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Fantoci
Европейское космическое агентство представило проект по созданию глобальной космической сети 5G
Следующим шагом станет налаживание тесного сотрудничества между представителями космической индустрии и операторами связи.

Европейское космическое агентство (ЕКА) представило результаты масштабного исследования, открывающего новую главу в истории телекоммуникаций. Проект, получивший название "Исследование инфраструктуры 5G", предлагает инновационное решение для создания глобальной сети связи, объединяющей космические и наземные технологии.

Главное преимущество разрабатываемой системы заключается в её универсальности и бесшовной интеграции. В отличие от существующих спутниковых систем, которые зачастую работают как отдельные единицы, новая сеть будет тесно интегрирована с наземными сетями 5G. Это означает, что пользователи смогут бесшовно переключаться между космической и наземной связью, получая стабильное и быстрое соединение где бы то ни было – в мегаполисе, отдаленном поселке, в открытом море или даже в воздухе. Такая универсальность открывает огромные возможности для самых разных отраслей. Представьте беспилотные автомобили, которые никогда не теряют связь с навигационной системой и друг с другом, перемещаясь по разным континентам. Или службы экстренной помощи, способные эффективно действовать во время стихийных бедствий, когда наземная инфраструктура повреждена. Жители отдаленных районов, наконец, смогут получить доступ к образованию, медицине и другим благам цивилизации благодаря высокоскоростному интернету.

Исследование, проведенное специалистами Airbus Defence and Space, Eurescom, институтов Фраунгофера FOKUS и IIS, а также Университета бундесвера в Мюнхене, показало, что проект не только технически осуществим, но и экономически выгоден. Предварительные расчеты демонстрируют, что стоимость подключения к космической сети 5G будет вполне доступной как для частных лиц, так и для бизнеса. Различные тарифные планы, от базового доступа по цене нескольких чашек кофе в месяц до премиальных пакетов с расширенным функционалом, позволят каждому пользователю выбрать оптимальное соотношение цены и качества. При этом система будет приносить достаточный доход для поддержания и развития инфраструктуры.

Помимо очевидных преимуществ для конечных пользователей, космическая сеть 5G открывает широкие возможности для развития различных отраслей экономики. Особый интерес проект представляет для автомобильной промышленности. Возможность получать обновления карт в режиме реального времени, обмениваться данными с другими транспортными средствами и инфраструктурой дорожного движения открывает путь к полноценному автономному вождению. Эксперты выявили более семи десятков сценариев использования новой технологии в транспорте, бизнесе и государственном управлении, что подтверждает ее огромный потенциал.

Конечно, реализация столь масштабного проекта связана с определенными техническими вызовами. Необходимо создать более энергоэффективные спутниковые системы и разработать новые типы антенн, способные обеспечивать стабильную связь на больших расстояниях. Европейское космическое агентство уже активно работает над решением этих проблем, инвестируя в исследования и разработки в рамках специальной программы.

Следующим шагом станет налаживание тесного сотрудничества между представителями космической индустрии и операторами связи. Оптимальным форматом такого взаимодействия могут стать совместные предприятия, которые объединят опыт и ресурсы обеих сторон. Это позволит ускорить внедрение новой технологии и сделать ее доступной для массового потребителя.

Европа имеет все шансы стать лидером в развитии интегрированных космических и наземных сетей связи. Планируется, что внедрение новой технологии будет проходить в несколько этапов. На первом этапе, начиная с 2025 года, станут доступны узкополосные приложения, обеспечивающие базовый уровень связи. Затем, с 2029 года, начнется развертывание широкополосных сервисов, а после 2032 года пользователи смогут получить полноценный высокоскоростной доступ в интернет по всей планете. Это откроет новую эру в истории телекоммуникаций, когда связь станет по-настоящему глобальной и доступной каждому. Антонио Франки, руководитель программы 5G/6G NTN в ЕКА, подчеркнул важность этого проекта для улучшения качества жизни и развития бизнеса в странах-членах агентства. Мария Гута, старший архитектор решений 5G/6G SatCom в ЕКА, отметила, что исследование впервые детально описало технологическую дорожную карту и модели эксплуатации неземных сетей связи.

#ека #европейское космическое агентство #5g-сети
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Расшифровано «инопланетное послание», отправленное в рамках научно-исследовательского проекта
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