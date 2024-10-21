TSMC, в свою очередь, опубликовала официальное заявление, утверждая о своей полной законопослушности и соблюдении всех экспортных правил.

В центре нового технологического противостояния между США и Китаем оказался тайваньский производитель полупроводников TSMC. Министерство торговли США начало расследование деятельности технологической компании, подозревая её в нарушении экспортных ограничений и тайном сотрудничестве с китайским технологическим гигантом Huawei. Согласно информации, полученной из надежных источников, Министерство торговли США изучает возможную причастность TSMC к производству чипов для искусственного интеллекта и смартфонов китайского технологического гиганта Huawei. Это вызвало серьёзные опасения в Вашингтоне, учитывая статус Huawei как компании, представляющей угрозу национальной безопасности.

Следует отметить, что официальных заявлений о начале расследования со стороны Министерства торговли пока не поступало, и ведомство отказалось комментировать ситуацию. Однако TSMC уже отреагировала на эти обвинения и заявила, что она является законопослушной компанией и соблюдает все нормативные требования, включая экспортные ограничения. В своём заявлении TSMC подчеркнула, что придерживается строгих мер по контролю за соблюдением законов, в том числе тех, что касаются экспорта технологий.

Напомним вам, что в последние годы Соединённые Штаты усилили давление на китайские технологические компании, и особенно на Huawei, считая её тесно связанной с китайским правительством. В 2019 году Huawei была обвинена в нарушении экспортных ограничений США за оказание финансовых услуг Ирану, что послужило поводом для введения жёстких мер против компании. С тех пор отношения между США и Китаем продолжали ухудшаться, что привело к введению новых тарифов и ограничений на экспорт американских технологий в Китай. Одним из недавних шагов стало ужесточение ограничений на поставки полупроводников, критически важных для создания технологий искусственного интеллекта.

Конгресс США в ответ на усиливающееся технологическое соперничество принял законопроекты, направленные на предотвращение доступа Китая и других стран, представляющих угрозу, к передовым американским технологиям. В частности, речь идёт о запрете на экспорт полупроводников и технологий, используемых для создания ИИ.

На фоне этих ограничений в США весьма удивились выходу нового смартфона Huawei Mate 60, который оказался оснащён 5G-чипами. Появление этого устройства стало неожиданностью для американских специалистов, поскольку считалось, что китайские компании не обладают достаточными технологиями для производства таких компонентов без доступа к американским технологиям. По мнению экспертов, это могло бы стать доказательством того, что Huawei каким-то образом обошла запреты на использование американских чипов.

Источники, знакомые с этим расследованием, сообщили, что США подозревают, что TSMC могла не только производить чипы для смартфонов Huawei, но и помочь компании в разработке чипов для искусственного интеллекта. Согласно экспортным правилам США, любая компания, использующая американские технологии для производства конкурирующих чипов, не имеет права поставлять их Huawei. Важным требованием является то, что компании должны внимательно проверять своих клиентов, чтобы предотвратить возможные нарушения.

Однако, согласно заявлению TSMC, компания строго соблюдает правила и не допускает поставок продукции, которая может нарушать экспортные ограничения. Источники сообщают, что Министерство торговли США запросило у компании информацию о её причастности к производству чипов для Huawei, будь то напрямую или через посредников, которые могли действовать от имени китайской компании.

Кроме того, США намерены выяснить, насколько тщательно TSMC проверяет своих клиентов, чтобы исключить риск случайных поставок технологий Huawei. TSMC, в свою очередь, утверждает, что она внедрила систему контроля экспорта, которая позволяет отслеживать соблюдение всех правил и нормативов. Компания выразила готовность к сотрудничеству с властями, заявив, что примет меры в случае выявления каких-либо нарушений.

Если расследование подтвердит нарушение экспортных правил, TSMC может столкнуться с серьёзными последствиями, включая крупные штрафы. Например, в прошлом году компания Seagate была оштрафована на 300 миллионов долларов за поставки жёстких дисков Huawei. В случае с TSMC штрафы могут быть ещё более суровыми, вплоть до введения ограничений на использование американских технологий.

Возможные санкции против TSMC могут затронуть не только её деятельность, но и финансирование по программе CHIPS, направленной на развитие производства полупроводников в США. В апреле этого года TSMC получила 6,6 миллиарда долларов в рамках программы для строительства трёх передовых заводов в Аризоне, где планируется выпуск самых современных полупроводников в мире. Эти инвестиции считаются важной частью плана администрации Байдена по укреплению экономической и национальной безопасности страны.

Целью программы CHIPS является создание надёжной внутренней базы для производства критически важных компонентов, которые будут поддерживать развитие таких отраслей, как искусственный интеллект, электроника, автомобильная промышленность и интернет вещей. Ограничение доступа TSMC к американским технологиям может противоречить этим целям, учитывая ключевую роль компании в реализации программы.

В прошлом году Министерство торговли США приняло решение, согласно которому финансирование по программе CHIPS не может использоваться для проектов, которые напрямую или косвенно приносят выгоду странам, представляющим угрозу, таким как Китай. Если будет доказано, что TSMC участвовала в производстве чипов для Huawei, это может привести к пересмотру её участия в программе и даже к возврату уже полученных средств.

На данный момент неясно, каковы будут результаты расследования и какие последствия оно может иметь для TSMC и её финансирования. Однако можно предположить, что вопрос будет решён с учётом важности компании для технологического будущего США.