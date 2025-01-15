Интеллектуальный помощник, разработанный на базе мощной языковой модели Gemini и платформы Vertex AI от Google, будет взаимодействовать с Google Maps.

В недалеком будущем автомобили Mercedes-Benz смогут не только перевозить пассажиров, но и поддерживать с ними беседу. Это станет возможным благодаря интеграции передовой модели разговорного искусственного интеллекта от Google Cloud в информационно-развлекательную систему MBUX. Первой "ласточкой", оснащенной интеллектуальным помощником, станет электрическая версия нового поколения Mercedes-Benz CLA, которая ожидается в середине-конце 2025 года. Впоследствии технология будет внедрена и в другие модели.

Представители компании заявили - забудьте о скучных поездках и стандартных панелях, потому что вас ждет полноценный диалог с автомобилем. Нужно найти уютное кафе неподалеку или узнать о достопримечательностях по пути? Просто спросите! Этот интеллектуальный помощник, базирующийся на мощной модели Gemini и развернутый на платформе Google Vertex AI, не просто выдаст вам список ближайших заведений. Он понимает контекст вашего запроса, учитывает ваше текущее местоположение благодаря интеграции с Google Maps и способен вести многоступенчатый разговор. Более того, он помнит, о чем вы говорили ранее, позволяя задавать уточняющие вопросы. Например, получив рекомендацию ресторана для "бранча" (позднего завтрака), вы сможете тут же поинтересоваться наличием веганского меню или живой музыки.

Тизерное изображение нового Mercedes-Benz CLA

Инновационный "автомобильный ИИ" дебютирует в будущих автомобилях через "Виртуального ассистента MBUX" – специально адаптированную версию для продукции Mercedes, интегрированную в фирменную информационно-развлекательную систему MBUX. Первым автомобилем, который получит эту технологию, станет новый Mercedes CLA, который будет доступен как в полностью электрической, так и в гибридной версиях. Производство CLA запланировано на весну текущего года, а первые поставки ожидаются к середине или концу 2025 года. В дальнейшем Mercedes-Benz планирует внедрить этого интеллектуального ассистента и в другие модели, хотя конкретный список пока не разглашается.

Впрочем, стоит помнить о первых шагах развития подобных технологий. Вполне возможно, что первоначальный восторг от "автомобильного ИИ" от Google будет схож с впечатлениями от ранних версий Amazon Alexa, чья практическая польза оказалась не столь велика, как обещала реклама. С другой стороны, наличие интеллектуального помощника, способного вести диалог, потенциально может снизить уровень отвлечения внимания водителя от дороги. Возможность получить необходимую информацию, будь то расписание работы музея, наличие безглютеновых опций в ресторане или время начала спортивного матча, не отрывая взгляда от дороги, может сделать вождение более безопасным. В эпоху, когда автомобили становятся все более напичканными отвлекающими технологиями, такие инструменты, как "автомобильный ИИ", могут сыграть важную роль в повышении безопасности на дорогах.