Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Fantoci
Продажи самолетов Boeing в 2024 году резко упали из-за проблем с рабочей силой и безопасностью
Американская корпорация сдаёт позиции начиная с 2019 года, когда две трагические катастрофы самолётов модели MAX повергли Boeing в глубокий кризис.

Согласно опубликованным во вторник данным, американский авиастроительный гигант Boeing в 2024 году поставил заказчикам всего 348 коммерческих лайнеров. Эта цифра, красноречиво иллюстрирующая накопившиеся производственные проблемы, существенно не дотягивает до показателей предыдущего года и составляет менее половины от 766 самолетов, переданных своим клиентам европейским конкурентом Airbus за тот же период. Официальные данные о падении продаж стали своеобразной мрачной точкой в конце непростого года для Boeing, начавшегося с чрезвычайного происшествия в январе 2024 года, когда у Boeing 737 MAX авиакомпании Alaska Airlines в разгар полета вырвало оконную панель, что потребовало экстренной посадки.

Чрезвычайное происшествие моментально привлекло пристальное внимание регулирующих органов и законодателей. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) инициировало тщательную проверку производственных процессов Boeing, что вынудило компанию временно сократить темпы выпуска модели MAX, одновременно усиливая контроль качества на своих предприятиях. Неудачи на этом не закончились. Осенью деятельность Boeing была парализована более чем семинедельной забастовкой, в результате которой остановили работу два ключевых сборочных предприятия в районе Сиэтла. Производство на этих заводах удалось возобновить лишь к середине декабря. Совокупность этих факторов привела к тому, что отрыв между Boeing и Airbus в сегменте поставок коммерческих самолетов в 2024 году достиг своего максимума с 2020 года.

Следует отметить, что американская компания начала терять клиентов после двух громких катастроф 737 MAX в 2018 и 2019 годах, которые повергли Boeing в глубокий кризис. Последний раз компания отчитывалась о годовой прибыли в далеком 2018 году. Для возвращения на траекторию устойчивого роста Boeing необходимо наладить бесперебойный производственный процесс, прежде чем говорить о каком-либо увеличении объемов выпуска. По мнению аналитика Morningstar Николаса Оуэнса, в 2025 году ключевым показателем станет именно количество произведенных и поставленных самолетов. Эксперт выразил надежду, что самые тяжелые времена для компании остались позади. Важно понимать, что количество поставленных самолетов напрямую влияет на выручку компании, что делает этот показатель важнейшим индикатором ее финансового состояния.

В начале 2024 года у Boeing появились надежда на финансовое выздоровление, ведь эксплуатация самолетов MAX возобновилась, и они более трех лет летали без каких-либо серьезных происшествий. Однако инцидент с самолетом Alaska Airlines вновь поднял острые вопросы относительно производственных процессов Boeing, что в конечном итоге привело к объявлению в марте об отставке генерального директора Дэвида Калхуна. В конце июля на пост CEO Boeing был назначен Келли Ортберг, ранее возглавлявший Rockwell Collins. Уже в октябре Ортберг представил план по сокращению 10% персонала Boeing. Он неоднократно подчеркивал необходимость кардинальных изменений в корпоративной культуре Boeing, включая перезагрузку непростых взаимоотношений с профсоюзами, что наглядно продемонстрировала болезненная забастовка около 33 000 рабочих в Тихоокеанском Северо-Западном регионе. После отклонения двух предыдущих вариантов, члены Международной ассоциации машинистов и работников аэрокосмической промышленности (IAM) District 751, базирующейся в Сиэтле, в начале ноября одобрили новый трудовой договор, предусматривающий повышение заработной платы на 38%.

В ближайшем будущем компания под руководством Ортберга планирует завершить сделку по приобретению Spirit AeroSystems, крупного поставщика, производящего фюзеляжи и другие важные компоненты для самолетов Boeing. Кроме того, Boeing предстоит представить пересмотренный вариант соглашения об урегулировании уголовного дела с Министерством юстиции США, связанного с катастрофами 737 MAX, после того как федеральный судья в Техасе отклонил первоначальное предложение. Не исключено, что Boeing также получит рекомендации от Национального совета по безопасности на транспорте (NTSB) по итогам расследования инцидента с Alaska Airlines. Ортберг неоднократно говорил о возможном сокращении масштабов деятельности Boeing в рамках стратегии по оздоровлению бизнеса, направленной на повышение операционной эффективности и улучшение финансовых показателей. Хотя он и не подавал явных сигналов о планах по сокращению космической программы Boeing, в октябре Ортберг назвал производство коммерческих самолетов и оборонную промышленность "ключевыми" направлениями, которые "навсегда останутся с компанией Boeing". Инвесторы, безусловно, приветствовали бы усилия по упрощению структуры бизнеса Boeing, однако, по мнению аналитика Оуэнса, сокращение портфеля заказов не окажет столь значительного влияния на ситуацию, как восстановление стабильной работы сборочной линии модели 737 MAX. До начала забастовки Boeing выпускал значительно меньше 38 самолетов MAX в месяц, что было ранее одобрено FAA. По мнению Оуэнса, восстановление объемов производства MAX станет первоочередной задачей для Boeing в текущем году, наряду с реализацией уже собранных, но еще не поставленных самолетов MAX и 787 Dreamliner, находящихся на складах. После публикации отчета акции Boeing упали на 2,4% во второй половине дня.

