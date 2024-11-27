Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Fantoci
Астрофизик обнаружил самую молодую транзитную планету на расстоянии 520 световых лет от Земли
TIDYE-1b вращается вокруг оранжевого карлика – звезды, меньшей и холоднее нашего Солнца, – совершая полный оборот всего за 8,8 земных суток.

Астрономы совершили неожиданное открытие: они обнаружили экзопланету, возраст которой составляет всего три миллиона лет. Перед нами открылся редчайший и уникальный шанс увидеть то, как зарождается планета — процесс, который до сих пор оставался лишь теоретической моделью. Недавно обнаруженный объект, известный как IRAS 04125+2902 b или TIDYE-1b, вращается вокруг молодой звезды — оранжевого карлика, совершая полный оборот за 8,8 земных дней.

Обнаружение стало возможным благодаря работе аспирантки Мэдисон Барбер из Университета Северной Каролины в Чапел-Хилл, США. Ранее ей удалось обнаружить в этой системе две экзопланеты, но их возраст превышал 10 миллионов лет — это типично для подобных исследований. Молодые планетарные системы обычно скрыты в плотных протопланетных дисках, которые состоят из газа, пыли и прочих материалов. Эти диски мешают наблюдениям, пока их вещество не начнёт собираться в звёзды и планеты, а сами они постепенно не исчезнут, что обычно происходит спустя 10 миллионов лет после формирования системы.

Однако в случае TIDYE-1b учёным повезло. Звезда и её окружение обладают необычными характеристиками: диск частично разрушен и сильно искривлён, что позволило передовому спутнику TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) зафиксировать прохождение планеты перед звездой. Первые данные о транзите были получены ещё в 2019 году, а дополнительные наблюдения провели в 2021, 2022 и 2023 годах.

Иллюстрация cпутника TESS, так называемого «охотника за планетами». Источник: НАСА.

Для анализа данных команда исследователей использовала передовые алгоритмы, известные как "Notch pipeline". Эти алгоритмы помогают выявлять изменения яркости звезды, возникающие, когда планета проходит на фоне её диска. В январе 2023 года они обнаружили сигналы, указывающие на существование молодой экзопланеты. После этого научный комитет TESS официально подтвердил открытие в апреле того же года.

Мэдисон Барбер считает, что такие находки предоставляют уникальную возможность изучить ранние этапы формирования планет, словно заглядывая в далекое прошлое. На человеческой шкале времени возраст TIDYE-1b можно приравнять к двум неделям, что делает её настоящим "младенцем" во Вселенной.

Вопросы, связанные с системой TIDYE, остаются предметом активных исследований. Например, почему протопланетный диск вокруг звезды столь сильно искривлён? Возможно, это результат гравитационного влияния звезды-компаньона или взаимодействия с материалом, поступающего из соседней области звездообразования. Учёные надеются, что дальнейшие наблюдения помогут найти ответы на эти вопросы уже в ближайшие десятилетия.

Таким образом, открытие TIDYE-1b не только расширяет наши знания о формировании планет, но и предлагает новые возможности для изучения молодых звёздных систем.

#космос #вселенная #transiting exoplanet survey satellite #tidye-1b #оранжевый карлик #спутник tess
Источник: uncnews.unc.edu
+
Написать комментарий (0)
Учёные создали масштабную симуляцию Вселенной, получив контроль над пространством и временем
Герой России Сергей Рязанский: командир космического корабля, стал амбассадором компании «Аквариус»
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Цена биткойнов на кошельке, утерянном на свалке, достигла $700 млн, владелец требует компенсацию
5
ВС РФ осталось 12 километров до выхода к административным границам Днепропетровской области
3
Истребитель-перехватчик МиГ-41 станет первым в России боевым самолетом шестого поколения
9
В России впервые выставлен на продажу подержанный лимузин Аурус Сенат
3
Представлен ультра-роскошный седан Huawei Maextro S800, который бросает вызов Maybach
+
Российский "Панцирь-С1" впервые сбил перехватил американский дрон Switchblade-600
1
Энтузиасты выпустили полноценную российскую озвучку для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl
6
Новая самоходка «Мальва» может поразить цель несколькими снарядами одновременно
+
Украинские военные подтверждают переход Раздольного под контроль российской армии
1
"Военная Хроника": Боевые блоки "Орешника" вызвали детонацию эквивалентную 7 тоннам тротила
8
НАСА обнаружило секретную военную базу США на глубине 150 метров подо льдами Гренландии
4
Samsung хочет превратить свои телефоны и планшеты Galaxy в полноценные портативные консоли
1
Бывший разработчик Rockstar объяснил, почему в GTA 4 не было самолетов и танков
5
RTX 5090D может получить те же технические характеристики, что и стандартная версия
+
Благодаря своей высокой точности танк Т-90М "Прорыв" получил прозвище "снайперский танк"
+
Новейший комплекс «Сармат» готовится встать на защиту России
1
Подразделения российской армии занимают населённый пункт Зеленый Гай в Харьковской области
+
Смартфоны Vivo серии S20 смогут «оживлять» фото при помощи искусственного интеллекта
+
В России для спецподразделений разработали полуавтоматическую винтовку «Титан» калибра .308
+
В Германии резко снизился спрос на автомобили: тысячи новых машин стоят на парковках в ожидании покупателей
3

