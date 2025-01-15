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Fantoci
Илон Маск утверждает, что полностью беспилотная Tesla уже близка, но данные говорят об обратном
Последняя версия FSD 13.2 достигла показателя в 724 мили между критическими вмешательствами водителя.

Илон Маск, известный своими громкими заявлениями о скором появлении полностью автономных автомобилей Tesla, вновь заверил публику в скором появлении колесных "беспилотников", подкрепив свои слова графиком, опубликованным в социальной сети X. Однако, если углубиться в представленные данные, становится ясно, что они скорее подчеркивают, насколько далека еще реальность от его оптимистичных прогнозов. Система Full Self-Driving (FSD) является ключевым элементом бизнес-стратегии Tesla на протяжении нескольких лет, и компания начала продавать соответствующие пакеты опций еще в 2019 году. Автолюбители, инвестировавшие значительные средства в эту технологию, ожидают реализации громких обещаний генерального директора, но пока им предлагаются лишь блеклые интерпретации желаемого. Недавняя публикация Маска, якобы демонстрирующая "экспоненциальный прогресс", на самом деле указывает на большой путь, который предстоит пройти Tesla для достижения полной автономности.

Известный миллиардер давно и последовательно заявляет о скором появлении способности его электромобилей к самостоятельному управлению, представляя картины машин, зарабатывающих деньги в качестве такси, пока их владельцы отдыхают. Тем не менее, инженеры Tesla недавно уточнили, что текущая версия FSD не является полностью автономной и требует постоянного внимания водителя, который должен находиться за рулем и контролировать ситуацию, поскольку система нередко допускает ошибки. Несмотря на это, Маск регулярно утверждает, что появление беспилотного вождения без необходимости контроля со стороны человека – это вопрос ближайшего будущего.

В своем недавнем посте в соцсети X Маск поделился графиком, который, по его мнению, свидетельствует о значительном улучшении показателей FSD. Важно отметить, что эти данные были собраны независимыми источниками на основе опыта водителей, поскольку Tesla отказывается предоставлять собственные данные об эффективности работы FSD. Утверждение Маска об "экспоненциальном" росте не является в полной мере точным.

Представленный график действительно демонстрирует улучшение между версиями FSD 12.5 и 13.2, где последняя показывает 724 мили пробега до "критической ситуации". Под "критической ситуацией" понимается момент, когда система FSD не способна самостоятельно справиться с дорожной ситуацией и, без вмешательства водителя, может спровоцировать ДТП. Рост показателей в FSD 13 обусловлен, по данным Electrek, долгожданным обновлением программного обеспечения Tesla, отвечающего за автономное движение по автомагистралям. В течение последних двух лет основное внимание компании было сосредоточено на разработке функций FSD для городских условий, что объясняет значительный прогресс в программном обеспечении для шоссе в версии FSD 13.

Однако, даже при таком прогрессе, следует понимать, что в версии FSD 13 автомобили Tesla в среднем сталкиваются с ситуациями, требующими вмешательства водителя, каждые 724 мили. Несмотря на недавнее заявление Маска о доступности полностью беспилотного FSD во втором квартале 2025 года, эта перспектива кажется крайне маловероятной. Если бы Tesla демонстрировала стабильную тенденцию к улучшению, подобную переходу от v12 к v13, можно было бы предположить, что компания движется в верном направлении. Тем не менее, Tesla не предоставляет публичных данных, и Маск опирается на выборочную статистику, собранную сторонними наблюдателями, игнорируя остальную информацию.

Фактически, показатель в 724 мили между критическими ситуациями далек от характеристик системы, способной к самостоятельному управлению без присмотра. Согласно стандартам Национального управления безопасностью дорожного движения США (NHTSA), для достижения этого уровня автомобиль должен соответствовать среднему пробегу человека между авариями, который составляет внушительные 670 000 миль. Автомобиль с такими показателями смог бы проехать большую часть своего срока службы, не попадая в серьезные ДТП. Tesla пока не приблизилась к этим стандартам, и поэтому предсказания Маска о достижении полной автономности к второму кварталу 2025 года, скорее всего, не сбудутся. Вероятно, Маск, как это часто бывает, найдет объяснение и объявит о новых сроках.

#tesla #илон маск #full self-driving #fsd 13.2
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