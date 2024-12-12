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Fantoci
Астрономы обнаружили 7 «темных комет» и выяснили, что они бывают двух видов
В отличие от обычных комет, у «темных комет» нет комы, то есть облачного хвоста.

В глубинах космоса, среди знакомых астероидов и комет, астрономы обнаружили новый тип небесных тел, которые ставят под сомнение самые популярные гипотезы о формировании Солнечной системы. Эти необычные объекты, получившие название «темные кометы», сочетают в себе черты, казалось бы, несовместимых космических странников, и, возможно, именно они являются ключом к разгадке происхождения воды на нашей планете.

Чтобы разобраться в особенностях "тёмных комет", важно понимать ключевые отличия между астероидами и кометами. Кометы в основном состоят из льда, замёрзших газов и пыли. Когда их лёд испаряется под действием солнечного тепла, образуется характерное облако — кома, — которое способствует ускорению кометы. Астероиды, напротив, представляют собой твёрдые каменные объекты, лишённые льда, а их движение зависит исключительно от гравитации, поэтому их орбиты обычно располагаются ближе к Солнцу.

"Тёмные кометы" удивительным образом объединяют в себе характеристики обоих типов тел. С одной стороны, их каменная структура делает их похожими на астероиды. С другой стороны, они проявляют поведение, характерное для комет, слегка изменяя свою траекторию из-за негравитационных факторов. Учёные предполагают, что под их поверхностью может скрываться лёд. По мере испарения этот лёд создаёт небольшое, но достаточное воздействие, чтобы отклонить объект от первоначальной орбиты.

Недавно опубликованное исследование, основанное на совместной работе астрономов из США и Италии, увеличило число известных "тёмных комет" до четырнадцати. Исследователи также обнаружили, что эти тела можно разделить на две категории. Первая группа, названная внешними "тёмными кометами", включает более крупные объекты диаметром до нескольких сотен метров, которые движутся по вытянутым орбитам на периферии Солнечной системы. Вторая категория — внутренние "тёмные кометы" — состоит из более мелких тел, не превышающих 100 метров в диаметре. Эти объекты, как правило, следуют почти круговым орбитам внутри Солнечной системы.

В отличие от привычных комет, таких как комета 67P/Чурюмова — Герасименко, "тёмные кометы" лишены характерного облака газа и пыли, что делает их визуально ближе к астероидам. Однако их необычные орбиты и особенности движения открывают новые горизонты в изучении космических объектов.

Один из ключевых вопросов, который учёные надеются разрешить с помощью изучения "тёмных комет", касается происхождения воды на Земле. Хотя пока нет прямых доказательств того, что именно эти тела доставили воду на нашу планету, новое исследование предполагает, что они могли быть одним из таких источников. "Мы пока не можем утверждать, что именно 'тёмные кометы' принесли воду на Землю, но это добавляет новый аспект к дискуссии о происхождении воды на планете," — поясняет Астер Тейлор, ведущий автор исследования и аспирант астрономии из Мичиганского университета.

Исследователи подчёркивают, что точная доля "тёмных комет" среди околоземных объектов остаётся неопределённой. Их оценки варьируются от 0,5% до 60%, что требует дальнейших наблюдений и анализа. При этом моделирование указывает на то, что внутренний пояс астероидов может быть потенциальным источником этих объектов, хотя наличие льда в этом регионе ещё не подтверждено.

Учёные также уверены, что околоземные объекты не остаются на своих орбитах слишком долго — всего около 10 миллионов лет. Поскольку возраст Солнечной системы намного больше, очевидно, что эти тела поступают из более крупных источников, постоянно пополняя их популяцию. Новые открытия в этой области помогут не только уточнить происхождение "тёмных комет", но и углубить понимание динамики космических процессов.

#космос #вселенная #астероид #темные кометы
Источник: news.umich.edu
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