Популярные статьи

Почему Linux скорее мёртв, чем жив в настольном сегменте, а видеокарты AMD Radeon несостоятельны
53
Изучаем печальный опыт использования HDD для игр на примере S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl
28
Тестирование и раскрытие потенциала nVidia GeForce GTX 1060Ti 6Gb на платформе Socket 1700
52
Фантастика "Космос: далекие уголки" — самый дорогой сериал из 90-х
+
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Ноябрь)
11
О пассивном заработке в Steam для начинающих с цифрами и пруфами
7
Обзор ноутбука ASUS Vivobook S 14 (M5406W)
3
Как менялись суперкомпьютеры: путь от вакуумных ламп и транзисторов до квантовых вычислений
2
ТОП-8 материнских плат стоимостью больше 25000 рублей для процессора AMD Ryzen 7 9800X3D
6
Если ли смысл покупать дорогие видеокарты, и почему GeForce RTX 4090 уже не актуальна
9

Сейчас обсуждают

Бахтиер Кудратуллаев
22:29
не обижай деда.
Тестирование и раскрытие потенциала nVidia GeForce GTX 1060Ti 6Gb на платформе Socket 1700
Бахтиер Кудратуллаев
22:28
плохо сизик закончится через 4 дня. не успею паходу до элиты апнуть.
Тестирование и раскрытие потенциала nVidia GeForce GTX 1060Ti 6Gb на платформе Socket 1700
PanzerK
22:28
Проходи... не задерживайся...
Тестирование и раскрытие потенциала nVidia GeForce GTX 1060Ti 6Gb на платформе Socket 1700
Александр Ломакин
22:27
Конечно, но ты не готов слушать. Поэтому наслаждайся комментами...
Тестирование и раскрытие потенциала nVidia GeForce GTX 1060Ti 6Gb на платформе Socket 1700
Бахтиер Кудратуллаев
22:26
смотри дед. у меня уже платина. хочу до элиты апнуть
Тестирование и раскрытие потенциала nVidia GeForce GTX 1060Ti 6Gb на платформе Socket 1700
PanzerK
22:24
Очевидно... мало ли что очевидно... Каких устройств... ты там бредишь чтоль? Эти устройства они сейчас с нами в этой комнате? У меня вообще ни один слот M.2 не занят... ты чё несёшь?
Тестирование и раскрытие потенциала nVidia GeForce GTX 1060Ti 6Gb на платформе Socket 1700
PanzerK
22:23
По существу то есть что сказать?
Тестирование и раскрытие потенциала nVidia GeForce GTX 1060Ti 6Gb на платформе Socket 1700
PanzerK
22:23
Не знаю... у тебя ж там кто то на коленях... вот и спроси.
Тестирование и раскрытие потенциала nVidia GeForce GTX 1060Ti 6Gb на платформе Socket 1700
PanzerK
22:21
С подключением...
Тестирование и раскрытие потенциала nVidia GeForce GTX 1060Ti 6Gb на платформе Socket 1700
Александр Ломакин
22:21
История эта, мой юный ПИСАТЕЛЬ, банальная и поучительна: " Чукча хочет вступить в союз писателей. У него спрашивают - сколько книг он прочёл? Отвечает - чукча не читатель, чукча писатель."
Тестирование и раскрытие потенциала nVidia GeForce GTX 1060Ti 6Gb на платформе Socket 1700
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем