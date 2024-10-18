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Искусственный интеллект в Голливуде: перспективы и препятствия

Одним из главных препятствий для широкого внедрения искусственного интеллекта в киноиндустрию является отсутствие единых стандартов оценки стоимости киноархивов для обучения передовых моделей.
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В начале этого года некоторые технологические компании, занимающиеся искусственным интеллектом, такие как OpenAI, активно продавали голливудским студиям инновационные инструменты искусственного интеллекта. Они обещали, что эти технологии смогут ускорить, упростить и удешевить производство фильмов и сериалов, делая их производство более эффективным.

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Однако на самом деле технологические компании стремились получить доступ к огромным объемам видеоматериалов и интеллектуальной собственности — фильмам и сериалам, которые могли бы быть использованы для обучения их передовых ИИ-моделей. Именно такие бесценные данные необходимы для разработки новых инструментов, способных генерировать видео или создавать подсказки для сценаристов. Однако, несмотря на амбициозные заявления, существенного прогресса в этих переговорах пока не достигнуто.

Наиболее заметным примером партнерства стал договор между стартапом Runway, базирующимся в Нью-Йорке, и студией Lionsgate, известной по таким франшизам, как «Джон Уик» и «Голодные игры». По условиям соглашения, Runway создаст модель искусственного интеллекта для Lionsgate, которая будет использоваться для внутренних процессов, например, для разработки раскадровок. Однако другие крупные студии пока не заключили подобных сделок, и, как сообщают источники, новые соглашения не ожидаются как минимум до 2025 года.

Основные причины задержки внедрения ИИ кроются в правовых и нормативных сложностях, которые до сих пор остаются нерешенными. Вопросы, связанные с авторскими правами, ценообразованием на интеллектуальную собственность и правовой защитой данных, вызывают много споров. Более того, есть сомнения, как публика воспримет фильмы, созданные с участием ИИ — многие скептически относятся к тому, что автоматизация может заменить человеческое творчество.

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ИИ также вызывает недовольство среди работников киноиндустрии. В этом секторе существуют опасения, что технологии на основе ИИ могут угрожать рабочим местам, особенно в тех случаях, когда речь идет о генерации изображений и видео на основе текста. Такие опасения были особенно заметны на фоне недавних забастовок актеров и сценаристов, где одной из ключевых тем было требование защиты их прав в условиях использования ИИ. Работники добивались гарантий, что студии не смогут без их согласия создавать цифровые копии актеров и использовать их в своих проектах.

Сделка между Lionsgate и Runway вызвала волну недовольства среди специалистов, занимающихся съемками и обработкой видеоматериалов. Многие из них сразу обратились к своим агентам, опасаясь, что ИИ может подорвать их рабочие места. В ответ на это Гильдия режиссеров Америки заявила, что планирует встретиться с представителями Lionsgate для обсуждения условий сотрудничества.

В то же время крупные студии продолжают проявлять осторожность в вопросах внедрения ИИ. Хотя Warner Bros. Discovery недавно объявила, что будет использовать технологии Google для создания субтитров к несценарным программам, что позволит сократить затраты и ускорить производство, другие студии, такие как Disney и Netflix, ведут переговоры в основном на ранней стадии.

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Кроме того, возникли сложности с оценкой стоимости студийных архивов для ИИ-компаний. Если в Голливуде архивы обычно оцениваются на основе популярности контента, то для ИИ-компаний важнее разнообразие данных для обучения моделей, нежели простая коммерческая привлекательность. Таким образом, редкий документальный фильм может быть более ценным для ИИ, чем известный блокбастер.

Юридические аспекты также остаются ключевым препятствием. Некоторые создатели уже подали в суд на ИИ-компании, утверждая, что их работы были использованы для обучения моделей без их согласия. В частности, музыкальные лейблы и издательства уже подали иски, требуя компенсации за несанкционированное использование их материалов. В то же время позиция OpenAI по вопросам авторского права вызывает опасения у многих в Голливуде. Компания придерживается расширенной трактовки доктрины «добросовестного использования», которая допускает ограниченное использование материалов без разрешения владельцев.

Особенно громким стал случай, когда актриса Скарлетт Йоханссон обвинила OpenAI в использовании её голоса для чат-бота, хотя она ранее отказалась сотрудничать с компанией. В ответ на это OpenAI заявила, что ее голос не использовался для обучения голосовой ИИ-модели, но инцидент все равно вызвал волну возмущения.

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Таким образом, ИИ продолжает вызывать неоднозначную реакцию как у создателей контента, так и у общественности. В Голливуде многие обеспокоены тем, что технологии могут подорвать традиционное искусство кино и телевидения, заменив его более механизированным подходом к созданию контента.

Тем не менее, компании, занимающиеся ИИ, продолжают искать способы внедрить свои технологии в киноиндустрию. Некоторые из них уже работают с создателями контента, предлагая финансовые стимулы за использование их инструментов. Например, Meta сотрудничает с продюсерской компанией Blumhouse, предоставляя режиссёрам возможность экспериментировать с инструментами для генерации видео с помощью ИИ.

Пока остаётся неясным, как быстро ИИ сможет завоевать более широкое признание в Голливуде и привести к новым партнёрствам. Однако многие эксперты сходятся во мнении, что в конечном итоге всё решит размер денежных вознаграждений. Как отмечают некоторые инсайдеры, если сделка принесёт достаточную прибыль, студии будут готовы разобраться с возникающими правовыми и творческими вопросами позже.

Так или иначе, индустрия кино и телевидения находится на пороге изменений, и многое будет зависеть от того, как именно будет интегрирован ИИ в этот процесс и какую роль он сыграет в будущем голливудского контента.

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Теги

искусственный интеллект openai голливуд скарлетт йоханссон lionsgate runway
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