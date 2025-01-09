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Fantoci
SpaceX тестирует более низкую орбиту для Starlink, чтобы спутники меньше мешали астрономам
Раньше попадание спутника в кадр телескопа было скорее редкостью, но теперь, когда на орбите находятся тысячи аппаратов Starlink, это стало обычным явлением.

Аэрокосмическая компания Илона Маска SpaceX нашла потенциальное решение давней проблемы, связанной с влиянием ее спутников Starlink на астрономические наблюдения. Их новый эксперимент заключается в снижении рабочей орбиты аппаратов, что, по предварительным данным, значительно уменьшит нежелательное «вторжение» спутников в объективы астрономов. Всего несколько лет назад, когда спутник случайно попадал в поле зрения наземного телескопа, это считалось досадным, но редким явлением. Однако с массовым развертыванием группировки спутников Starlink ситуация кардинально изменилась. Теперь изображения небесных тел регулярно оказываются «запятнанными» пролетающими спутниками, что затрудняет научные исследования.

SpaceX осознает эту проблему и активно ищет способы ее минимизации. Последние испытания, связанные с работой спутников на более низкой орбите, выглядят многообещающе. Предварительные данные, озвученные компанией, говорят о существенном сокращении отражений солнечного света от спутников, что непосредственно влияет на их видимость с Земли.

В настоящее время вокруг нашей планеты вращается внушительное количество искусственных спутников – около 7 тысяч. Еще несколько лет назад эта цифра была значительно скромнее. Успехи SpaceX в разработке и использовании ракеты Falcon 9 позволяют компании выводить на орбиту целые партии спутников связи, достигающие 60 аппаратов за один запуск. В результате, на конец 2024 года по официальным данным SpaceX контролирует более 4000 действующих спутников Starlink, что составляет более половины всего орбитального флота.

Первые тревожные звонки от астрономического сообщества прозвучали вскоре после начала активного развертывания спутниковой сети Starlink. Ученые все чаще сталкивались с появлением ярких полос от спутников на своих снимках. SpaceX отреагировала на критику, пообещав использовать специальные антибликовые покрытия и устанавливать «козырьки» на спутники. Однако эти меры оказались недостаточными, и постоянно растущее «облако» Starlink продолжало мешать наблюдениям. В конце прошлого года Федеральная комиссия связи США (FCC), регулирующая деятельность в сфере связи, выдала SpaceX лицензию на размещение 400 спутников Starlink V2 Mini на высоте 350 километров, что значительно ниже стандартных орбит в 500-550 километров. В своем новогоднем отчете FCC компания SpaceX сообщила о первых положительных результатах: более низкая орбита действительно привела к заметному снижению видимости спутников.

Спутник Starlink
Изображение: SpaceX

Для более объективной оценки влияния новой орбиты на астрономические исследования SpaceX тесно сотрудничает с Национальным научным фондом США (NSF). В отчете, направленном в FCC, приводятся данные анализа, проведенного с использованием перспективной обсерватории Веры Рубин, принадлежащей NSF. Результаты показывают впечатляющее снижение – на 60% – количества изображений, содержащих засветку от спутников, когда новые, низкоорбитальные аппараты Starlink находились в поле зрения, по сравнению с ситуацией со спутниками на обычных орбитах.

В NSF также предоставили комментарии для издания PCMag, объясняя физику процесса. Более низкая орбита означает, что спутник проводит меньше времени, находясь под прямыми солнечными лучами, отражая их в сторону Земли. Кроме того, на меньшей высоте Земля дольше заслоняет спутники от Солнца в ночное время, что также способствует снижению их яркости. Это позволяет достичь цели, чтобы спутники были практически невидимы невооруженным глазом, имея звездную величину слабее 7-й, в течение значительной части ночи.

SpaceX наглядно доказала, что заинтересована в урегулировании конфликта с астрономами, но выгода от более низких орбит не ограничивается только решением этой проблемы. По данным NSF, работа на высоте 350 километров также способствует уменьшению задержки сигнала и увеличению скорости передачи данных для конечных пользователей Starlink. NSF и SpaceX продолжат совместное наблюдение за влиянием низких орбит в процессе развертывания запланированных 400 спутников. Учитывая, что в будущем FCC может выдать еще тысячи лицензий для новых аппаратов Starlink, обеспечение их минимального воздействия на астрономические исследования становится задачей первостепенной важности.

#космос #илон маск #spacex #starlink #астрономия #земля
Источник: ru.scribd.com
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