В некоторых магазинах было всего 4 видеокарты RTX 5090 на старте продаж.

Несмотря на громкий анонс и восторженные обзоры, старт продаж новой 50-й серии видеокарт от компании Nvidia обернулся разочарованием для геймеров по всему миру. Особенно сложная ситуация сложилась с флагманской моделью RTX 5090, которая, несмотря на свой большой потенциал стать самой производительной видеокартой в мире, оказалась доступна лишь единицам покупателей. По сути, это классический пример так называемого "бумажного" релиза, когда продукт существует лишь на страницах сайтов и пресс-релизов, а не на полках магазинов и складов.

Еще до официального старта продаж RTX 5090 в геймерском сообществе ходили слухи о возможном дефиците на старте продаж. Nvidia косвенно подтвердила эти опасения, выпустив заявление о первоначально ограниченном количестве видеокарт, но пообещав нарастить поставки в ближайшем будущем. Однако, когда долгожданный день старта продаж (30 января) наступил, энтузиасты и геймеры, заблаговременно занявшие очереди перед магазинами, столкнулись с суровой реальностью – видеокарт в наличии практически не оказалось.

Пользователи Reddit провели подсчет запасов RTX 5090 и 5080 в американской сети магазинов Micro Center, и результаты оказались неутешительными. Даже в самом "богатом" магазине сети, расположенном в Тастине, штат Калифорния, насчиталось всего 67 экземпляров 5090 и 199 – 5080. В большинстве же магазинов ситуация была куда хуже: например, точка в Коламбусе, штат Огайо, могла предложить лишь 12 штук 5090 и 80 штук 5080. Многие филиалы, включая крупные магазины, такие как в Йонкерсе, штат Нью-Йорк, получили всего по 4-5 карт RTX 5090, а некоторые и вовсе не смогли предложить покупателям ни одной новинки.

Видеокарты серии RTX 50 распродаются практически мгновенно, несмотря на завышенные цены.

Источник: Newegg

Проблема дефицита не осталась незамеченной и для представителей индустрии. Популярный YouTube-канал GamersNexus, специализирующийся на компьютерном железе, сообщил, что один известный сборщик игровых компьютеров смог получить всего одну RTX 5090. Аналогичная ситуация сложилась и у других сборщиков – полученные ими партии видеокарт были крайне малы и распроданы моментально.





Следует отметить, что мгновенная распродажа RTX 50, даже несмотря на завышенные цены, стала нашей реальностью. Британский ритейлер Scan, ссылаясь на информацию от The Verge, спрогнозировал, что новые поставки RTX 5090 не стоит ожидать раньше апреля-мая. Учитывая официальные сообщения о том, что Nvidia приостановила производство RTX 4090 еще в конце 2024 года, предположительно для наращивания выпуска RTX 5090, вопрос о причинах столь мизерного количества карт на старте продаж остается открытым.

Неожиданный дефицит новинок закономерно спровоцировал резкий скачок цен. Стоимость видеокарт от сторонних производителей на старте продаж оказалась на 50% выше рекомендованной розницы. Вторичный рынок моментально отреагировал на ситуацию, наполнившись предложениями о перепродаже предзаказов или "обещаний" поставить видеокарту, как только она появится в наличии. На площадке eBay уже зафиксированы случаи продажи RTX 5090 на аукционе по цене, превышающей 5000 долларов.

Дефицит новых видеокарт также оказал влияние и на цены предыдущего поколения. Если в конце 2024 года RTX 4090 можно было приобрести примерно за 1600 долларов, то сегодня на eBay за ту же карту просят уже около 2500 долларов.

Одной из причин тотальной нехватки RTX 5090 стали перекупщики и автоматизированные боты, которые скупают товар быстрее, чем обычные покупатели успевают оформить заказ. В попытках противостоять этому, некоторые продавцы прибегают к нестандартным методам, размещая объявления таким образом, чтобы запутать ботов, но не отпугнуть реальных покупателей. В качестве примера можно привести объявление о продаже RTX 5090 в виде изображения, оцененной более чем в 1000 долларов.