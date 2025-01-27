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Fantoci
С середины 2026 года Сингапур начнет испытания беспилотных общественных автобусов
В первые месяцы в салоне каждого автобуса будет находиться водитель-инструктор, готовый взять управление на себя в нештатной ситуации.

Официальные власти Сингапура объявили о запуске пилотного проекта по внедрению на городских маршрутах беспилотных автобусов. Первые автономные транспортные средства выйдут на линию уже в середине 2026 года, предвещая масштабное развертывание этой технологии по всей стране в будущем. По задумке инженеров, этот амбициозный эксперимент, рассчитанный на три года, позволит оценить практическую осуществимость и выявить потенциальные сложности эксплуатации беспилотных автобусов в реальных городских условиях.

Транспортное ведомство Сингапура (LTA) официально объявило о начале приема заявок на участие в тендере по запуску и эксплуатации экспериментальных маршрутов для беспилотных автобусов. В заявлении LTA, опубликованном в социальных сетях, подчеркивается, что данный конкурс позволит тщательно изучить все технические и операционные аспекты, связанные с интеграцией автономных автобусов в существующую транспортную систему. Планируется оценить эффективность как отдельных беспилотных маршрутов, так и их взаимодействия в рамках общей автобусной сети.

Согласно амбициозным планам, уже в середине 2026 года беспилотные машины выйдут на линию и начнут работу параллельно с традиционными автобусами, управляемыми водителями. Первый этап испытаний рассчитан на три года. На начальном этапе на маршруты выйдут шесть автобусов-беспилотников, каждый из которых сможет вместить не менее 16 пассажиров. Для тестирования выбраны районы Марина Бэй и Шентон Уэй – ключевые деловые центры Сингапура, а также прилегающий к ним бизнес-парк и современный исследовательский центр. Выбор этих локаций обусловлен относительной простотой и небольшой протяженностью маршрутов на первом этапе.

На первом этапе, для обеспечения максимальной безопасности, в каждом беспилотном автобусе будет присутствовать водитель, выполняющий функции оператора безопасности. В дальнейшем, после оценки результатов первого этапа, контроль за движением автобусов сможет осуществляться удаленно – дистанционным оператором безопасности. Транспортное ведомство рассматривает возможность расширения пилотного проекта и увеличения парка беспилотных автобусов на следующих этапах – возможно, до 14 дополнительных единиц техники.

Прием конкурсных заявок продлится до второго квартала 2025 года, а подведение итогов тендера и выбор подрядчика запланированы на конец того же года. Сингапур, известный своей высокой степенью организации и технологической зрелостью, уже не первый год проводит испытания различных видов автономного транспорта, включая автобусы, такси и грузовые автомобили, на специально выделенных территориях. Правительство страны активно поддерживает развитие беспилотных технологий, видя в этом возможность привлечения иностранных инвестиций и укрепления позиций Сингапура как мирового технологического лидера.

#беспилотные автомобили #сингапур #беспилотные автобусы
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