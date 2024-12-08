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Подросток успел за один вечер создать новый мемкоин, заработать на нем $50 000 и обвалить его курс

Мемкоины – цифровые валюты, основанные на интернет-мемах и служащие скорее объектом спекуляций, чем средством платежа, – стали настоящим трендом.
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Эта уникальная история началась вечером 19 ноября в Калифорнии, США. Арт-консультант Адам Биск, завершая свой обычный рабочий день, случайно подслушал разговор сына-подростка с женой. Юноша увлеченно рассказывал, что ему удалось заработать целое состояние на собственноручно созданной криптовалюте. Сначала Адам не воспринял слова сына всерьез, хотя и знал о его интересе к крипторынку. Однако шквал звонков и гневные сообщения в адрес жены в Инстраграме заставили его изменить свое мнение.

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Выяснилось, что сын Адама Биска разработал и в тот же вечер запустил в обращение новую криптовалюту под названием Gen Z Quant, эмитировав при этом 1 миллиард токенов. Одновременно с этим он инвестировал около $350 в покупку 51 миллиона собственных токенов, что составило примерно 5% от общего количества. После этого юный криптоэнтузиаст начал вести прямую трансляцию на платформе Pump.Fun, через которую и был осуществлен релиз Gen Z Quant. Неожиданный ажиотаж вокруг стрима привел к росту спроса на новую криптовалюту, и цена токена начала стремительно расти.

Спустя всего восемь минут после выпуска Gen Z Quant, стоимость принадлежащих подростку токенов достигла $30,000. Недолго думая, он продал их на бирже, зафиксировав рекордную прибыль. Этот момент триумфа, сопровождавшийся нецензурными выражениями и вызывающими жестами в адрес своих зрителей, впоследствии сыграл с ним злую шутку. Поскольку доля проданных токенов была слишком масштабной для молодой валюты, их реализация обрушила курс Gen Z Quant.

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Подобные ситуации, хоть и кажутся невероятными для непосвященных читателей, довольно типичны для рынка мем-монет – криптовалют, создаваемых скорее ради спекуляций, чем для реального применения. Зачастую инвесторы в такие активы теряют деньги, но некоторым удается сорвать куш.

Действия сына Биска попадают под определение «мягкого скама» (soft rug pull) - схемы, когда создатель криптотокена сначала активно его рекламирует, а затем избавляется от своих активов, провоцируя падение цены. Такие манипуляции находятся в "серой зоне" с точки зрения закона, но в криптосообществе считаются крайне неэтичными.

Юный разработчик не остановился на достигнутом и повторил схему с еще двумя мем-монетами, названными "im sorry" и "my dog lucy", увеличив свой суммарный заработок за вечер до более чем $50,000.

Однако за стремительным обогащением последовала не менее стремительная расплата. Обманутые инвесторы, потерявшие деньги из-за обвала курса, обрушили шквал критики на подростка и его семью, дело дошло и до публикации личных данных в сети (доксинга). "Телефон разрывался от звонков. Это было по-настоящему страшно", - вспоминает Биск-старший.

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Примечательно, что в попытке отомстить обидчику, некоторые трейдеры начали скупать Gen Z Quant, взвинтив цену до рекордных значений. На пике стоимость монеты достигала $72 миллионов, а изначальный пакет токенов подростка, теоретически, мог принести ему более $3 миллионов. Даже после спада ажиотажа, стоимость актива оставалась вдвое выше той суммы, которую получил юноша при продаже.

Сам Адам Биск признает, что не слишком разбирается в тонкостях крипторынка. Однако он не видит принципиальной разницы между действиями сына и, к примеру, игрой на бирже или в казино. Не секрет, что вложения в подобные активы сродни азартным играм, где успех одних часто строится на потерях других.

История мемкоинов берет начало в 2013 году с появлением Dogecoin. С тех пор предпринимались неоднократные попытки повторить его успех, эксплуатируя популярные интернет-мемы или другие актуальные тренды. Однако до недавнего времени создание новой криптовалюты было сопряжено с определенными техническими сложностями и финансовыми затратами.

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Ситуация кардинально изменилась с появлением платформы Pump.Fun, которая позволяет любому желающему запустить собственный мем-токен практически мгновенно и бесплатно. Разработчики Pump.Fun ставили своей целью сделать рынок мемкоинов более безопасным, стандартизировав код и исключив возможность внедрения вредоносных механизмов для кражи средств инвесторов (так называемый "hard rug pull").

По словам одного из анонимных сооснователей Pump.Fun, известного под псевдонимом Sapijiju, раньше покупка мем-токенов была крайне рискованным занятием, поскольку недобросовестные разработчики часто создавали схемы для обмана инвесторов. Pump.Fun же стремится обеспечить равные условия для всех участников.

