Кыргызстан показал самое резкое падение в рейтинге, в основном из-за закрытия независимого новостного сайта Kloop, финансируемого американскими НПО.

Согласно последнему отчету независимой организации, занимающейся вопросами демократии, выявлена тревожная тенденция: интернет-свобода во всем мире продолжает сокращаться. Особенно остро ситуация стоит в Мьянме и Китае, где власти ввели жесткие ограничения на доступ к информации.

Многонациональное азиатское государство Мьянма, переживающее глубокий политический кризис после военного переворота 2021 года, стало печальным лидером по уровню интернет-цензуры. Журналисты, активисты и обычные граждане сталкиваются с беспрецедентным давлением со стороны хунты. Блокировка VPN-сервисов, массовая слежка и систематическая цензура превратили страну в одну из самых закрытых в интернет-пространстве.

В свою очередь Китай, известный своим "Великим китайским файерволом", уже давно ограничивает доступ граждан к внешней информации. Правительство неустанно работает над созданием идеологически чистой цифровой среды, блокируя критические высказывания, иностранные социальные сети и независимые СМИ.

За этими двумя лидерами по ограничению интернет-свободы следуют другие страны. Киргизия, Азербайджан и Ирак также ужесточили контроль над цифровым пространством, преследуя активистов и блокируя оппозиционные сайты.

В то же время, некоторые страны демонстрируют положительную динамику. Замбия, например, расширяет пространство для онлайн-активизма, создавая более открытую цифровую среду.

Что стоит за этими ограничениями?

Причины для ограничения интернет-свободы различны. В одних случаях это стремление властей сохранить контроль над информационным пространством и подавить инакомыслие. В других - попытка защитить национальную безопасность или бороться с распространением дезинформации. Однако, часто эти меры используются для подавления политических оппонентов и ограничения свободы слова.

Сокращение интернет-свободы имеет серьезные последствия для всего мира. Это подрывает демократические процессы, ограничивает доступ к информации и препятствует развитию гражданского общества. Кроме того, это создает благоприятную почву для распространения дезинформации и манипулирования общественным сознанием.

В настоящее время ситуация с интернет-свободой в мире остается напряженной. Мьянма и Китай демонстрируют наиболее тревожные тенденции, но и другие страны все чаще прибегают к ограничению доступа к информации. Для защиты фундаментального права человека на свободу слова необходимо предпринимать срочные меры на национальном и международном уровнях.