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Fantoci
На известном аукционе Сотбис впервые в истории будет выставлена картина, написанная роботом
Автором уникального произведения является робот Аи-Да, названная в честь легендарного математика и криптографа Ады Лавлейс.

На одном из старейших в мире аукционных домов Сотбис в этом месяце будет выставлена уникальная картина, написанная человекоподобным роботом. Это уникальное произведение искусства, посвященное памяти известного ученого-компьютерщика Алана Тьюринга, может уйти с молотка за 120 тысяч долларов или даже больше. Данное событие является знаковым, так как впервые в истории мирового искусства, картина созданная роботом, будет продана на одном уровне с шедеврами признанных мастеров.

Автором уникального произведения является робот-гуманоид Аи-Да (Ai-Da), которая получила такое прозвище в честь британской ученой Ады Лавлейс, известной своими работами в области вычислительных машин. Аи-Да разработана британским галеристом Айданом Меллером в сотрудничестве с компанией Engineered Arts и Оксфордским университетом. Этот человекоподобный робот позиционируется как первый в мире ультрареалистичный художник с искусственным интеллектом. Внешний облик Аи-Да удивительно напоминает женщину: её лицо настолько реалистично и детализировано, что камеры, спрятанные в глазах, практически не видны, а парик и одежда создают образ настоящего студента художественной школы. Однако провода и механизмы, выглядывающие в области рук, напоминают о её роботической природе. Из-за весьма ограниченной подвижности робота, Аи-Да приходится устанавливать на место вручную.

С момента своего создания в 2019 году Аи-Да уже успела стать известной в мире искусства. Её работы, в основном портреты, выполнены с использованием тонких линий, что придаем им сложную структуру и реалистичные тени. Несмотря на то, что Аи-Да не обладает сознанием и не работает автономно, она может создавать впечатляющие портреты известных личностей, включая покойную королеву Елизавету II, короля Чарльза III, музыкантов Пола Маккартни и Билли Айлиш. Тем не менее, наибольший резонанс вызвала её работа, посвященная Алану Тьюрингу.

Портрет ученого-компьютерщика Тьюринга является частью серии из пяти картин и был создан как дань уважения его вкладу в развитие современных компьютеров и искусственного интеллекта. Картина высотой более двух метров, получившая название «ИИ Бог» (AI God), была впервые представлена на недавнем саммите ООН «Искусственный интеллект во благо». Теперь её планируют продать на аукционе Сотбис.

Важно отметить, что проект Аи-Да вызывает важные вопросы о будущем искусства. Всё сильнее стирается грань между творчеством, созданным человеком, и произведениями, сгенерированными машинами. Например, когда картина, созданная искусственным интеллектом, заняла первое место на конкурсе в 2022 году, это вызвало бурные дебаты о том, что считать подлинным искусством. Многие художники и арт-сообщества выступили против использования ИИ в творческих конкурсах, а некоторые платформы даже запретили работы, сгенерированные машинами.

Создатели Аи-Ды подчёркивают, что её проект призван осветить сложности современного цифрового мира. В эпоху виртуальных помощников, таких как Alexa и Siri, использование искусственного интеллекта становится все более значимой темой. Айдан Меллер, создатель Аи-Ды, отмечает, что робот призван привлечь внимание к взаимодействию между реальными и цифровыми мирами, а также к тому, как меняются наши идентичности в этих пространствах.

Если вы заинтересованы в покупке картины «ИИ Бог», торги начнутся 31 октября, и ожидается, что минимальная цена составит 120 тысяч долларов. Примечательно, что аукцион будет принимать криптовалюту в качестве одного из способов оплаты.

#искусственный интеллект #sotheby&#x27;s #ai-da #ai god #ада лавлейс #аи-да #сотбис
Источник: ai-darobot.com
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