Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Fantoci
Атмосфера ближайшей к нам экзопланеты ставит под сомнение теории о формировании планет
Традиционно считалось, что химический состав атмосферы формирующейся планеты должен практически в точности повторять состав протопланетного диска – области газа и пыли вокруг молодой звезды, из которой образуются планеты. Однако в случае с планетой PDS 70b, это правило не сработало.

Недавно проведенный анализ атмосферы экзопланеты PDS 70b, вращающейся вокруг далекой звезды, заставил ученых пересмотреть устоявшиеся представления о процессе формирования планет. До недавнего времени господствовала теория, согласно которой состав атмосферы новорожденной планеты должен практически полностью повторять элементный состав протопланетного диска – своеобразного "строительного материала", из которого она возникла. Однако новое исследование, проведенное специалистами Северо-Западного университета, представило убедительные доказательства обратного. Ученые обнаружили поразительное несоответствие между атмосферой PDS 70b и веществом окружающего ее диска.

Неожиданное открытие имеет фундаментальное значение, поскольку до сих пор возможности прямого изучения атмосфер экзопланет оставались крайне ограниченными. Однако благодаря последним достижениям в области астрономического оборудования, в частности, возросшей мощности обновленного телескопа имени Кека, ученым удалось получить детальные спектральные данные экзопланеты PDS 70b, расположенной относительно недалеко от нас – всего в 366 световых годах. Выбор этой молодой звездной системы в качестве объекта исследования не случаен: PDS 70 предоставляет уникальную "лабораторию" для изучения процессов формирования планетных систем, поскольку в ее окрестностях уже обнаружены два газовых гиганта. Применяя специальные методы блокировки яркого света центральной звезды, астрономам удалось зафиксировать слабое излучение от планеты PDS 70b, чья масса примерно втрое превышает массу Юпитера, и проанализировать состав ее атмосферы.

К удивлению исследователей, измеренное соотношение углерода к кислороду в атмосфере PDS 70b оказалось значительно ниже, чем в окружающем протопланетном диске. Как отметил руководитель исследования, Дино Чи-Чунь Хсу, первоначальные ожидания строились на предположении о близком соответствии этих величин. Полученные результаты свидетельствуют о том, что традиционная модель формирования планет, предполагающая прямое "наследование" планетой состава диска, является излишне упрощенной и не учитывает ряд важных факторов.

Экзопланета PDS 70b, запечатленная телескопом Хаббл. Источник:НАСА

В настоящее время ученые предлагают несколько гипотез, способных объяснить обнаруженное расхождение. Одним из возможных объяснений является неравномерное накопление твердого вещества из диска на разных этапах формирования планеты, что могло привести к преимущественному обогащению планеты определенными элементами. Другая версия заключается в том, что PDS 70b сформировалась на более ранней стадии эволюции диска, когда ее состав еще не был обогащен углеродом до наблюдаемого в настоящее время уровня. Таким образом, планета могла точно соответствовать составу диска на момент своего рождения, но со временем состав диска изменился.

Дальнейшие исследования этой и других молодых планетных систем необходимы для уточнения механизмов формирования планет. В ближайших планах исследовательской группы – детальное изучение атмосферы второй экзопланеты системы PDS 70 – PDS 70c. Кроме того, для получения более полной картины требуется проведение аналогичных наблюдений за другими протопланетными дисками, что позволит выявить общие закономерности и тонкости процесса формирования планет.

