни одной новинки.

Видеокарты серии RTX 50 распродаются практически мгновенно, несмотря на завышенные цены.
Источник: Newegg

Проблема дефицита не осталась незамеченной и для представителей индустрии. Популярный YouTube-канал GamersNexus, специализирующийся на компьютерном железе, сообщил, что один известный сборщик игровых компьютеров смог получить всего одну RTX 5090. Аналогичная ситуация сложилась и у других сборщиков – полученные ими партии видеокарт были крайне малы и распроданы моментально.


Следует отметить, что мгновенная распродажа RTX 50, даже несмотря на завышенные цены, стала нашей реальностью. Британский ритейлер Scan, ссылаясь на информацию от The Verge, спрогнозировал, что новые поставки RTX 5090 не стоит ожидать раньше апреля-мая. Учитывая официальные сообщения о том, что Nvidia приостановила производство RTX 4090 еще в конце 2024 года, предположительно для наращивания выпуска RTX 5090, вопрос о причинах столь мизерного количества карт на старте продаж остается открытым.

Неожиданный дефицит новинок закономерно спровоцировал резкий скачок цен. Стоимость видеокарт от сторонних производителей на старте продаж оказалась на 50% выше рекомендованной розницы. Вторичный рынок моментально отреагировал на ситуацию, наполнившись предложениями о перепродаже предзаказов или "обещаний" поставить видеокарту, как только она появится в наличии. На площадке eBay уже зафиксированы случаи продажи RTX 5090 на аукционе по цене, превышающей 5000 долларов.

Дефицит новых видеокарт также оказал влияние и на цены предыдущего поколения. Если в конце 2024 года RTX 4090 можно было приобрести примерно за 1600 долларов, то сегодня на eBay за ту же карту просят уже около 2500 долларов.

Одной из причин тотальной нехватки RTX 5090 стали перекупщики и автоматизированные боты, которые скупают товар быстрее, чем обычные покупатели успевают оформить заказ. В попытках противостоять этому, некоторые продавцы прибегают к нестандартным методам, размещая объявления таким образом, чтобы запутать ботов, но не отпугнуть реальных покупателей. В качестве примера можно привести объявление о продаже RTX 5090 в виде изображения, оцененной более чем в 1000 долларов.

#nvidia #rtx 5090 #rtx 5080 #дженсен хуанг #nvidia rtx 50
Источник: theverge.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

PRX Quantum: Ученые, возможно, впервые узнали, что находится внутри черных дыр
12
Индия сравнила французские Rafale M и советские МиГ-29К
6
В России запустят в серийное производство автобус СИМАЗ вместимостью в 72 пассажира
5
Сэм Альтман признает ошибки OpenAI, придерживающейся стратегии закрытого исходного кода
+
ASML готовит к отгрузке литографическую установку EXE:5200 нового поколения
1
MiniOS 4.1: Лёгкий и универсальный live-дистрибутив для USB-носителей с новыми возможностями.
2
Канада намерена обложить США 100% пошлинами на импорт электромобилей Tesla
9
Ученые обнаружили звуковые колебания вирусов на недоступных для человека частотах
1
Потоковое видео и новые 4K-телевизоры являются причиной резкого роста выбросов CO2 в мире
11
Иран представил новую баллистическую ракету большой дальности, способную пролететь 1700 км
1
Российский «Орешник» способен обойти любую систему ПРО, включая «Железный купол»
3
Появились слухи о разработке Warhammer 40,000: Dawn of War 4 от Relic Entertainment
5
Технологии DLSS 4 и Multi Frame Generation от Nvidia подвергли слепому тестированию
22
Обучение китайской нейросети DeepSeek стоило в 400 раз дороже, чем заявлялось
9
Депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что Зеленский пытается сорвать встречу Путина и Трампа
6
Microsoft более не приветствует метод обхода проверки TPM 2.0 для установки Windows 11
5
Минобороны Германии выступил против повышения расходов на оборону до 5%, назвав цифру чрезмерной
+
Авторы фанатского ремастера GTA Vice City на движке GTA IV сообщили о полном прекращении работы над проектом из-за жалоб правообладателя
5
Google Pixel 9a появился на сайте EMVCo
+
OnePlus и REDMI выпустят во 2 квартале смартфоны среднего класса с аккумуляторами ёмкостью 7500 мАч
+

Популярные статьи

Почему у AMD нет шансов обойти NVIDIA, а геймеры покупают видеокарты GeForce, хотя Radeon дешевле
218
"Aloft": крайне сырая и не оптимизированная игра в раннем доступе (краткий обзор)
1
Итоги гоночного уик-энда 1-2 февраля
+
Почему AMD Radeon и Linux это плохая связка для игр на примере игры World of Tanks
60
Игра Wartales - грабим караваны и аутируем перед сном
2
В Сочи построят экспериментальную теплицу для бананов площадью 750 кв метров
5
МиГ-41: почему легендарный «космический» перехватчик так и не поднялся в небо
+

Сейчас обсуждают

Такой то
14:50
Сергей Юлин
Власти Панамы отказались от участия в китайской программе "Один пояс, один путь"
Vorvort
14:49
А с чего ты AMD похоронил? Все у нее отлично. 50-я серия у конкурента проходная, там только 5070 Ти нагнуть по прайс/перфоманс и стриги купоны до следующего поколения.
Почему у AMD нет шансов обойти NVIDIA, а геймеры покупают видеокарты GeForce, хотя Radeon дешевле
BinaryBeacons
14:49
Дубляж чего? Проекту уже 15 лет. Это специализированный дистрибутив для использования на съёмных накопителях, их единицы, и большинство не дотягивает до возможностей миниоси.
MiniOS 4.1: Лёгкий и универсальный live-дистрибутив для USB-носителей с новыми возможностями.
Виталий Капитан
14:48
Бездарный, бездушный перевод.
Galaxy S25 Ultra прошел испытание на прочность
Сергей Юлин
14:41
То то же Китай от российской нефти отказался, выигрывает, несомненно.
Власти Панамы отказались от участия в китайской программе "Один пояс, один путь"
Сергей Юлин
14:41
Здравомыслящие люди.
Власти Панамы отказались от участия в китайской программе "Один пояс, один путь"
32Влад32
14:39
Китай больше будет перевозить товары по территории России, по северному морскому пути. Так что Россия от такого только выиграет.
Власти Панамы отказались от участия в китайской программе "Один пояс, один путь"
Bernigan
14:39
Нигде не видел разницы между DLAA и DLSS качество, так что предпочитаю играть с 40+ % фпс
Почему у AMD нет шансов обойти NVIDIA, а геймеры покупают видеокарты GeForce, хотя Radeon дешевле
Dusty Soldier
14:39
Предпоследний абзац прям позабавил. Структуру черной дыры, от сингулярности до джетов они представили, как своё новое открытие что ли?))))
PRX Quantum: Ученые, возможно, впервые узнали, что находится внутри черных дыр
32Влад32
14:37
значит проверяющие будут брать 3 тысячи
ФАС предлагает повысить стоимость технического осмотра в полтора раза
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем