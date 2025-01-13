Предложенный правительством план включает 50 конкретных мер, среди которых создание специализированных «зон роста искусственного интеллекта».

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер представил амбициозный план, который, по его словам, выведет страну в мировые лидеры в области искусственного интеллекта и тем самым стимулирует экономический рост страны, испытывающей определенные трудности. Стратегия правительства предполагает повсеместное внедрение технологий искусственного интеллекта во все сферы жизни, от образования и малого бизнеса до государственного управления.

В своем выступлении Кир Стармер подробно объяснил потенциал искусственного интеллекта, который будет задействован по всей стране при активной поддержке государственной службы, насчитывающей полмиллиона сотрудников. В своем заявлении, сделанном в воскресенье вечером, Стармер подчеркнул, что "искусственный интеллект станет движущей силой невероятных перемен в нашей стране". Он привел конкретные примеры, как эта технология может изменить жизнь обычных граждан: от индивидуализации учебного процесса для школьников до облегчения ведения учета для малого бизнеса и ускорения процедур согласования градостроительных проектов.

Более детальное видение британского правительства относительно развития технологий искусственного интеллекта, которые поднимают сложные вопросы для правительств по всему миру, было представлено Стармером в его программной речи в понедельник. В воскресном пресс-релизе, предшествовавшем выступлению, премьер-министр заявил о необходимости активной государственной поддержки индустрии искусственного интеллекта, подчеркнув, что правительство не должно оставаться пассивным наблюдателем и упускать открывающиеся возможности. "В условиях жесткой глобальной конкуренции мы не можем позволить себе бездействовать. Нам необходимо действовать быстро и решительно, чтобы одержать победу в мировой гонке. Наш план позволит Великобритании стать мировым лидером в этой области", – заявил он.

Предложенный правительством пакет из 50 инициатив включает в себя создание так называемых "специализированных зон развития искусственного интеллекта", целью которых является ускоренное согласование проектов по строительству центров обработки данных и другой критически важной инфраструктуры для развития ИИ. Кроме того, к 2030 году планируется двадцатикратное увеличение серверных мощностей, в том числе за счет строительства "абсолютно нового суперкомпьютера, вычислительной мощности которого хватит, чтобы играть в шахматы с самим собой полмиллиона раз в секунду". В британском правительстве уверены, что реализация этих предложений позволит значительно сократить время, которое государственный сектор тратит на рутинные административные задачи.

В качестве примеров успешного внедрения ИИ приводится использование этой технологии в больницах для ускорения диагностики рака молочной железы. Кроме того, подчеркивается потенциал искусственного интеллекта в решении повседневных задач, таких как выявление дефектов дорожного покрытия и, как следствие, улучшение состояния дорог. По оценкам администрации Стармера, вклад искусственного интеллекта в экономику Великобритании в течение десятилетия может составить 47 миллиардов фунтов стерлингов (57 миллиардов долларов США) ежегодно. Было также объявлено о том, что три крупные технологические компании – Vantage Data Centres, Nscale и Kyndryl – взяли на себя обязательства по инвестированию 14 миллиардов фунтов стерлингов в развитие искусственного интеллекта в Великобритании, что, как ожидается, приведет к созданию более 13 000 новых рабочих мест.

С момента вступления в должность в июле прошлого года Кир Стармер сделал активизацию британской экономики своим ключевым приоритетом. Однако экономические факторы, такие как более низкие, чем ожидалось, темпы роста, увеличение стоимости заимствований и снижение курса фунта стерлингов, усложняют выполнение этой задачи, что может вынудить правительство пойти на меры жесткой экономии или повышение налогов в текущем году. В настоящее время многие страны активно изучают возможности использования преимуществ искусственного интеллекта, одновременно разрабатывая механизмы регулирования этой технологии на фоне растущих опасений, что неконтролируемое развитие ИИ может привести к тому, что машины превзойдут человеческий интеллект. Также все чаще звучат обвинения в адрес искусственного интеллекта в связи с распространением в интернете дезинформации и так называемой дипфейк-порнографии.