С момента запуска платформы через нее были выпущены миллионы уникальных мем-монет, а сама она стала одним из самых быстрорастущих криптопроектов, заработав более $250 миллионов на комиссиях.

Тем не менее, полностью защитить пользователей от "soft rug pull" Pump.Fun не удалось. Платформа предоставляет информацию для оценки рисков, например, о доле токенов, принадлежащей крупнейшим держателям, но технически предотвратить подобные манипуляции крайне сложно. Любые меры противодействия, вроде налога на продажу или блокировки токенов разработчика, можно обойти при наличии определенных навыков.

По данным компании Blockaid, специализирующейся на криптобезопасности, подавляющее большинство новых токенов так или иначе являются мошенническими схемами, нацеленными на выкачивание денег из инвесторов. С ростом популярности платформ вроде Pump.Fun, количество "soft rug pull" также неуклонно растет.

Как отмечает основатель Blockaid Идо Бен-Натан, полностью исключить такие схемы практически нереально, это постоянная игра в "кошки-мышки". Однако возможно выявлять серийных мошенников, анализируя метаданные и поведенческие паттерны.

Сейчас рынок мем-монет переживает период бурного роста, и многие новички, привлеченные возможностью быстрого обогащения, становятся жертвами мошенников. По мнению Бен-Натана, криптоиндустрия пока еще недостаточно зрелая, и пройдет какое-то время, прежде чем платформы смогут обеспечить должный уровень защиты пользователей.

Легальность "рагпулов" остается под вопросом и зависит от конкретной юрисдикции и наличия прямых обещаний инвесторам. Отсутствие четкого регулирования криптовалютного рынка во многих странах создает благоприятную почву для сомнительных, но формально не противозаконных действий.

Как отмечает Жунхуэй Гу, соучредитель компании CertiK, специализирующейся на криптобезопасности, подобные схемы пользуются пробелами в законодательстве. Если разработчик не давал ложных обещаний и не нарушал никаких договоренностей, привлечь его к ответственности довольно сложно.

В рассматриваемом случае сын Биска не давал никаких гарантий относительно удержания токенов, да и правила Pump.Fun этого не требуют. Однако, по мнению юриста Джеффри Берга, даже в этом случае разработчик, находясь в позиции доверия, должен ставить интересы инвесторов выше собственных.

Примеры мемкоинов на Pump.Fun

Возможно, для однозначного регулирования подобных ситуаций потребуются новые законы. В Калифорнии, где произошла эта история, с 2026 года вступит в силу нормативный акт, обязывающий резидентов получать лицензию для работы с цифровыми активами. Кроме того, и Дональд Трамп обещал ввести новые правила для крипторынка. Но пока что эта сфера остается недостаточно урегулированной.

Вернемся к событиям 19 ноября. Негативная реакция на действия подростка не утихала. Семья Бисков оказалась в непростой ситуации: с одной стороны, гордость за сына и его финансовый успех, с другой – страх и непонимание происходящего. Пытаясь разобраться в ситуации, Адам Биск даже сам стал невольным участником криптобезумия: кто-то запустил мемкоины с говорящими названиями "QUANT DAD" и "QUANTS MOM", которые, впрочем, быстро обесценились.

Семья приняла решение временно закрыть публичные аккаунты в соцсетях и не отвечать на звонки. Адам Биск отказался комментировать, обращались ли они в правоохранительные органы, и как сын распорядится заработанными деньгами.

Несмотря на пережитый стресс, Биск-старший признает, что его сын продемонстрировал недюжинные способности и предпринимательскую жилку. По его мнению, подростки гораздо лучше взрослых ориентируются в цифровом мире и по-другому относятся к деньгам и инвестициям.

Эта история наглядно демонстрирует, как технологии и финансовые инструменты, изначально задуманные для одних целей, могут быть использованы совершенно неожиданным образом. Она также поднимает вопросы этики, ответственности и необходимости регулирования стремительно развивающегося рынка криптовалют. А еще напоминает о том, что в погоне за быстрой прибылью всегда есть риск стать жертвой собственной неосторожности или чужой недобросовестности.

Спустя две недели после инцидента, сын Биска, судя по всему, ничуть не смутившись, вернулся на Pump.Fun и запустил еще пять мемкоинов. И хотя названия некоторых из них ("test" и "dontbuy") недвусмысленно намекали на сомнительность предприятия, нашлись желающие вложиться и в эти активы. В результате юноша заработал еще $5,000, доказав, что в мире криптовалют риск и удача зачастую идут рука об руку.

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криптовалюта мемкоины цифровые деньги мемкоин gen z quant soft rug pull
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