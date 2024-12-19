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Fantoci
Геймеров заинтересовала Intel Arc B580 - бюджетные видеокарты сметают с полок как горячие пирожки
Эксперты и обозреватели также высоко оценили новую видеокарту.

Все указывает на то, что компании Intel удалось привлечь внимание геймеров к своей новинке. Бюджетная видеокарта Intel Arc B580 вызвала настоящий ажиотаж на рынке: сочетание высокой производительности и привлекательной цены привело к мгновенной распродаже первой партии. Официальная стоимость в 250 долларов (около 26 тысяч рублей) сделала эту модель желанным приобретением для геймеров, ищущих оптимальное соотношение цены и качества. И хотя пока рано говорить о безоговорочной победе Intel на рынке дискретных видеокарт, старт продаж показал, что компания нащупала верный подход, предложив геймерам почти идеальное решение среднего уровня по весьма доступной цене. Дефицит видеокарт, возникший в розничной продаже, подтверждается заявлениями представителей Intel: компания обещает еженедельно пополнять запасы магазинов, чтобы удовлетворить высокий спрос. Марк Энтони Рамирес, официальный представитель Intel, подчеркнул в интервью The Verge, что компания наладила сотрудничество с новыми партнерами для обеспечения стабильного наличия Arc B580 Limited Edition на полках магазинов.

Многочисленные обозреватели и эксперты в области компьютерного железа уже успели оценить новинку. Так, авторитетное издание PCMag, протестировав Intel Arc B580 Limited Edition, присудило ей награду «Выбор редакции», отметив впечатляющую производительность в разрешении Full HD (1920x1080) и качественную реализацию технологии трассировки лучей. Таким образом, можно с уверенностью говорить о том, что Arc B580 – это серьезный игрок в сегменте среднебюджетных видеокарт. Впрочем, ситуация с ценами на модели от сторонних производителей неоднозначна. Если версии от Gunnir предлагаются по завышенной цене в 370-400 долларов (примерно 38-41 тысяч рублей), то модели от Acer и Sparkle, напротив, демонстрируют более привлекательный ценник в районе 270-280 долларов (28-29 тысяч рублей). Однако, найти эти видеокарты в продаже на данный момент крайне сложно – они практически сразу же распродаются в большинстве интернет-магазинов. Существует вероятность, что все заинтересованные геймеры смогут обновить свои системы только после новогодних праздников, если производители не смогут оперативно восполнить дефицит.

ASRock продает новинку в белом исполнении по цене 320-330 долларов.

По производительности Intel Arc B580 сопоставима с популярными моделями Nvidia RTX 4060 и AMD RX 7600. В различных тестах новинка демонстрирует переменный успех, где-то опережая конкурентов, а где-то незначительно уступая им. Тем не менее, общая производительность находится на достаточно высоком уровне, что делает Arc B580 привлекательным выбором для широкого круга геймеров. Более того, существует потенциал для дальнейшего повышения производительности за счет оптимизации драйверов, над чем Intel активно работает.

В ближайшее время Intel Arc B580, вероятно, сохранит статус одной из самых востребованных видеокарт в своем классе. Однако, конкуренты не дремлют. В скором времени ожидается анонс нового поколения видеокарт Nvidia RTX 50-й серии, включая потенциально популярную модель RTX 5070, которая, как предполагается, будет представлена на выставке CES. Компания AMD также готовит к выпуску свои новые графические процессоры RX 8800 и 8600, но точная дата их появления на рынке пока неизвестна. Таким образом, Intel предстоит выдержать серьезную конкурентную борьбу, регулярно обновляя свой модельный ряд и предлагая геймерам решения, сопоставимые по производительности и цене с продуктами AMD и Nvidia. Успех Intel в этом сегменте рынка может привести к формированию полноценной "большой тройки" производителей графических процессоров, что, безусловно, будет выгодно для конечных потребителей.

#intel #intel arc b580 #nvidia rtx 4060 #amd rx 7600 #intel arc b580 limited edition
Источник: theverge.com
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