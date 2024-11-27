TIDYE-1b вращается вокруг оранжевого карлика – звезды, меньшей и холоднее нашего Солнца, – совершая полный оборот всего за 8,8 земных суток.

Астрономы совершили неожиданное открытие: они обнаружили экзопланету, возраст которой составляет всего три миллиона лет. Перед нами открылся редчайший и уникальный шанс увидеть то, как зарождается планета — процесс, который до сих пор оставался лишь теоретической моделью. Недавно обнаруженный объект, известный как IRAS 04125+2902 b или TIDYE-1b, вращается вокруг молодой звезды — оранжевого карлика, совершая полный оборот за 8,8 земных дней.

Обнаружение стало возможным благодаря работе аспирантки Мэдисон Барбер из Университета Северной Каролины в Чапел-Хилл, США. Ранее ей удалось обнаружить в этой системе две экзопланеты, но их возраст превышал 10 миллионов лет — это типично для подобных исследований. Молодые планетарные системы обычно скрыты в плотных протопланетных дисках, которые состоят из газа, пыли и прочих материалов. Эти диски мешают наблюдениям, пока их вещество не начнёт собираться в звёзды и планеты, а сами они постепенно не исчезнут, что обычно происходит спустя 10 миллионов лет после формирования системы.

Однако в случае TIDYE-1b учёным повезло. Звезда и её окружение обладают необычными характеристиками: диск частично разрушен и сильно искривлён, что позволило передовому спутнику TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) зафиксировать прохождение планеты перед звездой. Первые данные о транзите были получены ещё в 2019 году, а дополнительные наблюдения провели в 2021, 2022 и 2023 годах.

Иллюстрация cпутника TESS, так называемого «охотника за планетами». Источник: НАСА.

Для анализа данных команда исследователей использовала передовые алгоритмы, известные как "Notch pipeline". Эти алгоритмы помогают выявлять изменения яркости звезды, возникающие, когда планета проходит на фоне её диска. В январе 2023 года они обнаружили сигналы, указывающие на существование молодой экзопланеты. После этого научный комитет TESS официально подтвердил открытие в апреле того же года.

Мэдисон Барбер считает, что такие находки предоставляют уникальную возможность изучить ранние этапы формирования планет, словно заглядывая в далекое прошлое. На человеческой шкале времени возраст TIDYE-1b можно приравнять к двум неделям, что делает её настоящим "младенцем" во Вселенной.

Вопросы, связанные с системой TIDYE, остаются предметом активных исследований. Например, почему протопланетный диск вокруг звезды столь сильно искривлён? Возможно, это результат гравитационного влияния звезды-компаньона или взаимодействия с материалом, поступающего из соседней области звездообразования. Учёные надеются, что дальнейшие наблюдения помогут найти ответы на эти вопросы уже в ближайшие десятилетия.

Таким образом, открытие TIDYE-1b не только расширяет наши знания о формировании планет, но и предлагает новые возможности для изучения молодых звёздных систем.