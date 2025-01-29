Тем временем, у магазинов электроники уже начали появляться палатки.

Во многих западных странах возле магазинов электроники начали появляться палаточные городки, и на это есть веская причина. Желающим приобрести новую флагманскую видеокарту Nvidia GeForce RTX 5090 приходится заранее занимать место в огромной очереди. Всему виной оказались слухи о дефиците новых видеокарт, которые недавно распространились по всему интернету, и вызвали небывалый ажиотаж среди геймеров и перекупщиков. Многие из них, не дожидаясь официального старта продаж, начали разбивать палатки у дверей магазинов. Если вы впервые сталкиваетесь с подобным явлением, то знайте — эти люди готовы провести в ожидании несколько дней, ведь видеокарты поступят в продажу только 30 января.

Официальная позиция NVIDIA, озвученная представителем компании на форуме GeForce, подтверждает опасения покупателей. По словам сотрудника, зарегистрированного на форуме под ником Tim@NVIDIA, компания действительно прогнозирует дефицит новых графических процессоров. Впрочем, производитель обещает наладить регулярные поставки в розничные сети, стремясь удовлетворить огромный спрос.

Однако реальность выглядит менее радужно. Только часть стоящих в очереди получат гарантированные ваучеры на покупку, но даже они не смогут выбрать конкретную модель или бренд — придётся довольствоваться тем, что будет в наличии.

Пока одни мерзнут в палатках, другие наживаются на ажиотаже. На вторичном рынке цены взлетели до сюрреалистических высот: например, Asus ROG Astral RTX 5090 уже предлагают за $5,000 — в 2–3 раза выше предполагаемой розничной стоимости. Это объявление — предвестник тенденции: после официального релиза 30 января перекупщики могут взвинтить цены ещё сильнее.

Официальное заявление Nvidia.

Аналитики называют сложившуюся ситуацию уникальной. До марта 2024 года у RTX 5090 и 5080 просто нет прямых аналогов. AMD готовит к марту выпуск видеокарт Radeon RX 9070 XT и RX 9070, но это средний сегмент, который не угрожает позициям Nvidia. К тому моменту компания, вероятно, уже представит RTX 5070 Ti и 5070, а также, возможно, RTX 5060 Ti и 5060, которые пока не анонсированы, но вызывают активное обсуждение среди пользователей.

Эксперты советуют избегать импульсивных решений:

Если не готовы к «палаточной эпопее» — дождитесь второй волны поставок в феврале.

Сравнивайте цены: некоторые ритейлеры могут предлагать предзаказы без наценки.

Рассмотрите альтернативы: RTX 4080 или модели предыдущего поколения временно подешевеют.

Парадокс в том, что Nvidia не спешит наращивать производство — компания полностью контролирует рынок. Архитектура Blackwell в RTX 5000-й серии пока не имеет аналогов, а конкуренты лишь догоняют прошлые серии. Это даёт корпорации право диктовать условия, превращая дефицит в инструмент маркетинга.

Сложившаяся ситуация наглядно демонстрирует: для игрового сообщества видеокарты премиум-класса превратились в культовые гаджеты, а их покупка — в квест с элементами социального соревнования. Вопрос лишь в том, готовы ли вы платить за это немалыми деньгами, временем или нервами.