Американская корпорация сдаёт позиции начиная с 2019 года, когда две трагические катастрофы самолётов модели MAX повергли Boeing в глубокий кризис.

Согласно опубликованным во вторник данным, американский авиастроительный гигант Boeing в 2024 году поставил заказчикам всего 348 коммерческих лайнеров. Эта цифра, красноречиво иллюстрирующая накопившиеся производственные проблемы, существенно не дотягивает до показателей предыдущего года и составляет менее половины от 766 самолетов, переданных своим клиентам европейским конкурентом Airbus за тот же период. Официальные данные о падении продаж стали своеобразной мрачной точкой в конце непростого года для Boeing, начавшегося с чрезвычайного происшествия в январе 2024 года, когда у Boeing 737 MAX авиакомпании Alaska Airlines в разгар полета вырвало оконную панель, что потребовало экстренной посадки.

Чрезвычайное происшествие моментально привлекло пристальное внимание регулирующих органов и законодателей. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) инициировало тщательную проверку производственных процессов Boeing, что вынудило компанию временно сократить темпы выпуска модели MAX, одновременно усиливая контроль качества на своих предприятиях. Неудачи на этом не закончились. Осенью деятельность Boeing была парализована более чем семинедельной забастовкой, в результате которой остановили работу два ключевых сборочных предприятия в районе Сиэтла. Производство на этих заводах удалось возобновить лишь к середине декабря. Совокупность этих факторов привела к тому, что отрыв между Boeing и Airbus в сегменте поставок коммерческих самолетов в 2024 году достиг своего максимума с 2020 года.

Следует отметить, что американская компания начала терять клиентов после двух громких катастроф 737 MAX в 2018 и 2019 годах, которые повергли Boeing в глубокий кризис. Последний раз компания отчитывалась о годовой прибыли в далеком 2018 году. Для возвращения на траекторию устойчивого роста Boeing необходимо наладить бесперебойный производственный процесс, прежде чем говорить о каком-либо увеличении объемов выпуска. По мнению аналитика Morningstar Николаса Оуэнса, в 2025 году ключевым показателем станет именно количество произведенных и поставленных самолетов. Эксперт выразил надежду, что самые тяжелые времена для компании остались позади. Важно понимать, что количество поставленных самолетов напрямую влияет на выручку компании, что делает этот показатель важнейшим индикатором ее финансового состояния.

В начале 2024 года у Boeing появились надежда на финансовое выздоровление, ведь эксплуатация самолетов MAX возобновилась, и они более трех лет летали без каких-либо серьезных происшествий. Однако инцидент с самолетом Alaska Airlines вновь поднял острые вопросы относительно производственных процессов Boeing, что в конечном итоге привело к объявлению в марте об отставке генерального директора Дэвида Калхуна. В конце июля на пост CEO Boeing был назначен Келли Ортберг, ранее возглавлявший Rockwell Collins. Уже в октябре Ортберг представил план по сокращению 10% персонала Boeing. Он неоднократно подчеркивал необходимость кардинальных изменений в корпоративной культуре Boeing, включая перезагрузку непростых взаимоотношений с профсоюзами, что наглядно продемонстрировала болезненная забастовка около 33 000 рабочих в Тихоокеанском Северо-Западном регионе. После отклонения двух предыдущих вариантов, члены Международной ассоциации машинистов и работников аэрокосмической промышленности (IAM) District 751, базирующейся в Сиэтле, в начале ноября одобрили новый трудовой договор, предусматривающий повышение заработной платы на 38%.

В ближайшем будущем компания под руководством Ортберга планирует завершить сделку по приобретению Spirit AeroSystems, крупного поставщика, производящего фюзеляжи и другие важные компоненты для самолетов Boeing. Кроме того, Boeing предстоит представить пересмотренный вариант соглашения об урегулировании уголовного дела с Министерством юстиции США, связанного с катастрофами 737 MAX, после того как федеральный судья в Техасе отклонил первоначальное предложение. Не исключено, что Boeing также получит рекомендации от Национального совета по безопасности на транспорте (NTSB) по итогам расследования инцидента с Alaska Airlines. Ортберг неоднократно говорил о возможном сокращении масштабов деятельности Boeing в рамках стратегии по оздоровлению бизнеса, направленной на повышение операционной эффективности и улучшение финансовых показателей. Хотя он и не подавал явных сигналов о планах по сокращению космической программы Boeing, в октябре Ортберг назвал производство коммерческих самолетов и оборонную промышленность "ключевыми" направлениями, которые "навсегда останутся с компанией Boeing". Инвесторы, безусловно, приветствовали бы усилия по упрощению структуры бизнеса Boeing, однако, по мнению аналитика Оуэнса, сокращение портфеля заказов не окажет столь значительного влияния на ситуацию, как восстановление стабильной работы сборочной линии модели 737 MAX. До начала забастовки Boeing выпускал значительно меньше 38 самолетов MAX в месяц, что было ранее одобрено FAA. По мнению Оуэнса, восстановление объемов производства MAX станет первоочередной задачей для Boeing в текущем году, наряду с реализацией уже собранных, но еще не поставленных самолетов MAX и 787 Dreamliner, находящихся на складах. После публикации отчета акции Boeing упали на 2,4% во второй половине дня.