#космос #вселенная #экзопланета #протопланетный диск #pds 70b
Источник: news.northwestern.edu
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Первая в мире термоядерная электростанция будет запущена в эксплуатацию всего через несколько лет
10
Начальник Генштаба Герасимов: В России завершается формирование первого полка с ЗРС-500 «Прометей»
2
АвтоВАЗа представил обновленную версию SW Cross CNG с усовершенствованной системой хранения метана
6
РЖД откладывает расширение БАМа и другие важные проекты из-за высокой ключевой ставки
10
Лазерный комплекс «Рать» для борьбы с беспилотниками может стать дешевой альтернативой ПВО
1
Российский ПЗРК "Верба" успешно поразил беспилотник на высоте 1350 метров
+
Немецкий ритейлер раскрыл, что продажи процессоров AMD составляют 93,26% от общего количества
6
Зеленский отреагировал на предложение Путина Западу о проведении в Киеве дуэли «Орешника» с западными ПВО и ПРО
24
Самый крупный грузовой корабль водоизмещением 400 000 тонн использует энергию ветра
+
Опубликован обновлённый список устройств Xiaomi, Redmi и Poco с поддержкой Android 16
+
В Indiana Jones and The Great Circle добавлена поддержка видеокарт с менее чем 8 ГБ VRAM
4
В России готовят новую экранизацию «Незнайки»
+
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE получил сертификат и скоро поступит в продажу
+
Microsoft признаёт проблему с играми в Windows 11 24H2 и блокирует обновление из-за AutoHDR
+
BlackRock допустила снятие ограничения на количество биткоина в 21 млн монет
1
Роскомнадзор прокомментировал усиление «замедления» YouTube
17
Средства спутниковой разведки не способны отследить момент пуска «Орешника»
+
Раскрыт список устройств Xiaomi, которые начали получать обновление HyperOS 2.0
+
В сети появилось предложение с полноразмерным бюстом главного персонажа Black Myth: Wukong
+
Выдача автокредитов в РФ выросла на 70% за год — что будет с ценами на авто в 2025 году
+

Популярные статьи

О плохой цветопередаче видеокарт AMD Radeon
130
Падение «Горыныча»: почему советский экраноплан-амфибия ВВА-14 так и не взлетел
6
Готовимся к большой зимней распродаже в Steam - большие скидки уже близко
7
Лучшие блоки питания на конец 2024-го года - хорошие варианты, начинки, замеры
36
Тестирование видеокарты Intel Arc A750 8Gb или как дела в лагере синих спустя 2 года после релиза
69
Выбираем игровой ПК под ёлочку для девочек и мальчиков, которые хорошо себя вели весь 2024 год
4
Рынок оперативной памяти DDR5 на конец 2024 года - цены, лучшие варианты, рекомендации
84
Десять советов, что помогут вам сэкономить деньги и купить интересные игры на распродажах в Steam
8
Microsoft может прекратить поддержку Xbox store в случае сокращения поддержки консолей Xbox
3

Сейчас обсуждают

ЧatoБoт
22:20
Кто эти "все нормальные люди", ась? За включённый квантор общности получаешь лиловой промеж буркал.
В ближайшее время ожидается полная блокировка YouTube, включая мобильные версии
Nvidia&Intel Hater
22:16
Ну так несколько человек называли Фельдшера
Рынок оперативной памяти DDR5 на конец 2024 года - цены, лучшие варианты, рекомендации
Александр Кияница
22:15
Давайте так, в определенных ситуациях действительно может быть так что проблем из за отключения файла подкачки не будет. Ну например памяти у вас много, комп вы особо не гоняете, да и вообще пользуете...
О ненадежности Intel 13 и 14 поколений или почему из старой архитектуры уже ничего не выжать
Маэстро
22:08
Самое бесполезное чмо - точно также Шешу называют
Рынок оперативной памяти DDR5 на конец 2024 года - цены, лучшие варианты, рекомендации
Александр Кияница
22:07
Асассин мощная штука, так что верю.
О ненадежности Intel 13 и 14 поколений или почему из старой архитектуры уже ничего не выжать
Nvidia&Intel Hater
22:05
да,он отбитый.
Рынок оперативной памяти DDR5 на конец 2024 года - цены, лучшие варианты, рекомендации
Bearcub
22:04
А кто это?
Макаревич больше не владеет никаким имуществом в России
Маэстро
22:02
я за то, что он не заморачиваться, потерял бдительность, наркоман ведь
Рынок оперативной памяти DDR5 на конец 2024 года - цены, лучшие варианты, рекомендации
Nvidia&Intel Hater
22:01
ну как знать
Рынок оперативной памяти DDR5 на конец 2024 года - цены, лучшие варианты, рекомендации
Маэстро
21:59
согласен, да, так можно, но по-моему ему не охота так заморачиваться, он тут давно, ему на всё плевать
Рынок оперативной памяти DDR5 на конец 2024 года - цены, лучшие варианты, рекомендации
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем