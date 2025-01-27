Китайский стартап DeepSeek стремительно набирает популярность среди фанатов искусственного интеллекта, демонстрируя результаты, сопоставимые с лучшими американскими разработками. Одноименный чат-бот компании ворвался на первые строчки рейтингов загрузок в App Store, вызвав удивление и озабоченность у признанных лидеров индустрии. DeepSeek не только доказал свою конкурентоспособность наряду с ведущими американскими разработками, но и заставил понервничать технологических гигантов, инвестировавших миллиарды долларов в развитие собственных ИИ-технологий.

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Появление чат-бота DeepSeek стало настоящим потрясением для технологической индустрии и прямым вызовом для таких американских гигантов, как Nvidia и Meta*. Эти корпорации вложили колоссальные средства в попытке занять лидирующие позиции в быстрорастущем секторе искусственного интеллекта, однако теперь они столкнулись с серьезным конкурентом. Давайте рассмотрим ключевые аспекты, которые необходимо знать о DeepSeek.

Разработанный в китайском городе Ханчжоу, динамично развивающемся технологическом центре Восточного Китая, DeepSeek представляет собой многофункционального ИИ-помощника. В настоящее время новый чат-бот доступен в виде мобильного приложения и в десктопной версии. Он обладает широким спектром возможностей, сопоставимых с западными аналогами. DeepSeek может генерировать тексты песен, помогать в разработке планов самосовершенствования и даже придумывать новые рецепты блюд на основе имеющихся в холодильнике продуктов. DeepSeek поддерживает общение на нескольких языках, хотя, как сообщили представители китайской компании, наиболее эффективно он работает на английском и китайском.

Несмотря на свои достижения, DeepSeek не лишен ограничений, характерных для других китайских чат-ботов, таких как Ernie Bot от Baidu. В частности, при попытке обсудить политически чувствительные темы, например, деятельность Си Цзиньпина или политику Пекина в Синьцзяне, DeepSeek тактично уклоняется от ответа, предлагая сменить тему. Однако, когда дело доходит до решения сложных задач, будь то написание программного кода или выполнение трудных математических вычислений, эксперты отрасли выражают искреннее удивление уровнем возможностей DeepSeek, который практически не уступает конкурентам.

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Александр Ванг, глава стартапа Scale AI, в интервью CNBC отметил, что "DeepSeek демонстрирует топовую производительность, находясь на одном уровне или даже превосходя лучшие американские разработки". Особенно поразителен этот факт, если учесть ресурсы, затраченные на разработку. Согласно опубликованным данным, при обучении модели DeepSeek использовалась лишь малая часть вычислительных мощностей, задействованных западными конкурентами.

В аналитических кругах долгое время бытовало мнение, что технологическое превосходство США в производстве высокопроизводительных чипов, а также ограничения на доступ Китая к этим технологиям, обеспечат Америке доминирующую роль в гонке искусственного интеллекта. Однако DeepSeek опровергает этот тезис, заявив об инвестициях в разработку модели всего в 5,6 миллиона долларов – незначительную сумму по сравнению с миллиардными вложениями американских технологических гигантов в AI.

На фоне осознания растущей конкуренции со стороны DeepSeek, акции ведущих технологических компаний США и Японии продемонстрировали снижение. В частности, акции Nvidia, лидера в производстве аппаратного и программного обеспечения для AI, упали более чем на 3% на торгах Уолл-стрит в пятницу. Японская корпорация SoftBank, крупный инвестор в амбициозный проект Дональда Трампа по созданию инфраструктуры для искусственного интеллекта в США объемом 500 миллиардов долларов, потеряла более 8% в понедельник.

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Марк Андриссен, известный венчурный капиталист, сравнил появление DeepSeek с запуском советского спутника, положившего начало космической гонке, назвав это событие «моментом Спутника» для индустрии искусственного интеллекта. Андриссен заявил в социальной сети X, что DeepSeek R1 представляет собой "один из самых впечатляющих и поразительных технологических прорывов", которые ему довелось видеть.

Подобно своим западным аналогам, таким как Chat-GPT, Llama от Meta и Claude, DeepSeek использует большую языковую модель (LLM), которая обучается на огромных объемах текстовых данных для понимания и генерации естественного языка. Однако, в отличие от компаний Кремниевой долины, разрабатывающих проприетарные LLM, DeepSeek предлагает модель с открытым исходным кодом. Это означает, что любой желающий может получить доступ к программному коду приложения, изучить принципы его работы и внести собственные изменения.

Джим Фан, ведущий исследователь Nvidia, отметил в соцсети X, что "в настоящее время именно неамериканская компания продолжает реализовывать изначальную миссию OpenAI – по-настоящему открытые, передовые исследования, доступные для всех". Разработчики DeepSeek утверждают, что их модель "лидирует среди решений с открытым исходным кодом" и "составляет конкуренцию наиболее продвинутым моделям с закрытым кодом в мировом масштабе". Александр Ванг из Scale AI резюмировал, что "DeepSeek – это серьезный сигнал тревоги для Америки".

Правительство Китая поставило амбициозную цель – стать мировым лидером в области искусственного интеллекта к 2030 году, и планирует выделить десятки миллиардов долларов на поддержку этой отрасли в ближайшие годы. Успех DeepSeek наглядно демонстрирует, что китайские компании начинают успешно преодолевать препятствия на пути к достижению этой цели.

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В подтверждение стремительного взлета компании, основатель DeepSeek, Лян Вэньфэн, управляющий хедж-фондом, был приглашен на симпозиум с премьером Госсовета КНР Ли Цяном на прошлой неделе, где обсуждались вопросы развития искусственного интеллекта. Неожиданный успех чат-бота DeepSeek также обеспечил ему лидирующие позиции в трендах китайской социальной сети Weibo, аналогичной X, собрав десятки миллионов просмотров по связанным хештегам. Один из пользователей Weibo лаконично подытожил: "Это яркий пример того, как небольшие инвестиции могут привести к великим свершениям".





*Деятельность американской компании запрещена на территории Российской Федерации.