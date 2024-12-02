Ранняя утечка информации о Battlemage B570 намекает на то, что это может быть идеальная бюджетная видеокарта.

Компания Intel официально объявила на своей страничке в социальной сети X (Twitter), что 3 декабря будет сделано важное заявление о новых графических продуктах серии Arc. Всё указывает на то, что речь идёт о настольных видеокартах Battlemage. Все утечки информации, которые появились ранее, только подкрепляют эти догадки, а недавно в сети всплыли первые технические подробности модели B570.

30 ноября Intel опубликовала видеоролик, где упомянула о «важных обновлениях в области графических процессоров». Хотя в ролике не назывались конкретные модели, были продемонстрированы изображения настольного графического процессора, что ясно указывает на новую видеокарту. Вероятность того, что это будет что-то иное, нежели серия Battlemage, минимальна, ведь слухи о ней ходят уже несколько месяцев.

Похоже, Intel решила тонко намекнуть на ожидаемое событие и тем самым подогреть интерес аудитории. Видеокарта, которую показывают в тизере, выглядит как продукт нового поколения, и серия Alchemist явно не подходит под это описание.

На данный момент, согласно инсайдерским данным, компания готовится представить две игровые видеокарты: B580 и B570. Характеристики старшей модели B580 были частично раскрыты ранее, тогда как о B570 до недавнего времени было известно крайне мало. Однако утечка, опубликованная на сайте VideoCardz, раскрывает возможные спецификации младшей модели.

Если верить этим данным, Arc B570 получит 18 ядер Xe2, 10 ГБ видеопамяти GDDR6 и 160-битную шину памяти. Тактовая частота в режиме разгона может достигать 2,6 ГГц. Источником этой информации стал предполагаемый технический документ от ASRock, описывающий модель B570 Challenger OC. Однако любые неподтверждённые данные стоит воспринимать с осторожностью.

По предварительным данным, B570 будет уступать B580 по некоторым параметрам. Например, у старшей модели будет 20 ядер Xe2 и 12 ГБ памяти GDDR6. Кроме того, её тактовая частота составит 2,8 ГГц, а шина памяти будет обеспечивать более высокую пропускную способность. Разница между двумя видеокартами очевидна, но ожидается, что их производительность будет ощутимой, но не такой как у моделей Nvidia.

Главный вопрос заключается в цене. Если B580 действительно выйдет по цене около 250 долларов, как предполагают слухи, то B570 может стать более доступной альтернативой. Её стоимость, возможно, будет ниже $200, что сделает её особенно привлекательной для покупателей в сегменте бюджетных видеокарт. При этом наличие 10 ГБ видеопамяти сильно выделяет её на фоне конкурентов, которые в этой ценовой категории обычно предлагают лишь 8 ГБ.

Таким образом, компания Intel явно стремится закрепиться на рынке доступных графических решений, и серия Battlemage может стать важным шагом в этом направлении. Ожидания от B570 высоки: пользователи надеются получить не только достойную производительность, но и разумную цену. Окончательные ответы на все вопросы появятся уже совсем скоро, после официального анонса.