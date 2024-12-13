Кульминацией праздника станет выступление генерального директора NVIDIA Дженсена Хуанга. Эксперты считают, что именно там он представит GeForce RTX 50 «Blackwell».

В настоящее время NVIDIA готовится к презентации нового поколения игровых видеокарт GeForce RTX 50, известных под кодовым именем "Blackwell". На этой неделе "Зеленая команда" решила подогреть интерес публики к своей продукции, выпустив промо-ролик, посвященный 25-летию бренда GeForce. Именно этот юбилей станет центральной темой выступления NVIDIA на грядущей выставке CES 2025 в Лас-Вегасе, где, как ожидается, и состоится официальная презентация новой линейки графических процессоров.

В отличие от многих других производителей графических ускорителей, NVIDIA традиционно держит в строжайшем секрете детали своих будущих продуктов. До недавнего времени о серии RTX 50 "Blackwell" было почти ничего неизвестно, не считая лишь некоторые неофициальные слухи и утечки, и это учитывая, что до предполагаемого релиза осталось совсем немного времени. Однако, свежий загадочный анонс, опубликованный в социальных сетях компании, не оставил сомнений: геймеров ждёт нечто грандиозное.

NVIDIA приглашает всех желающих присоединиться к празднованию юбилея GeForce. В рамках мероприятия под названием "GeForce Greats" компания предлагает вспомнить ключевые моменты в истории компьютерных игр, начиная с выхода революционного ускорителя GeForce 256 и заканчивая современными графическими технологиями с использованием искусственного интеллекта. Поклонников ждут ностальгические обзоры, увлекательные дискуссии в социальных сетях, а также шанс выиграть ценные призы в серии розыгрышей "загадочных коробок". Активность участников, использующих хэштег #GeForceGreats, будет способствовать увеличению призового фонда. Подробности акции и список призов можно найти на специально созданной странице GeForce Greats.

Кульминацией празднования станет глобальный игровой фестиваль GeForce LAN 50. Это возрождение легендарных LAN-вечеринок, которые NVIDIA проводила в прошлом, самой запоминающейся из которых стал трехдневный марафон на борту списанного авианосца USS Hornet в 2011 году. Теперь геймеров ждет 50-часовой нон-стоп гейминг в онлайн и офлайн форматах. Событие стартует 5 января и продлится до 6 января, включая в себя разнообразные конкурсы, розыгрыши призов и, конечно же, множество игр. Принять участие смогут миллионы игроков со всего мира, выполняя специальные задания GeForce LAN Missions и получая за это внутриигровые бонусы. Кроме того, соревновательные LAN-мероприятия пройдут в Лас-Вегасе, Пекине, Берлине и Тайбэе, регистрация на которые уже открыта.

Официальное открытие выставки CES 2025 и презентацию видеокарт GeForce RTX 50 проведет лично генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг. Его выступление состоится 6 января и будет транслироваться в прямом эфире на YouTube и Twitch, позволяя миллионам зрителей по всему миру стать свидетелями этого знаменательного события. Компания обещает в ближайшее время поделиться дополнительной информацией, подогревая интерес к будущему поколению графических ускорителей.

Свежие тизеры, опубликованные компанией NVIDIA, также тонко намекают на дизайн будущих видеокарт. Судя по всему, компания сохранит двухвентиляторную систему охлаждения с продувным дизайном, однако сам корпус станет более изящным по сравнению с предшествующим поколением. Отдельно стоит отметить, что недавно представленный кинематографический трейлер игры «Ведьмак IV», созданный на движке Unreal Engine 5, был выполнен на еще не анонсированной видеокарте GeForce RTX, что косвенно подтверждает готовность нового поколения GPU к выходу на рынок. Остается лишь дождаться официальной презентации и узнать все подробности о производительности и возможностях новых графических ускорителей.