#сша #boeing #boeing 737 max #boeing 737 #boeing 787 dreamliner
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Подводная лодка США использовала подводные беспилотники для выполнения секретных миссий
+
На заводе, где раньше собирали Skoda и Volkswagen, теперь начнут выпускать машины под маркой "Волга"
2
США запретит продавать новые GPU NVIDIA в более чем 120 странах
13
На юге Восточной Сибири планируется строительство новой железной дороги длиной около 80 километров
1
NVIDIA подтвердила обновленную генерацию кадров DLSS для графических карт RTX 40
4
В PC Games Hardware показали, почему не стоит выбирать видеокарты с 8 ГБ памяти в 2025 году
11
В 2025 году в Челябинской области начнётся расширение трассы М-5 «Урал»
+
Земля обрела нового спутника, получившего имя древнеримской богини Кардеи
1
Появилась информация о моделях Xiaomi, Redmi и POCO, которые получат обновление HyperOS 3
1
GeForce RTX 5060 получит 12 ГБ видеопамяти GDDR7
1
Опубликован рейтинг пятнадцати самых продаваемых мобильных телефонов за первую неделю 2025 года
+
Китайский производитель электромобилей Leapmotor достиг прибыли на год раньше ожидаемого срока
+
Samsung Galaxy S25 Slim получит камеры Galaxy S25 Ultra и экран от Galaxy S25 Plus
+
Задержка выпуска RDNA 4 была спланированной стратегией AMD
+
На бронеавтомобиль "Спартак" установили установку от РСЗО "Торнадо-Г" с дальностью стрельбы до 40 км
+
ЕС усиливает контроль за сборами Apple в рамках антимонопольного расследования
+
Германия передала Украине первую САУ RCH 155, которой нет на вооружении ни одной из стран мира
2
Западные СМИ сообщают о взятии Торецка российскими подразделениями
1
Швеция усиливает свои четыре бронетанковые механизированные бригады
+
Учёные обнаружили большую чёрную дыру, медленно «поедающую» белого карлика на своей орбите
+

Популярные статьи

О несостоятельности AMD и почему теперь я выбираю исключительно Intel + NVIDIA для использования
266
Фильм "Американский ниндзя" — разрыв шаблона для советских детей
7
О рынке материнских плат на сокете АМ5 (AMD) на начало 2025 года
4
Амстердамский эксперимент показал, как семьи могут сократить расходы на энергию примерно на 50%
14
Видеокарты Intel ARK против GeForce против Radeon - личное мнение
13
Про необычные и загадочные телепередачи российского телевидения
+
ТОП-7 игровых процессоров стоимостью от 20 000 до 50 000 рублей – рейтинг 2025 года
14
Про искусственный интеллект в играх
21
О преимуществах серии видеокарт GeForce RTX 50 в Adobe Premiere Pro 2025
10
Обзор и тестирование блока питания Formula V Line APMM-1000GM
3

Сейчас обсуждают

Kommunist7304
19:29
Лифтанут Vesta SW - вот вам кроссовер. Смысл в существовании Vesta SW Cross отпадает и его скорее всего снимут с производства. Полного привода даже в теории не предвидится. Надеюсь хотя бы МКПП покреп...
«АвтоВАЗ» в июне представит кроссовер на базе Lada Vesta
Дмитрий Патрушев
19:28
вы можете всей дуркой так считать, всем плевать на твои высеры
Видеокарты Intel ARK против GeForce против Radeon - личное мнение
Cvrtis Breach
19:27
Чушь. Двухфакторку можно взломать если только телефон отнять у хозяина акка или хозяин акка сам, добровольно сообщит код. Кто-то вам *ерни какой-то наплел, которой верить не стоит.
Современные хакеры легко взламывают 8-символьные пароли, не не могут справиться с 16-значными
duha21
19:26
на али 13 590 ₽ Цена за 1 штуку
На странице продуктов AMD замечен новый неанонсированный процессор Zen 4 7400F
rackshazz
19:20
Только вот сейчас учителя домашку и расписание ученикам через соцсети доносят. Ну и удаленка через них.
Депутат Госдумы Хамитов предложил запретить детям до 14 лет пользоваться соцсетями
graftis
19:19
У меня были всякие оче далекие от топов амд, последняя - мси 7850. Никаких проблем вообще. Когда фотошоп сказал, что теперь он живет только с CUDA, я купил 660ти. Потом 1070. Никаких проблем, опять же...
О несостоятельности AMD и почему теперь я выбираю исключительно Intel + NVIDIA для использования
Bernigan
19:17
Моё мнение что у видюх ARC есть потенциал, а амд как были хламом для дурачков, так им и останутся
Видеокарты Intel ARK против GeForce против Radeon - личное мнение
Пётр Соловей
19:16
Даже будучи в сша, я 2.5 месяца гонялся за 9800x3d...а всё потому что не решился купить его сразу в первую неделю после старта продаж.
Джейсон Шрайер объяснил, почему бюджеты AAA-игр растут в геометрической прогрессии
Анатолий Павлюшин
19:12
Вот таких 2-х красавчиков выловил на Авито 2 года назад по 1500 каждый. https://www.nix.ru/autocatalog/cases_coolermaster/Miditower-Cooler-Master-RC-922M-KKN1-GP-HAF922-Black-ATX-bez-BP_86944.html До...
8 древних корпусов для ПК, которые отлично подойдут для горячих комплектующих 2025 года. Часть 2
Дмитрий Патрушев
19:07
Для тех задач для которых предназначен Тор - этого за глаза
ЗРК «Тор» за две минуты способен занять огневую точку и уничтожить до четырёх воздушных целей
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем